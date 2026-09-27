4 perfumes femininos que combinam com mulheres de estilo elegante

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A fragrância pode complementar o look tanto quanto um acessório. Conheça 4 perfumes com propostas que vão do floral clássico ao frutado envolvente!

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Perfume também faz parte da construção de um estilo. Assim como roupas, acessórios e maquiagem, a fragrância escolhida pode acompanhar a imagem que uma pessoa deseja transmitir, seja com um aroma mais discreto, seja com uma assinatura olfativa que permanece no ambiente.

Para quem gosta de uma estética elegante, os perfumes florais costumam oferecer muitas possibilidades.

Eles podem aparecer ao lado de frutas, madeiras, baunilha, âmbar e musk, criando composições que vão do clássico ao mais contemporâneo. A seguir, quatro opções nacionais para quem prefere esse perfil.

Quais perfumes femininos combinam com um estilo elegante?

1. Lily Eau de Parfum — O Boticário

O Lily Eau de Parfum, de O Boticário, aposta no lírio como uma de suas principais referências olfativas. A fragrância tem perfil floral e fundo amadeirado, combinação que contribui para uma proposta mais clássica e de presença.

É uma opção para quem gosta de perfumes florais sem abrir mão de uma base mais estruturada, especialmente para quem procura uma fragrância que possa funcionar como assinatura pessoal.

2. Eudora Rosé Eau de Parfum — Eudora

Com uma construção floral frutada, o Eudora Rosé combina notas de pera, maçã e frutas vermelhas com rosa e baunilha. O resultado reúne o lado fresco das frutas e a doçura da base.

A composição pode agradar quem prefere perfumes femininos e envolventes, mas quer fugir de fragrâncias exclusivamente florais. A própria Eudora apresenta a fragrância como uma opção para ocasiões especiais.

3. Ilía Plena — Natura

O Ilía Plena, da Natura, segue uma direção floral adocicada. A composição combina frutas vermelhas, flores brancas, jasmim e rosa com um fundo formado por baunilha, cumaru, âmbar e musk.

A presença de ingredientes mais doces e quentes na base cria contraste com as flores e frutas. Por isso, pode ser uma escolha interessante para quem procura uma perfumação delicada, mas com maior profundidade.

4. Pomar de Flores Buquê Eau de Parfum — L’Occitane au Brésil

O Pomar de Flores Buquê Eau de Parfum trabalha um perfil floral frutado mais intenso. Entre as notas estão lichia, bergamota e goiaba, acompanhadas por rosa e frésia.

No fundo, aparecem sândalo, âmbar e musk, trazendo uma base mais quente para a composição. A combinação equilibra frutas e flores com notas de fundo mais encorpadas, formando uma alternativa para quem gosta de perfumes florais com presença.