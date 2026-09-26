O Boticário lança linha inspirada em Toy Story para o Dia das Crianças
Descubra a nova linha do O Boticário inspirada em Toy Story para o Dia das Crianças e encante os pequenos. Veja todas as novidades!
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Para celebrar o Dia das Crianças, O Boticário lança uma nova linha infantil inspirada em Toy Story, franquia da Disney e Pixar.
A coleção reúne cinco produtos de Sophie e Next, além de um acessório colecionável, combinando perfumaria, maquiagem, cuidados pessoais e diversão.
A novidade foi desenvolvida para transformar o momento de presentear em uma experiência inspirada nos personagens da animação.
As fragrâncias contam com o exclusivo Animation Boost, acorde criado para conectar a experiência olfativa ao universo de Disney e Pixar.
Conheça os produtos inspirados em Toy Story
1. Sophie Colônia Vaqueira Valente 100 ml
- Preço: R$ 119,90
Inspirada em Jessie, a fragrância tem perfil floriental gourmand, com Frutas Vermelhas, Sorbet de Pera, Pink Grapefruit e Pêssego na saída; Gardênia, Lírio, Grape Escape e Pétalas de Orquídea no corpo; e Musk, Sândalo, Baunilha e Praline no fundo.
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O produto conta com o exclusivo acorde Animation Boost, desenvolvido com tecnologia de neurociência e inspirado no universo Disney e Pixar.
2. Next Colônia Rodeio do Xerife 100 ml
- Preço: R$ 109,90
Inspirada em Woody, a fragrância combina Laranja Vermelha e Alecrim nas notas de saída; Folha de Violeta, Maçã Verde e Gerânio no corpo; e Sândalo, Cashmeran e Musk no fundo.
A colônia também conta com o acorde Animation Boost, que conecta a experiência olfativa ao universo de Toy Story.
3. Sophie Balm Labial Laçada Brilhante
- Preço: R$ 59,90
Inspirado em Jessie, o balm labial tem textura aveludada e fórmula que reage ao pH da pele, proporcionando uma coloração suave. O produto deixa os lábios macios e hidratados e acompanha um chaveiro para ser pendurado em bolsas e acessórios.
4. Sabonete Slime Ao Infinito e Além 150 g
- Preço: R$ 49,90
Inspirado em Buzz Lightyear e nos Aliens, o sabonete possui textura diferenciada e divertida, além de proporcionar espuma suave, limpar sem ressecar e deixar a pele perfumada.
Sua fragrância também conta com o acorde Animation Boost.
5. Sophie Palette Caixa Encantada
- Preço: R$ 149,90
A paleta multifuncional reúne seis sombras, dois blushes e dois iluminadores, com texturas que vão do matte ao cintilante.
A embalagem possui espelho resistente à quebra e estrutura desmontável, que permite combinar e transportar apenas as cores escolhidas.
6. Mini Bag Alien Remix Surpresa
- Preço: R$ 59,90
O acessório traz oito opções de charms surpresa inspirados nos Aliens caracterizados como personagens de quatro diferentes filmes da Disney e Pixar.
A Mini Bag segue o conceito de blind box, revelando o modelo do charm somente no momento da abertura.
Onde encontrar a linha Toy Story do Boticário?
Os produtos estarão disponíveis por tempo limitado nas lojas do Boticário em todo o Brasil a partir de 21 de setembro, além do e-commerce e aplicativo da marca.
Também é possível consultar a disponibilidade local pelo WhatsApp oficial do Boticário, pelo número 0800 744 0010, ou entrar em contato com um consultor pelo canal de vendas da companhia.
Quem visitar as lojas físicas também poderá participar de uma ação especial do Boti Recicla. Entre 21 de setembro e 1º de novembro, ao levar seis ou mais embalagens para reciclagem, o consumidor recebe R$ 15 de desconto e um brinde em compras acima de R$ 220.