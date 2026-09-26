fechar
Perfume | Notícia

O Boticário lança linha inspirada em Toy Story para o Dia das Crianças

Descubra a nova linha do O Boticário inspirada em Toy Story para o Dia das Crianças e encante os pequenos. Veja todas as novidades!

Por Eduarda Barreto Publicado em 26/09/2026 às 17:45
Nova linha do Boticário
Nova linha do Boticário - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Para celebrar o Dia das Crianças, O Boticário lança uma nova linha infantil inspirada em Toy Story, franquia da Disney e Pixar.

A coleção reúne cinco produtos de Sophie e Next, além de um acessório colecionável, combinando perfumaria, maquiagem, cuidados pessoais e diversão.

A novidade foi desenvolvida para transformar o momento de presentear em uma experiência inspirada nos personagens da animação.

As fragrâncias contam com o exclusivo Animation Boost, acorde criado para conectar a experiência olfativa ao universo de Disney e Pixar.

Conheça os produtos inspirados em Toy Story

1. Sophie Colônia Vaqueira Valente 100 ml

Divulgação
Sophie Colônia Vaqueira Valente - Divulgação

  • Preço: R$ 119,90

Inspirada em Jessie, a fragrância tem perfil floriental gourmand, com Frutas Vermelhas, Sorbet de Pera, Pink Grapefruit e Pêssego na saída; Gardênia, Lírio, Grape Escape e Pétalas de Orquídea no corpo; e Musk, Sândalo, Baunilha e Praline no fundo.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O produto conta com o exclusivo acorde Animation Boost, desenvolvido com tecnologia de neurociência e inspirado no universo Disney e Pixar.

2. Next Colônia Rodeio do Xerife 100 ml

Divulgação
Next Colônia Rodeio do Xerife - Divulgação

  • Preço: R$ 109,90

Inspirada em Woody, a fragrância combina Laranja Vermelha e Alecrim nas notas de saída; Folha de Violeta, Maçã Verde e Gerânio no corpo; e Sândalo, Cashmeran e Musk no fundo.

A colônia também conta com o acorde Animation Boost, que conecta a experiência olfativa ao universo de Toy Story.

3. Sophie Balm Labial Laçada Brilhante

Divulgação
Sophie Balm Labial Laçada Brilhante - Divulgação

  • Preço: R$ 59,90

Inspirado em Jessie, o balm labial tem textura aveludada e fórmula que reage ao pH da pele, proporcionando uma coloração suave. O produto deixa os lábios macios e hidratados e acompanha um chaveiro para ser pendurado em bolsas e acessórios.

4. Sabonete Slime Ao Infinito e Além 150 g

Divulgação
Sabonete Slime Ao Infinito e Além - Divulgação

  • Preço: R$ 49,90

Inspirado em Buzz Lightyear e nos Aliens, o sabonete possui textura diferenciada e divertida, além de proporcionar espuma suave, limpar sem ressecar e deixar a pele perfumada.

Sua fragrância também conta com o acorde Animation Boost.

5. Sophie Palette Caixa Encantada

Divulgação
Sophie Palette Caixa Encantada - Divulgação

  • Preço: R$ 149,90

A paleta multifuncional reúne seis sombras, dois blushes e dois iluminadores, com texturas que vão do matte ao cintilante.

Leia Também

A embalagem possui espelho resistente à quebra e estrutura desmontável, que permite combinar e transportar apenas as cores escolhidas.

6. Mini Bag Alien Remix Surpresa

Divulgação
Mini Bag Alien Remix Surpresa - Divulgação

  • Preço: R$ 59,90

O acessório traz oito opções de charms surpresa inspirados nos Aliens caracterizados como personagens de quatro diferentes filmes da Disney e Pixar.

A Mini Bag segue o conceito de blind box, revelando o modelo do charm somente no momento da abertura.

Onde encontrar a linha Toy Story do Boticário?

Os produtos estarão disponíveis por tempo limitado nas lojas do Boticário em todo o Brasil a partir de 21 de setembro, além do e-commerce e aplicativo da marca.

Também é possível consultar a disponibilidade local pelo WhatsApp oficial do Boticário, pelo número 0800 744 0010, ou entrar em contato com um consultor pelo canal de vendas da companhia.

Quem visitar as lojas físicas também poderá participar de uma ação especial do Boti Recicla. Entre 21 de setembro e 1º de novembro, ao levar seis ou mais embalagens para reciclagem, o consumidor recebe R$ 15 de desconto e um brinde em compras acima de R$ 220.

Leia também

"Cheiro de banho tomado"? Conheça o novo Floratta Blue Crystal
PERFUMES

"Cheiro de banho tomado"? Conheça o novo Floratta Blue Crystal
Musas, da AURA Beauty: conheça os 3 novos body splashes
AURA BEUATY

Musas, da AURA Beauty: conheça os 3 novos body splashes

Compartilhe

Tags

Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

Siga Eduarda Barreto