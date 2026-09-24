Oh My Bee chega ao mercado com body splash e hidratante de baunilha

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A baunilha ganhou uma leitura cremosa, com notas frutadas, florais e de caramelo na primeira coleção da Oh My Bee, que chega ao mercado em outubro.

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A baunilha continua ocupando espaço entre as tendências da perfumaria, mas nem sempre aparece sozinha ou com aquele perfil puramente açucarado.

Uma nova coleção brasileira aposta justamente em uma interpretação mais cremosa do ingrediente, combinando notas frutadas, florais e um fundo quente.

Essa é a proposta de Vanilla Powder, primeira coleção da Oh My Bee, marca de beleza e perfumaria corporal criada pelo SALC Group em parceria com Natalia Beauty, da empresária Natalia Martins.

A estreia reúne dois produtos: um body splash e um hidratante corporal, ambos com 200 ml e a mesma fragrância.

Como é a fragrância Vanilla Powder?

A composição segue a proposta chamada de neo gourmand, tendência que atualiza referências de perfumaria associadas à comida e à confeitaria com combinações menos óbvias.

Em Vanilla Powder, a saída reúne pêra, coco e pêssego. No coração, aparecem jasmim, íris e rosa, enquanto o fundo combina baunilha, caramelo, musk e uma nota inspirada no favo de mel.

A combinação cria uma fragrância descrita pela marca como cremosa e confortável, mas que vai além da tradicional associação entre baunilha e doçura.

O que vem na coleção da Oh My Bee?

O Body Splash Desodorante Colônia tem a função de perfumar e refrescar a pele. Sua fórmula é vegana e possui 94,8% de ingredientes de origem natural, além de glicerina e betaína. O frasco em spray permite reaplicações ao longo do dia.

tem a função de perfumar e refrescar a pele. Sua fórmula é vegana e possui 94,8% de ingredientes de origem natural, além de glicerina e betaína. O frasco em spray permite reaplicações ao longo do dia. Já o Hidratante Desodorante Corporal segue a mesma proposta olfativa e pode ser usado em conjunto com a colônia. A fórmula vegana reúne leite de coco, óleo de semente de uva, vitamina E e betaína. Segundo a marca, são 95,35% de ingredientes de origem natural.

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Quando a Oh My Bee chega às lojas?

A coleção Vanilla Powder chega ao mercado em 15 de outubro, com vendas pelos canais digitais e pela venda direta do SALC Group.

O Body Splash Desodorante Colônia terá preço sugerido de R$ 89,90, enquanto o Hidratante Desodorante Corporal custará R$ 84,90.

A nova marca é fruto da parceria entre o SALC Group e Natalia Beauty. Para Natalia Martins, a entrada na perfumaria corporal representa uma expansão do grupo para outros momentos da rotina de beleza.

Já Sabrina Pinho, diretora de Marketing e Produtos Global do SALC Group, destaca a combinação entre a experiência do grupo no desenvolvimento de produtos e a comunidade construída por Natalia.

A Oh My Bee estreia, portanto, com uma única fragrância e dois formatos, mas a proposta apresentada para o portfólio é ampliar a marca futuramente com novas cores e propostas olfativas.