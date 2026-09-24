Musas, da AURA Beauty: conheça os 3 novos body splashes

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Mistério, energia ou liberdade? AURA Beauty apresenta três novas fragrâncias inspiradas em personagens que representam diferentes formas de expressão.

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Escolher um perfume ou body splash também pode ser uma questão de personalidade. Tem quem prefira uma fragrância frutada e vibrante, quem goste de aromas mais doces e envolventes e quem procure algo que passe uma sensação de leveza.

É justamente nessa ideia de diferentes “moods” que a AURA Beauty, marca de beleza fundada por Jade Picon, aposta em sua nova coleção.

Batizada de Musas, a novidade reúne três body splashes frutados: Nyx, Serena e Chloe. Inspiradas na mitologia grega, as personagens foram criadas para representar diferentes formas de expressão, enquanto cada fragrância segue uma combinação própria de frutas, flores e notas de fundo.

Quais são os novos body splashes da AURA Beauty?

1. Nyx tem cereja como protagonista

Com uma proposta mais misteriosa e marcante, Nyx representa a personagem que chama atenção sem precisar se esforçar. A cereja aparece como destaque, acompanhada de mandarina italiana, maçã e pimenta rosa na saída.

No coração, a composição traz rosa, muguet, pêssego e framboesa. Já o fundo combina maltol, musk, sândalo e fava tonka, dando um lado mais adocicado e envolvente à fragrância.

2. Serena aposta em manga e uma proposta solar

Serena segue um caminho mais leve e descontraído. A manga aparece entre as principais notas, acompanhada de laranja sanguínea italiana, limão italiano e morango.

A parte floral reúne rosa e muguet, enquanto pêssego e maracujá acrescentam o lado frutado. No fundo, maltol, musk, cashmere e âmbar completam a composição.

3. Chloe traz goiaba e sensação de liberdade

A terceira opção é Chloe, personagem associada a movimento, espontaneidade e liberdade. A goiaba é o destaque da fragrância, acompanhada de framboesa, bergamota italiana e maçã nas notas de saída.

Jasmim, muguet, pêssego e manga aparecem no coração. Para finalizar, a composição reúne baunilha, musk, âmbar e maltol.

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O que vem na coleção Musas da AURA Beauty?

Imagem: Musas Lip Gloss de AURA Beauty - Divulgação/AURA Beauty

Além das fragrâncias, cada body splash acompanha um chaveiro, pensado para levar a personagem da coleção também para o cotidiano.

A novidade ainda representa uma expansão do portfólio da AURA Beauty. A partir de novembro, a marca prevê o lançamento do Musas Lip Gloss, seu primeiro produto para os lábios. Serão três versões: Chloe, com referência à goiaba; Serena, à manga; e Nyx, à cereja.

Os glosses terão brilho espelhado, textura confortável e poderão ser usados sozinhos ou sobre outros batons, com acabamento luminoso e hidratação suave.

Quanto custa e onde comprar os body splashes Musas?

Os três body splashes têm 90 ml e chegam por R$ 89 cada. A coleção está disponível desde 15 de setembro no site da AURA Beauty, além de perfumarias, grandes varejistas e lojas de beleza pelo Brasil.

A campanha de lançamento é estrelada por Antonela Braga, Flávia Mascarenhas e Kyara Kogut, escolhidas para representar as diferentes personalidades associadas às novas Musas.

