"Cheiro de banho tomado"? Conheça o novo Floratta Blue Crystal

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Frescor, flores e uma sensação de limpeza aparecem no novo lançamento do Boticário, que aposta em notas para recriar o "cheiro de banho tomado".

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Depois de alguns anos em que perfumes gourmands e fragrâncias mais intensas ganharam bastante espaço, o frescor voltou a chamar atenção na perfumaria.

Mas a ideia de limpeza também mudou: em vez de reproduzir simplesmente o aroma de sabonete ou roupa lavada, a proposta atual combina essa sensação com flores, musk e uma construção mais elaborada.

É nesse movimento que O Boticário apresenta o Floratta Blue Crystal, nova fragrância da família Blue.

O lançamento aposta na chamada perfumaria laundry, termo usado para descrever perfumes que evocam o cheiro de roupa limpa, banho recém-tomado e tecidos frescos.

A marca traduz a tendência por meio de uma composição floral aldeídica, com gardênia, rosa e o chamado Acorde Crystal Flower.

O que é a tendência de perfumaria laundry?

Imagem do novo lançamento de O Boticário, Floratta Blue Crystal - Divulgação/O Boticário

Na perfumaria, o conceito laundry não significa necessariamente cheiro de sabão. A proposta é evocar sensações associadas à limpeza e ao frescor, muitas vezes com acordes aldeídicos, florais e almiscarados.

O Floratta Blue Crystal segue justamente essa direção. Segundo a descrição oficial, a fragrância combina o frescor dos aldeídos à assinatura floral da linha e busca reproduzir a sensação de “banho tomado” de maneira mais sofisticada.

Como é o cheiro do Floratta Blue Crystal?

Imagem do novo lançamento Floratta Blue Crystal - Divulgação/O Boticário

A pirâmide olfativa começa com artemísia, pimenta preta, alecrim e bergamota. No coração, aparecem jasmim, gardênia, frésia e rosa, acompanhados pelo Acorde Crystal Flower, que combina flor de alecrim e musk.

começa com artemísia, pimenta preta, alecrim e bergamota. No coração, aparecem jasmim, gardênia, frésia e rosa, acompanhados pelo Acorde Crystal Flower, que combina flor de alecrim e musk. Já o fundo reúne musk, cashmeran, sândalo, âmbar, patchouli, musgo e bálsamo. A composição foi assinada pelo perfumista Christian Alori e desenvolvida com moléculas aldeídicas da casa de fragrâncias IFF.

O resultado descrito pelo Boticário é fresco, luminoso e confortável, mas a presença de madeiras, âmbar e musk impede que a proposta fique restrita a um perfume floral simples.

Para quem o Floratta Blue Crystal pode ser uma boa escolha?

A novidade pode interessar principalmente a quem gosta de fragrâncias frescas e florais, mas procura algo diferente dos perfumes muito doces ou densos.

A ideia de “pele recém-saída do banho” aparece como eixo da composição, enquanto as flores e as notas de fundo dão mais corpo ao conjunto.

O Floratta Blue Crystal está disponível em Desodorante Colônia de 75 ml, além de hidratante corporal e body spray. No site oficial, a colônia aparece atualmente por R$ 149,90, embora o preço possa variar conforme promoções e canais de venda.

A novidade já pode ser encontrada nas lojas físicas, no e-commerce e no aplicativo do Boticário.

