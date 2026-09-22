O Boticário lança campanha com fitas olfativas que revelam prêmios
O Boticário lança campanha incrível com fitas olfativas que revelam prêmios imperdíveis. Descubra como participar e garantir o seu!
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O Boticário transforma um dos símbolos mais conhecidos da experimentação de fragrâncias em uma experiência que mistura curiosidade, surpresa e premiação.
Até 13 de outubro, ou enquanto durarem os estoques, as tradicionais fitas olfativas se tornam fitas premiadas. Para participar, basta o consumidor borrifar uma fragrância na fita e descobrir se ganhou um prêmio, entre produtos e vale-compras.
Ao todo, serão seis milhões de fitas distribuídas, sendo 300 mil delas com premiação instantânea.
Como funciona a ação do O Boticário
Idealizada pela agência SoWhat, a ação cria uma experiência de descoberta inédita, levando um momento de expectativa para o ponto de venda e estimulando os consumidores a participar e compartilhar suas reações.
A proposta transforma um elemento já associado à perfumaria em um novo território de interação com a marca.
“A fita olfativa já carrega um significado dentro da categoria – o que fizemos foi adicionar uma camada de surpresa e ineditismo”, explica Carolina Carrasco, diretora de Branding e Comunicação das marcas Boticário e Quem Disse, Berenice?.
“Criamos uma mecânica nunca antes vista de uma forma que só a marca de perfumaria mais amada pelos brasileiros poderia: despertando curiosidade, convidando à experimentação e proporcionando um momento único para o consumidor”, completa.
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Experiência também pode chegar às redes sociais
A curiosidade conduz à experimentação e transforma o momento na loja em uma narrativa que pode se estender às redes sociais, a partir das reações dos consumidores nos 4 mil pontos de venda da marca durante o período da promoção.
Além disso, os clientes Ouro do BeautyBox, programa de fidelidade da marca, vão receber duas fitas e terão o dobro de chances de serem premiados.
Fitas olfativas ganham nova função
“A fita olfativa é uma das mídias mais baratas e de maior conversão que existe no varejo de beleza, mas que historicamente cumpria uma função passiva", explica Sofia Ricciardi, Chief Business Officer da SoWhat.
Hackear essa jornada foi a nossa forma de transformar 6 milhões de fitas em 6 milhões de pontos de contato gamificados no balcão da loja”.Sofia Ricciardi, Chief Business Officer da SoWhat
"Ao trazer uma reação química que revela o prêmio na hora, a gente adiciona uma camada de entretenimento que cria conversa, gera desejo imediato e move o ponteiro de vendas”, conta Sofia.
A participação está sujeita às regras e condições previstas no regulamento. Confira o regulamento completo.
Hackear essa jornada foi a nossa forma de transformar 6 milhões de fitas em 6 milhões de pontos de contato gamificados no balcão da loja”.Sofia Ricciardi, Chief Business Officer da SoWhat