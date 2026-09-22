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Perfume | Notícia

O Boticário lança campanha com fitas olfativas que revelam prêmios

O Boticário lança campanha incrível com fitas olfativas que revelam prêmios imperdíveis. Descubra como participar e garantir o seu!

Por Eduarda Barreto Publicado em 22/09/2026 às 13:22
Campanha promocional do Boticário
Campanha promocional do Boticário - Divulgação

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O Boticário transforma um dos símbolos mais conhecidos da experimentação de fragrâncias em uma experiência que mistura curiosidade, surpresa e premiação.

Até 13 de outubro, ou enquanto durarem os estoques, as tradicionais fitas olfativas se tornam fitas premiadas. Para participar, basta o consumidor borrifar uma fragrância na fita e descobrir se ganhou um prêmio, entre produtos e vale-compras.

Ao todo, serão seis milhões de fitas distribuídas, sendo 300 mil delas com premiação instantânea.

Como funciona a ação do O Boticário

Idealizada pela agência SoWhat, a ação cria uma experiência de descoberta inédita, levando um momento de expectativa para o ponto de venda e estimulando os consumidores a participar e compartilhar suas reações.

A proposta transforma um elemento já associado à perfumaria em um novo território de interação com a marca.

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“A fita olfativa já carrega um significado dentro da categoria – o que fizemos foi adicionar uma camada de surpresa e ineditismo”, explica Carolina Carrasco, diretora de Branding e Comunicação das marcas Boticário e Quem Disse, Berenice?.

“Criamos uma mecânica nunca antes vista de uma forma que só a marca de perfumaria mais amada pelos brasileiros poderia: despertando curiosidade, convidando à experimentação e proporcionando um momento único para o consumidor”, completa.

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Experiência também pode chegar às redes sociais

A curiosidade conduz à experimentação e transforma o momento na loja em uma narrativa que pode se estender às redes sociais, a partir das reações dos consumidores nos 4 mil pontos de venda da marca durante o período da promoção.

Além disso, os clientes Ouro do BeautyBox, programa de fidelidade da marca, vão receber duas fitas e terão o dobro de chances de serem premiados.

Fitas olfativas ganham nova função

“A fita olfativa é uma das mídias mais baratas e de maior conversão que existe no varejo de beleza, mas que historicamente cumpria uma função passiva", explica Sofia Ricciardi, Chief Business Officer da SoWhat.

Hackear essa jornada foi a nossa forma de transformar 6 milhões de fitas em 6 milhões de pontos de contato gamificados no balcão da loja”.
Sofia Ricciardi, Chief Business Officer da SoWhat

"Ao trazer uma reação química que revela o prêmio na hora, a gente adiciona uma camada de entretenimento que cria conversa, gera desejo imediato e move o ponteiro de vendas”, conta Sofia.

A participação está sujeita às regras e condições previstas no regulamento. Confira o regulamento completo.

Citação

Hackear essa jornada foi a nossa forma de transformar 6 milhões de fitas em 6 milhões de pontos de contato gamificados no balcão da loja”.

Sofia Ricciardi, Chief Business Officer da SoWhat

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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