O horóscopo olfativo: descubra o perfume perfeito para o seu signo

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De notas picantes para Áries a acordes etéreos para os piscianos: confira guia astrológico definitivo para encontrar sua assinatura olfativa

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A relação entre a astrologia e a indústria da perfumaria tem se consolidado como uma tendência no mercado de beleza, unindo o conceito de identidade pessoal ao uso dos aromas. A escolha de uma fragrância vai além do gosto pessoal, atuando também como uma ferramenta de comunicação não verbal e expressão da individualidade.

Segundo Stephanie Dalmazo, especialista em memória olfativa e comunicação, a combinação entre notas aromáticas e a simbologia dos elementos do zodíaco ajuda a alinhar a presença visual e sensorial de uma pessoa:

"O perfume é a nossa marca registrada invisível. Ele ativa memórias afetivas imediatas nas pessoas ao nosso redor e comunica quem somos antes mesmo de darmos o primeiro 'oi'. Quando alinhamos as notas olfativas aos elementos do zodíaco, potencializamos a energia natural de cada signo." — Stephanie Dalmazo

ELEMENTO FOGO: Energia, Paixão e Projeção Imediata



O elemento Fogo não veio ao mundo a passeio! O cheiro desse grupo precisa acender chamas, exalar autoconfiança e marcar presença imediata no ambiente.

Áries (21/03 a 19/04)



A vibe: Impulsivo, corajoso e direto ao ponto. Áries é aquele signo que decide mudar o visual às 22h e já está com a tesoura na mão às 22h05!

Estilo Olfativo: Quente, seco e instantâneo. Uma fragrância que já chega com força total logo na primeira borrifada.

Notas-chave: Pimenta rosa, pimenta preta, gengibre, cardamomo e couro.

Perfumes: Essencial Exclusivo (Natura), Humor Próprio (Natura), Baby Gato (JA Essence), Instant Crush (Mancera), Versense (Versace), Durrat Al Aroos (Al Wataniah), Malék (Mawwal).

Leão (23/07 a 22/08)



A vibe: O verdadeiro rei da savana! Amante do luxo, dono de um carisma genuíno e de um brilho que atrai todos os olhares.

Estilo Olfativo: Dourado, denso e encorpado. Um aroma marcante que literalmente ocupa espaço no ar.

Notas-chave: Âmbar, baunilha resinosa, sândalo, incenso e mel.

Perfumes: Libre (YVES SAINT LAURENT), Essencial Oud (Natura), Una Infinito (Natura), Madrepérola (Granado), Purple Accento (Xerjoff), La Femme (Prada), Exclusive Dania (Orientica), Afeef (Lattafa).

Sagitário (22/11 a 21/12)



A vibe: O aventureiro de mochila nas costas, inimigo do fim e o mais gente boa da roda de amigos. Odeia rotina e ama a liberdade!

Estilo Olfativo: Expansivo e aberto. Um cheiro de ar livre e pé na estrada combinado com especiarias exóticas.

Notas-chave: Bergamota, cardamomo, madeiras nobres (cedro), figo e frutas tropicais.

Perfumes: Kaiak Aventura (Natura), Ekos Ryo Rresta (Natura), Sun Gold (JA Essence), Lust for Sun (Juliette Has a Gun), Un Jardin Sur Le Nil (Hermès), L'Aventure Femme (Al Haramain), Beach Party (Armaf).

ELEMENTO TERRA: Sofisticação, Conforto e Fixação



Os signos de Terra buscam solidez, elegância e prazer tátil. Querem fragrâncias marcantes, que grudam na pele e exalam sofisticação sem precisar de exagero.

Touro (20/04 a 20/05)



A vibe: O mais sensorial do zodíaco! Vive para apreciar uma boa comida, um abraço apertado e o conforto de um ambiente acolhedor.

Estilo Olfativo: Cremoso, viciante e envolvente. Dá aquela vontade irresistível de ficar bem perto!

Notas-chave: Fava tonka, baunilha cremosa, sândalo, pralinê e almíscar tátil.

Perfumes: Una Plena (Natura), Kriska Drama (Natura), Sweet From Heaven (In The Box), Vanilla Powder (Matière Première), The Wedding Silk Santal 36 (Kayali), Badee Al Oud Noble Blush (Lattafa), Sumo (Sorry Not Sorry).

Virgem (23/08 a 22/09)



A vibe: Perfeccionista, organizado e dono de uma elegância impecável. Nota cada pequeno detalhe que passa despercebido pelos outros.

Estilo Olfativo: Limpo, preciso e equilibrado. Cada acorde fica exatamente no seu devido lugar.

Notas-chave: Chá branco, néroli, folhas verdes, aldeídos e almíscar puro.

Perfumes: Águas Campo de Violetas (Natura), Humor Estelar (Natura), Aura (Phebo), Valaya (Parfums de Marly), White Tea (Korres), Dahliya (Rayhaan), Mare di Amalfi Azure (L'Affair).

Capricórnio (22/12 a 19/01)



A vibe: Trabalhador, disciplinado e focado em seus objetivos de longo prazo. Não precisa ficar provando nada para ninguém!

Estilo Olfativo: Sério, estruturado e imponente. Transmite autoridade, classe e poder.

Notas-chave: Couro, vetiver, patchouli, agarwood (oud) e açafrão.

Perfumes: Essencial Safran (Natura), Essencial Estilo (Natura), Royal (Eudora), Vanilla Skin (Phlur), Libre L'Absolu Platine (YSL), Ameerat Al Arab (Asdaaf).

"Existe uma psicologia muito forte ligada ao olfato. Quando a pessoa usa um perfume que combina perfeitamente com os traços da sua personalidade zodiacal, ela sente sua autoestima blindada e passa a se comunicar com muito mais segurança no dia a dia." — Stephanie Dalmazo

ELEMENTO AR: Leveza, Criatividade e Movimento



O elemento Ar é puro intelecto, sociabilidade e mente aberta. Seus perfumes são aéreos, leves e cheios de combinações criativas e surpreendentes.

Gêmeos (21/05 a 20/06)



A vibe: O comunicador nato! Curioso, versátil e super rápido, adora trocar ideias e se entedia facilmente com o previsível.

Estilo Olfativo: Inquieto e multifacetado. Aquele tipo de aroma que parece se transformar a cada hora na pele.

Notas-chave: Mandarina verde, hortelã, manjericão, pimenta rosa e flor branca leve.

Perfumes: Kaiak Vital (Natura), Humor On-line (Natura), Versus (Pétala Beauty), Aire Anthesis (Loewe), Toy 2 (Moschino), Ameerati (Al Wataniah), Mojito Obsession (Gulf Orchid).

Libra (23/09 a 22/10)



A vibe: Regido por Vênus, busca a beleza, a harmonia e a paz em todas as suas relações. Charmoso sem fazer esforço!

Estilo Olfativo: Suave, fluido e romântico. Uma composição esteticamente perfeita.

Notas-chave: Peônia, rosa, íris, lírio-do-vale e almíscar limpo.

Perfumes: Aura Alba (da Natura), Una Nude (Natura), Biografia Inspire (Natura), Pivoine Suzhou (Armani Privé), Rose Goldea Blossom Delight (Bvlgari), Royal Rose (Mawwal), Voux Violette (Paris Corner).

Aquário (20/01 a 18/02)



A vibe: O visionário do zodíaco! Pensa fora da caixa, ama sua independência e odeia seguir os padrões ditados pela maioria.

Estilo Olfativo: Incomum, moderno e abstrato. Um aroma futurista que não se encaixa em rótulos comuns.

Notas-chave: Notas ozônicas, minerais, aldeídos, néroli e akigalawood.

Perfumes: Kaiak Pulso (Natura), Ekos Alma (Natura), Entrelaço (Phebo), Valaya (Parfums de Marly), Paradoxe (Prada), Hawa (Mawwal), Vulcan Baie (French Avenue).

ELEMENTO ÁGUA: Intuição, Emoção e Mistério



A galera de Água sente tudo à flor da pele! Suas fragrâncias perfeitas passeiam entre o aconchego de um abraço carinhoso e o mistério de uma noite inesquecível.

Câncer (21/06 a 22/07)

A vibe: Sensível, acolhedor e cheio de memória afetiva. Transforma qualquer lugar em um ambiente seguro e cheio de carinho.

Estilo Olfativo: Aconchegante e envolvente. Tem cheiro de colo, conforto e momentos inesquecíveis.

Notas-chave: Leite de coco, baunilha suave, amêndoa, heliotrópio e almíscar macio.

Perfumes: Águas Lavanda (Natura), Mamãe e Bebê (Natura), Eternal Love (Scent.br), Eau de Soleil Blanc (Tom Ford), Alien (Mugler), Eshal Vanilla (Paris Corner), Vanilla Aura (Maison Asrar).

Escorpião (23/10 a 21/11)



A vibe: Intenso, reservado e dono de um olhar que lê a alma. Sua sedução é magnética e cheia de profundidade.

Estilo Olfativo: Escuro, denso e perigosamente atraente. O clássico perfume que atiça a curiosidade de quem passa.

Notas-chave: Oud, incenso, rosa turca, tabaco, ameixa e patchouli.

Perfumes: Essencial Exclusivo Floral (Natura), Una Sombrancelhas / Una Intenso (Natura), Mystic Fairy (Nuancielo), Hundred Silent Ways (Nishane), Elegantly Tokyo (Zara), Basir (Mawwal), Donna Born in Roma Purple Melancholia (Valentino).

Peixes (19/02 a 20/03)



A vibe: Sonhador, empático e cheio de imaginação. Vive com a cabeça nas nuvens e enxerga poesia até nos pequenos detalhes da vida.

Estilo Olfativo: Místico, fluido e diáfano. Uma fragrância suave que parece emanar naturalmente do seu próprio ser.

Notas-chave: Notas marinhas, flor de lótus, chá de jasmim, magnólia e íris.

Perfumes: Águas Lírio d'Água (Natura), Kaiak Oceano (Natura), Bossa (Granado), Tears from the Moon (Gucci), Light Blue Capri in Love (Dolce & Gabbana), La Belle Paradise Garden (Jean Paul Gaultier), Sunset In Capri (Maison Asrar).