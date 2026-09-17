5 perfumes nacionais e sofisticados para noivas

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Esqueça os importados! O Social1 selecionou fragrâncias nacionais sofisticadas, marcantes e cheias de significado para você caminhar rumo ao altar

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O dia do casamento é uma das datas mais marcantes, e todos os detalhes são pensados para refletir a personalidade e o romantismo do momento. Entre o vestido, os acessórios e a maquiagem, a escolha do perfume tem um papel especial: o de criar uma memória olfativa inesquecível.

Se antes a perfumaria internacional monopolizava o imaginário das noivas, hoje o mercado nacional oferece fragrâncias sofisticadas, de alta performance e com acordes que unem delicadeza, elegância e muita personalidade.

Abaixo, selecionamos cinco opções incríveis da perfumaria brasileira para acompanhar a noiva rumo ao altar:

1. Natura Una



Imagem do perfume Una Brilho, de Natura - Divulgação/Natura

Para a noiva que busca um perfume marcante, envolvente e com um toque de sofisticação clássica, a linha Natura Una é uma escolha certeira. Com uma assinatura chipre moderna, ela combina flores ricas a um fundo amadeirado e adocicado na medida certa. É uma fragrância que transmite luxo e presença, ideal para cerimônias noturnas ou para noivas que desejam deixar um rastro inesquecível.

2. Natura Aura Alba



Imagem do perfume Aura Alba, de Natura - Divulgação/Natura

Trazendo uma proposta luminosa, sofisticada e cheia de significado, o Aura Alba é perfeito para a noiva que busca uma fragrância que seja um verdadeiro abraço de paz e renovação. Com facetas que unem notas acolhedoras e um toque radiante, ele harmoniza com casamentos diurnos, ao ar livre ou à beira-mar, refletindo a leveza, a luz e a emoção do "sim".

3. Granado Esplendor



Perfume 'Esplendor' da Granado - Reprodução/Granado

Fiel ao nome, Esplendor da Granado é uma verdadeira ode à elegância clássica. A casa traduz em sua perfumaria uma sofisticação atemporal, entregando um floral ambarado que transborda romantismo. A fragrância equilibra a delicadeza das flores com um fundo aconchegante e resinado, ideal para a noiva graciosa que aprecia a perfumaria com um sutil toque vintage.

4. Phebo Entrelaço



Phebo Entrelaço - Divulgação

Para as noivas que buscam uma fragrância cheia de poesia, Entrelaço da Phebo traduz a união de caminhos de forma sofisticada. A marca aposta em acordes ricos e texturas olfativas surpreendentes, criando um perfume versátil e marcante que acompanha perfeitamente a noiva desde os preparativos no making of até a última música da festa.

5. Floratta Red — O Boticário



Imagem do perfume Floratta Red, de O Boticário - Reprodução

Clássico contemporâneo que conquistou o coração das consumidoras, o Floratta Red é ideal para a noiva apaixonada e vibrante. Inspirado na maçã de Vermont, ele traz uma abertura frutal envolvente que evolui para um coração floral rico e um fundo cremoso de chocolate amargo com musk. É uma escolha romântica, intensa e cheia de jovialidade para celebrar o amor.