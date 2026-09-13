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Perfume | Notícia

O Boticário lança Zaad Infinity, nova fragrância inspirada no Salar do Uyuni

Inspirado nos Andes, novo Eau de Parfum combina o frescor dos ventos com a força marcante das madeiras secas. Descubra essa fragrância!

Por Eduarda Barreto Publicado em 13/09/2026 às 11:33
Perfume Zaad Infinity
Perfume Zaad Infinity - Divulgação/O Boticário

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O Boticário, umas das marca de perfumaria mais amada do Brasil, apresenta Zaad Infinity, novo Eau de Parfum masculino que amplia a assinatura de frescor amadeirado da linha.

A fragrância é inspirada na paisagem do Salar do Uyuni, na Bolívia, maior planície salgada do mundo, localizada a 3.600 metros de altitude.

A criação é assinada pelo master perfumer Frank Voelkl e combina madeiras secas, notas minerais e salgadas e um toque cítrico de bergamota.

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O resultado é uma fragrância amadeirada fresca, com proposta elegante e marcante, desenvolvida para evoluir na pele e deixar um rastro envolvente.

Acorde Saltwind é destaque da fragrância

O principal diferencial de Zaad Infinity é o acorde Saltwind, criado para reproduzir a sensação do vento frio carregado de micropartículas de sal.

A faceta mineral contrasta com as madeiras presentes na composição e reforça a proposta de uma fragrância sofisticada e intensa.

“Zaad Infinity representa mais um passo na evolução da marca que foi pensada para o homem que busca experiências únicas. Aqui, inspirados pelo Salar do Uyuni, fomos entender mais sobre mineralidade na perfumaria, tendência global, e suas diferentes interpretações para aportar mais inovação e diferenciação para este lançamento, sem perder a assinatura de Zaad, reconhecida pela sua qualidade, sofisticação e potência”.
Patricia Angelucci, Diretora de Marketing de Perfumaria Masculina e Cuidados Masculinos.

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Notas cítricas, minerais e amadeiradas

A fragrância começa com um brilho cítrico de bergamota, que proporciona um frescor cristalino. No corpo, o acorde Saltwind reúne notas minerais e salinas, acompanhadas por um toque de couro que acrescenta elegância à composição.

No fundo, o perfume combina nuances terrosas de patchouli e musgo com madeiras secas e âmbar, criando uma presença marcante.

Com o lançamento, o Boticário reforça a proposta de explorar diferentes paisagens e referências ao redor do mundo para apresentar novos códigos olfativos ao público brasileiro.

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Zaad Infinity amplia o território de sofisticação da linha ao unir frescor, intensidade e uma identidade olfativa inspirada em uma das paisagens mais extremas da natureza.

Zaad Infinity tem desconto até 20 de setembro

Até 20 de setembro, Zaad Infinity está disponível com 15% de desconto nos canais de venda do Boticário em todo o Brasil.

Os pedidos também podem ser feitos pelo WhatsApp, pelo número oficial 0800 744 0010. Para encontrar o revendedor mais próximo, o consumidor pode acessar o canal Encontre O Boticário.

Citação

“Zaad Infinity representa mais um passo na evolução da marca que foi pensada para o homem que busca experiências únicas. Aqui, inspirados pelo Salar do Uyuni, fomos entender mais sobre mineralidade na perfumaria, tend&ecir

Patricia Angelucci, Diretora de Marketing de Perfumaria Masculina e Cuidados Masculinos.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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