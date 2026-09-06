4 perfumes que são a cara da primavera perfeitos para o calor
Descubra os perfumes que são a cara da primavera e perfeitos para enfrentar os dias de calor com muito frescor e sem perder a elegância!
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A primavera combina com fragrâncias leves, florais e refrescantes, capazes de acompanhar os dias mais quentes sem deixar a perfumação pesada.
No Brasil, onde as temperaturas podem subir bastante mesmo antes da chegada do verão, escolher bem as notas do perfume faz diferença para garantir conforto ao longo do dia. Para essa época, cítricos, florais, frutados e acordes aquáticos costumam ser boas apostas.
Em temperaturas elevadas, fragrâncias muito densas, doces ou carregadas podem ficar ainda mais intensas na pele, enquanto composições mais frescas tendem a transmitir uma sensação agradável.
Pensando nisso, reunimos quatro perfumes que têm tudo a ver com a estação e podem acompanhar diferentes momentos da rotina.
4 perfumes para exibir elegância nos dias quentes
1. Floratta Rose Bouquet, O Boticário
Para quem gosta de perfumes florais femininos, o Floratta Rose Bouquet é uma escolha que combina especialmente com a atmosfera da primavera.
A fragrância aposta na rosa como protagonista, mas ganha um lado mais fresco e moderno com a presença de frutas e notas florais.
O resultado é um floral que equilibra delicadeza e presença. Por isso, pode funcionar tanto para o trabalho quanto para passeios, encontros e outros compromissos durante o dia. A própria marca descreve a fragrância como versátil e adequada para diferentes momentos da rotina.
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2. Una Blush, Natura
O Una Blush, da Natura, também entra na lista para quem procura uma fragrância floral com uma proposta mais sofisticada.
A composição combina flor de laranjeira com breu branco, uma resina de origem amazônica, criando um contraste interessante entre luminosidade e profundidade. A presença da flor de laranjeira conversa muito bem com a primavera, já que traz uma faceta floral fresca e luminosa.
A fragrância pode ser uma alternativa para quem não quer apostar apenas em perfumes cítricos, mas também prefere evitar aromas excessivamente densos nos dias quentes.
A combinação de flores com elementos da perfumaria brasileira deixa o perfume com uma identidade própria e faz dele uma opção interessante para quem gosta de fragrâncias elegantes e menos óbvias.
3. Bergamota e Flor de Laranjeira, Granado
Se a prioridade é encontrar uma fragrância realmente refrescante, a Colônia Bergamota e Flor de Laranjeira, da Granado, merece atenção.
A combinação de notas cítricas e florais cria justamente aquele tipo de aroma que lembra dias ensolarados e temperaturas mais agradáveis.
A fragrância é classificada como floral cítrica amadeirada, reunindo o frescor da bergamota e da flor de laranjeira com uma base que acrescenta profundidade sem transformar o perfume em uma opção excessivamente pesada.
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É uma escolha especialmente interessante para quem prefere aromas mais limpos e refrescantes durante a rotina. Perfumes cítricos e florais estão entre as categorias mais indicadas para períodos de calor porque ajudam a criar uma sensação de leveza na pele.
4. Floratta Rose, O Boticário
Outra alternativa para entrar no clima da estação é o clássico Floratta Rose, também do Boticário. Apesar de ter a rosa como destaque, a fragrância apresenta uma construção que mistura elementos florais, frutados e amadeirados.
A composição resulta em um perfume floral com sensação fresca e romântica, que pode acompanhar bem a rotina de primavera.
Por ter uma assinatura conhecida e versátil, também é uma alternativa para quem quer um perfume coringa para diferentes ocasiões.