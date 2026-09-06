4 perfumes que são a cara da primavera perfeitos para o calor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Descubra os perfumes que são a cara da primavera e perfeitos para enfrentar os dias de calor com muito frescor e sem perder a elegância!

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A primavera combina com fragrâncias leves, florais e refrescantes, capazes de acompanhar os dias mais quentes sem deixar a perfumação pesada.

No Brasil, onde as temperaturas podem subir bastante mesmo antes da chegada do verão, escolher bem as notas do perfume faz diferença para garantir conforto ao longo do dia. Para essa época, cítricos, florais, frutados e acordes aquáticos costumam ser boas apostas.

Em temperaturas elevadas, fragrâncias muito densas, doces ou carregadas podem ficar ainda mais intensas na pele, enquanto composições mais frescas tendem a transmitir uma sensação agradável.

Pensando nisso, reunimos quatro perfumes que têm tudo a ver com a estação e podem acompanhar diferentes momentos da rotina.

4 perfumes para exibir elegância nos dias quentes

1. Floratta Rose Bouquet, O Boticário

Para quem gosta de perfumes florais femininos, o Floratta Rose Bouquet é uma escolha que combina especialmente com a atmosfera da primavera.

A fragrância aposta na rosa como protagonista, mas ganha um lado mais fresco e moderno com a presença de frutas e notas florais.

Leia Também Nativa SPA lança Ameixa Intensa, nova versão da linha de Ameixa do Boticário

O resultado é um floral que equilibra delicadeza e presença. Por isso, pode funcionar tanto para o trabalho quanto para passeios, encontros e outros compromissos durante o dia. A própria marca descreve a fragrância como versátil e adequada para diferentes momentos da rotina.

2. Una Blush, Natura

O Una Blush, da Natura, também entra na lista para quem procura uma fragrância floral com uma proposta mais sofisticada.

A composição combina flor de laranjeira com breu branco, uma resina de origem amazônica, criando um contraste interessante entre luminosidade e profundidade. A presença da flor de laranjeira conversa muito bem com a primavera, já que traz uma faceta floral fresca e luminosa.

A fragrância pode ser uma alternativa para quem não quer apostar apenas em perfumes cítricos, mas também prefere evitar aromas excessivamente densos nos dias quentes.

A combinação de flores com elementos da perfumaria brasileira deixa o perfume com uma identidade própria e faz dele uma opção interessante para quem gosta de fragrâncias elegantes e menos óbvias.

3. Bergamota e Flor de Laranjeira, Granado

Se a prioridade é encontrar uma fragrância realmente refrescante, a Colônia Bergamota e Flor de Laranjeira, da Granado, merece atenção.

A combinação de notas cítricas e florais cria justamente aquele tipo de aroma que lembra dias ensolarados e temperaturas mais agradáveis.

A fragrância é classificada como floral cítrica amadeirada, reunindo o frescor da bergamota e da flor de laranjeira com uma base que acrescenta profundidade sem transformar o perfume em uma opção excessivamente pesada.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes do Boticário para usar à noite e deixar uma impressão inesquecível

É uma escolha especialmente interessante para quem prefere aromas mais limpos e refrescantes durante a rotina. Perfumes cítricos e florais estão entre as categorias mais indicadas para períodos de calor porque ajudam a criar uma sensação de leveza na pele.

4. Floratta Rose, O Boticário

Outra alternativa para entrar no clima da estação é o clássico Floratta Rose, também do Boticário. Apesar de ter a rosa como destaque, a fragrância apresenta uma construção que mistura elementos florais, frutados e amadeirados.

A composição resulta em um perfume floral com sensação fresca e romântica, que pode acompanhar bem a rotina de primavera.

Por ter uma assinatura conhecida e versátil, também é uma alternativa para quem quer um perfume coringa para diferentes ocasiões.

