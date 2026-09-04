Banho premium: como deixar o ritual de autocuidado mais perfumado?
Esfoliação, limpeza e perfume fazem parte do ritual de autocuidado. Saiba como montar um banho premium sem complicar a rotina com Kiss New York!
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Para quem gosta de sair do banho com a pele macia e perfumada, combinar produtos com a mesma fragrância pode deixar o ritual ainda mais completo.
É nessa lógica que a Kiss New York amplia sua linha corporal com novos esfoliantes e sabonetes líquidos nas fragrâncias Lady in Red, Rosé Glamour e Vanilla Passion.
Os lançamentos chegam para acompanhar os body splashes e as loções hidratantes que já fazem parte da linha. A proposta conversa com o chamado layering, técnica de combinar produtos de uma mesma família olfativa para construir uma perfumação em diferentes etapas do cuidado.
Mas cada produto tem uma função específica. Por isso, entender como usar os itens é mais importante do que simplesmente aplicar todos em sequência.
Quais são os novos produtos corporais da Kiss New York?
1. Esfoliante Corporal
O Esfoliante Corporal Kiss New York 300g, com preço sugerido de R$ 49,99, tem base de açúcar e foi desenvolvido para promover uma esfoliação suave. O produto ajuda a remover células mortas e impurezas da superfície da pele, deixando uma sensação de maciez.
Ele deve ser aplicado sobre a pele úmida durante o banho, com movimentos circulares, e depois enxaguado. A indicação da marca é utilizar o produto de uma a duas vezes por semana, em vez de incorporá-lo à rotina diária.
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O esfoliante tem fórmula vegana e crualty-free e está disponível nas fragrâncias:
- Lady in Red, descrita como floral frutal marcante;
- Rosé Glamour, floral moderno e delicado;
- Vanilla Passion, de perfil oriental gourmand.
2. Sabonete Líquido
O Sabonete Líquido Corporal Kiss New York 300ml tem preço sugerido de R$ 22,99 e é voltado para a etapa de limpeza. Segundo a descrição do produto, sua fórmula contém vitamina E e forma uma espuma cremosa durante o banho.
O uso é simples: basta aplicar uma quantidade sobre uma esponja úmida e espalhar pelo corpo em movimentos circulares. Assim como o esfoliante, ele aparece nas três fragrâncias da coleção e possui fórmula vegana e cruelty-free.
Como combinar os produtos para deixar a pele perfumada?
A proposta de layering consiste em usar produtos com a mesma fragrância em diferentes etapas. No caso da Kiss New York, a sequência sugerida começa pelo esfoliante, passa pelo sabonete líquido, segue para a loção hidratante corporal perfumada e termina com o body splash.
O esfoliante não precisa fazer parte de todos os banhos, enquanto o sabonete entra na limpeza habitual. Já a loção e o body splash podem complementar a rotina de perfumação.
A coleção permite escolher entre três caminhos olfativos: o floral frutal de Lady in Red, o floral delicado de Rosé Glamour ou o perfil oriental gourmand de Vanilla Passion. Assim, além de cuidar da pele, o ritual pode ganhar uma identidade de fragrância mais consistente.