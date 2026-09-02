Nativa SPA lança Ameixa Intensa, nova versão da linha de Ameixa do Boticário
A linha Nativa SPA Ameixa ganha a versão Ameixa Intensa com fragrância ainda mais marcante. Descubra a novidade da favorita no Nordeste!
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Conhecida como uma das fragrâncias mais queridas da Nativa SPA, especialmente entre as consumidoras do Nordeste, a ameixa ganha uma nova interpretação no portfólio do Boticário.
A marca apresenta Nativa SPA Ameixa Intensa, que aposta em uma perfumação mais marcante e acompanha a tendência de fragrâncias frutais mais encorpadas.
Um estudo de social listening realizado pelo Boticário em 2025 identificou mais de 9 mil conversas nas redes sociais sobre produtos favoritos da marca por região.
Nativa SPA Ameixa apareceu entre os três itens mais citados. A novidade também chega em um momento especial: em 2026, Nativa SPA completa 20 anos.
Ameixa ganha uma versão mais intensa
Na nova fragrância, a ameixa aparece mais intensa, sofisticada e licorosa, enquanto o corpo floral ganha destaque com o jasmim sambac. Na base, madeiras cremosas, âmbar e musk reforçam a potência e a duração da composição.
A proposta é atualizar uma das assinaturas mais reconhecidas da Nativa SPA, mantendo a identidade que conquistou as consumidoras e trazendo uma versão com maior presença na pele.
“O lançamento de Ameixa Intensa parte de uma fragrância que já tem uma relação muito forte com as consumidoras de Nativa SPA”, explica Bruna Nunes, diretora de marketing de corpo e banho do Grupo Boticário.
“Essa versão mais potente do ingrediente nasce justamente da oportunidade de trazer uma expressão diferente para esse ícone, com mais intensidade e presença, sem perder os códigos que fizeram nossas linhas de ameixa se tornarem tão queridas”, completa.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Linha combina perfumação e cuidados com a pele
Além da fragrância, Nativa SPA Ameixa Intensa mantém a proposta de unir perfumação e tratamento corporal. O Creme Desodorante Perfumado Corporal conta com óleo de quinoa, que, segundo a marca, estimula em até 77% a produção natural de colágeno, além de proporcionar hidratação e maciez.
O ritual também inclui o Óleo Glorioso Corporal Perfumado, com óleos de quinoa e amêndoas; o Esfoliante Açucarado Corporal, enriquecido com óleo puro de quinoa; e o Sabonete em Barra, que leva a fragrância para o momento do banho.
A linha ainda conta com Body Splash Desodorante Colônia e diferentes opções de tamanho para o creme corporal, permitindo combinar produtos e intensificar a experiência de perfumação.
Conheça os produtos de Nativa SPA Ameixa Intensa
Creme Desodorante Perfumado Corporal Ameixa Intensa 400ml — R$ 89,90
Com maior intensidade de fragrância, o creme hidrata e nutre a pele, deixando-a macia e perfumada. A fórmula conta com óleo de quinoa.
Óleo Glorioso Corporal Perfumado Ameixa Intensa 200ml — R$ 99,90
Com óleos de quinoa e amêndoas, o óleo proporciona hidratação imediata e perfumação intensa, além de ajudar a manter a pele macia após o banho.
Body Splash Desodorante Colônia Ameixa Intensa 200ml — R$ 109,90
A fragrância do Body Splash amplia o ritual de perfumação da linha e pode ser combinada com a loção corporal para prolongar a experiência olfativa.
LEIA TAMBÉM: 6 dicas para fazer seu perfume durar muito mais na pele
Esfoliante Açucarado Corporal Ameixa Intensa 180g — R$ 82,90
Com óleo puro de quinoa, o esfoliante remove impurezas e células mortas e ajuda a manter a hidratação da pele, deixando-a macia e preparada para as demais etapas do ritual.
Sabonete em Barra Ameixa Intensa 90g — R$ 16,90
Leva a fragrância de Ameixa Intensa para o banho, o sabonete promove a limpeza da pele e inicia o ritual de cuidados da linha.
Refil Creme Perfumado Corporal Ameixa Intensa 350ml — R$ 69,90
A versão refil utiliza uma embalagem com 78% menos plástico em comparação ao produto regular, segundo a marca. O produto combina hidratação profunda e perfumação intensa e também conta com óleo de quinoa.
Ação especial marca o lançamento
Para celebrar a nova versão da fragrância, O Boticário realizará uma ação inédita de distribuição em dobro de miniaturas do Creme Desodorante Perfumado Corporal Nativa SPA Ameixa Intensa.
Para participar, os consumidores deverão realizar um cadastro no aplicativo da marca e retirar os produtos nas lojas do Boticário participantes.
A linha completa está disponível nas lojas físicas do país, no e-commerce e aplicativo do Boticário, além dos revendedores da marca.
Também é possível consultar a disponibilidade e realizar pedidos pelo WhatsApp oficial do Boticário ou localizar um revendedor por meio do Encontre Boticário.