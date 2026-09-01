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Perfume | Notícia

Choco Cherry: conheça o novo body splash da Hinode para quem ama perfumes doces

A combinação de chocolate e cereja ganhou versão perfumada na nova aposta da Hinode, que ainda traz coco, jasmim, baunilha, sândalo e musk nas notas.

Por Myllena Wu Publicado em 01/09/2026 às 9:38
Imagem do novo body splash lançamento da Hinode, Choco Cherry
Imagem do novo body splash lançamento da Hinode, Choco Cherry - Divulgação/Hinode

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A combinação de chocolate com frutas ganhou mais uma versão no universo da beleza. A Hinode apresenta Choco Cherry, body splash de edição limitada que aposta no encontro entre cacau e cereja para criar uma fragrância adocicada, cremosa e inspirada no universo das sobremesas.

O lançamento faz parte de vibez! da vez, submarca da Hinode voltada para edições especiais e colaborações.

A proposta acompanha uma tendência que vem aparecendo cada vez mais na perfumaria: aromas que brincam com referências gastronômicas sem necessariamente abandonar notas florais, amadeiradas ou almiscaradas.

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Como é a fragrância Choco Cherry, da Hinode?

A construção olfativa começa com notas inspiradas em cacau e cereja, combinação que dá à fragrância seu caráter mais frutado e doce. Na sequência, o chocolate ganha uma faceta mais cremosa com a presença de coco e flores de jasmim.

Na base, entram baunilha, sândalo e musk, responsáveis por completar a composição e trazer um lado mais confortável ao aroma. O resultado é uma proposta que parte da inspiração em doces, mas acrescenta diferentes camadas à fragrância.

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Body splash aposta no estilo gourmand

Choco Cherry segue a proposta de fragrâncias gourmand, categoria conhecida por explorar acordes que remetem a alimentos e sobremesas.

Neste caso, chocolate e cereja são os protagonistas, enquanto baunilha, coco e outras notas ajudam a construir a sensação cremosa.

A novidade dá continuidade à linha vibez! da vez, criada em 2025. A primeira leva reuniu os body splashes Morango Crush, Cereja Love e Caramellow Kiss, desenvolvidos em parceria com a confeitaria Pikurruchas.

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Lançamento também ganhou sobremesa inspirada no perfume

Para acompanhar a novidade, a Hinode fez uma colaboração com a confeitaria Bake Sale, que criou uma sobremesa inspirada na fragrância. A receita combina bolo de cacau, gel de cerejas e mousse de chocolate amargo, com lascas e calda de chocolate e coco ralado.

A criação fica disponível no cardápio da confeitaria durante o mês de lançamento.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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