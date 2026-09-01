Choco Cherry: conheça o novo body splash da Hinode para quem ama perfumes doces

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A combinação de chocolate e cereja ganhou versão perfumada na nova aposta da Hinode, que ainda traz coco, jasmim, baunilha, sândalo e musk nas notas.

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A combinação de chocolate com frutas ganhou mais uma versão no universo da beleza. A Hinode apresenta Choco Cherry, body splash de edição limitada que aposta no encontro entre cacau e cereja para criar uma fragrância adocicada, cremosa e inspirada no universo das sobremesas.

O lançamento faz parte de vibez! da vez, submarca da Hinode voltada para edições especiais e colaborações.

A proposta acompanha uma tendência que vem aparecendo cada vez mais na perfumaria: aromas que brincam com referências gastronômicas sem necessariamente abandonar notas florais, amadeiradas ou almiscaradas.

Como é a fragrância Choco Cherry, da Hinode?

A construção olfativa começa com notas inspiradas em cacau e cereja, combinação que dá à fragrância seu caráter mais frutado e doce. Na sequência, o chocolate ganha uma faceta mais cremosa com a presença de coco e flores de jasmim.

Na base, entram baunilha, sândalo e musk, responsáveis por completar a composição e trazer um lado mais confortável ao aroma. O resultado é uma proposta que parte da inspiração em doces, mas acrescenta diferentes camadas à fragrância.

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Body splash aposta no estilo gourmand

Choco Cherry segue a proposta de fragrâncias gourmand, categoria conhecida por explorar acordes que remetem a alimentos e sobremesas.

Neste caso, chocolate e cereja são os protagonistas, enquanto baunilha, coco e outras notas ajudam a construir a sensação cremosa.

A novidade dá continuidade à linha vibez! da vez, criada em 2025. A primeira leva reuniu os body splashes Morango Crush, Cereja Love e Caramellow Kiss, desenvolvidos em parceria com a confeitaria Pikurruchas.

Lançamento também ganhou sobremesa inspirada no perfume

Para acompanhar a novidade, a Hinode fez uma colaboração com a confeitaria Bake Sale, que criou uma sobremesa inspirada na fragrância. A receita combina bolo de cacau, gel de cerejas e mousse de chocolate amargo, com lascas e calda de chocolate e coco ralado.

A criação fica disponível no cardápio da confeitaria durante o mês de lançamento.



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