7 perfumes da Avon que te acompanham do trabalho ao happy hour

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A fragrância do trabalho não precisa ficar de lado depois das 18h. Veja opções da Avon para quem procura perfumes versáteis para diferentes momentos.

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A rotina nem sempre termina quando acaba o expediente. Um café depois do trabalho pode virar um jantar, o happy hour pode se estender ou aquele compromisso marcado para o fim do dia pode pedir apenas uma mudança de acessórios e batom. E o perfume também pode acompanhar essa transição!

Para quem procura uma fragrância versátil, o segredo está menos em encontrar um aroma que sirva para tudo e mais em entender qual perfil combina com cada momento.

Florais leves podem funcionar bem durante o dia, enquanto composições mais doces e intensas costumam ganhar espaço quando a ocasião pede maior presença.

A Avon reuniu sete opções de seu portfólio que passeiam por essas diferentes propostas, com preços a partir de R$ 64,90.

7 perfumes da Avon para quem quer uma fragrância versátil para o dia todo

1. Pur Blanca Original — R$ 74,90

Com notas de frésia, peônia branca e madeira de sândalo, o Pur Blanca segue uma proposta delicada e harmoniosa. É uma alternativa para quem prefere uma fragrância floral que não dependa de notas muito intensas para marcar presença.

2. LOV|U Together — R$ 144,90

A fragrância combina frescor e suavidade e foi pensada para ocasiões espontâneas. Pode entrar na rotina de quem gosta de perfumes com uma proposta mais leve, mas que ainda acompanhem momentos fora do escritório.

3. Petit Libellule — R$ 64,90

Com perfil floral adocicado, o Petit Libellule mistura framboesa e caramelo amanteigado. É uma opção mais descontraída para quem prefere um perfume jovial e doce.

4. Toque de Amor Lovely — R$ 169,90

A fragrância aposta em um perfil chypre gourmand, combinando rosa, pimenta-rosa e patchouli. Segundo a marca, a concentração utilizada proporciona duração de até 10 horas na pele, característica que pode interessar a quem busca uma opção para atravessar boa parte do dia.

5. LOV|U Original — R$ 144,90

Inspirado no Champagne Rosé e na essência de rosas sustentável, o LOV|U Original tem uma proposta romântica e envolvente. A própria composição o coloca entre as alternativas mais apropriadas para ocasiões especiais e momentos que pedem um perfume mais evidente.

6. Power Stay Deo Parfum — R$ 169,90

Para quem prioriza duração, o Power Stay combina frutas vermelhas, íris vermelha e praliné. A Avon afirma que sua tecnologia Scent Lock proporciona até 22 horas de fixação, com liberação gradual da fragrância.

7. Far Away Splendoria — R$ 124,90

Entre as opções da lista, é uma das que apresentam perfil mais intenso. A composição floral adocicada reúne Oud Branco, frutas orientais, baunilha, âmbar dourado e fava tonka, criando uma proposta mais encorpada para eventos noturnos ou ocasiões especiais.

