4 perfumes do Boticário que se passam facilmente por importados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Do floral frutado ao amadeirado especiado, estas 4 fragrâncias do Boticário mostram que a perfumaria nacional também pode ter um perfil sofisticado.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Existe um certo preconceito de que, para ter um perfume com aparência — ou melhor, com cheiro — de fragrância sofisticada, é preciso recorrer necessariamente às marcas internacionais.

Na prática, a perfumaria brasileira tem opções capazes de agradar quem procura composições mais marcantes e elaboradas.

O Boticário é um dos nomes que entram nessa conversa. Entre fragrâncias clássicas e propostas mais recentes, algumas colônias da marca trabalham combinações de flores, madeiras, especiarias, frutas e notas adocicadas que podem transmitir uma sensação mais refinada na pele.

É claro que a percepção muda de pessoa para pessoa: temperatura, pele e preferência olfativa influenciam o resultado. Ainda assim, quatro opções se destacam para quem procura um perfume nacional com cara de fragrância importada.

4 perfumes do Boticário que têm cheiro sofisticado de perfume importado

1. Glamour Intense

Volume : 75ml

: 75ml Preço: R$ 164,90 (quando consultado)

O Glamour Intense entra na seleção para quem gosta de perfumes femininos com presença. A proposta da linha Glamour conversa justamente com uma perfumaria mais envolvente, indicada para quem prefere deixar um rastro perceptível.

É uma opção para considerar especialmente quando a ideia é fugir de fragrâncias excessivamente simples e buscar uma assinatura olfativa mais marcante.

2. Egeo Vanilla Ubesession

Volume : 90ml

: 90ml Preço: R$ 124,90 (quando consultado)

Para quem prefere perfumes doces, o Egeo Vanilla Ubesession segue por um caminho mais gourmand. A baunilha coloca a fragrância dentro de uma família olfativa que costuma agradar quem gosta de perfumes aconchegantes e adocicados.

Aqui, o destaque está menos na discrição e mais naquela sensação de perfume que chama atenção quando chega.

3. Linda

Volume : 100ml

: 100ml Preço: R$ 219,90 (quando consultado)

Clássico da perfumaria do Boticário, o Linda combina facetas frutais, florais e amadeiradas.

Atualmente, a marca o classifica como floriental frutal ambarado, com notas de bergamota, grapefruit, folhas de violeta, gardênia, jasmim, frutas vermelhas, sândalo, cedro, fava tonka, âmbar e musk.

LEIA TAMBÉM: 4 erros comuns que podem estar deixando seus cabelos finos e sem volume

É justamente essa combinação de diferentes camadas que ajuda a explicar por que a fragrância pode transmitir uma impressão mais elaborada do que a de uma colônia simples.

4. Liz D’Essence

Volume : 100ml

: 100ml Preço: R$ 179,90 (quando consultado)

Já o Liz D’Essence aposta em um perfil amadeirado especiado. A fragrância reúne pimentas adocicadas, raiz de angélica, flor de laranjeira e a base Laire Íris Nobre, além de baunilha e patchouli no fundo.

O resultado é uma composição mais intensa e sofisticada, especialmente interessante para quem prefere perfumes com madeiras e especiarias em vez de fragrâncias predominantemente frescas ou frutadas.

