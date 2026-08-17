4 perfumes do Boticário que se passam facilmente por importados
Do floral frutado ao amadeirado especiado, estas 4 fragrâncias do Boticário mostram que a perfumaria nacional também pode ter um perfil sofisticado.
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Existe um certo preconceito de que, para ter um perfume com aparência — ou melhor, com cheiro — de fragrância sofisticada, é preciso recorrer necessariamente às marcas internacionais.
Na prática, a perfumaria brasileira tem opções capazes de agradar quem procura composições mais marcantes e elaboradas.
O Boticário é um dos nomes que entram nessa conversa. Entre fragrâncias clássicas e propostas mais recentes, algumas colônias da marca trabalham combinações de flores, madeiras, especiarias, frutas e notas adocicadas que podem transmitir uma sensação mais refinada na pele.
É claro que a percepção muda de pessoa para pessoa: temperatura, pele e preferência olfativa influenciam o resultado. Ainda assim, quatro opções se destacam para quem procura um perfume nacional com cara de fragrância importada.
4 perfumes do Boticário que têm cheiro sofisticado de perfume importado
1. Glamour Intense
- Volume: 75ml
- Preço: R$ 164,90 (quando consultado)
O Glamour Intense entra na seleção para quem gosta de perfumes femininos com presença. A proposta da linha Glamour conversa justamente com uma perfumaria mais envolvente, indicada para quem prefere deixar um rastro perceptível.
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É uma opção para considerar especialmente quando a ideia é fugir de fragrâncias excessivamente simples e buscar uma assinatura olfativa mais marcante.
2. Egeo Vanilla Ubesession
- Volume: 90ml
- Preço: R$ 124,90 (quando consultado)
Para quem prefere perfumes doces, o Egeo Vanilla Ubesession segue por um caminho mais gourmand. A baunilha coloca a fragrância dentro de uma família olfativa que costuma agradar quem gosta de perfumes aconchegantes e adocicados.
Aqui, o destaque está menos na discrição e mais naquela sensação de perfume que chama atenção quando chega.
3. Linda
- Volume: 100ml
- Preço: R$ 219,90 (quando consultado)
Clássico da perfumaria do Boticário, o Linda combina facetas frutais, florais e amadeiradas.
Atualmente, a marca o classifica como floriental frutal ambarado, com notas de bergamota, grapefruit, folhas de violeta, gardênia, jasmim, frutas vermelhas, sândalo, cedro, fava tonka, âmbar e musk.
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É justamente essa combinação de diferentes camadas que ajuda a explicar por que a fragrância pode transmitir uma impressão mais elaborada do que a de uma colônia simples.
4. Liz D’Essence
- Volume: 100ml
- Preço: R$ 179,90 (quando consultado)
Já o Liz D’Essence aposta em um perfil amadeirado especiado. A fragrância reúne pimentas adocicadas, raiz de angélica, flor de laranjeira e a base Laire Íris Nobre, além de baunilha e patchouli no fundo.
O resultado é uma composição mais intensa e sofisticada, especialmente interessante para quem prefere perfumes com madeiras e especiarias em vez de fragrâncias predominantemente frescas ou frutadas.