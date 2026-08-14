Pesquisa Datafolha indica perfil da mulher recifense e motiva evento gratuito com experimentação de produtos na Praia do Pina

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Estudo com 350 mulheres moradoras da capital pernambucana aponta características do público local e fundamenta ação da Avon aberta ao público

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Um levantamento realizado pelo instituto Datafolha entre os dias 3 e 6 de agosto, sob encomenda da Avon, mapeou o perfil de 350 mulheres moradoras do Recife. A amostragem do estudo é composta por 46% de pessoas na faixa etária de 18 a 29 anos e 54% entre 30 e 40 anos, sendo 64% da classe C e 36% das classes D e E.

Na avaliação do público entrevistado sobre a própria identidade e o ambiente urbano:

42% definiram sua identidade como vibrante e alegre ;

; 32% associaram o Recife à sensação de ambiente divertido e radiante ;

; 31% caracterizaram a rotina na cidade como intensa e poderosa.

De acordo com a Avon, em conformidade com os dados, a vibe que define a recifense tem tudo a ver com o body splash Aquavibe Pitanga. A fragrância traz um acorde efervescente de Pitanga Congelada, que dialoga com a energia intensa e poderosa revelada pela pesquisa, enquanto a doçura da Ameixa Amarela e o aconchego do Âmbar remetem à leveza e ao acolhimento presentes na forma divertida e radiante com que as mulheres de Recife vivem seu dia a dia.

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Programação e estrutura na Orla do Recife

Ainda com base na pesquisa sobre os hábitos e preferências do público feminino da região, a Avon estruturou a ação pública “Aquavibe: Encontre Sua Vibe”. A atividade ocorre entre os dias 14 e 16 de agosto de 2026, na Praia do Pina, nas imediações do quiosque 01.

O espaço conta com atendimento presencial de consultoras de beleza e oferece ao público visitante uma estação para testes de fragrâncias da linha de body splashes, uma dinâmica interativa intitulada Game Vibes, com distribuição de itens promocionais por meio de roleta, e um ponto de atendimento para aquisição de itens via leitura de QR Code.

A marca apostou também em ações de OOH nos arredores da experiência na orla de Recife. Além da capital pernambucana, a programação da empresa contempla a orla de Fortaleza, no Ceará, entre os dias 14 e 23 de agosto.

Conheça a linha Aquavibe

A linha reestruturada conta com dez opções de fragrâncias (Pretty Blue, Baby Smell, Lavanda, Pitanga, Alfazema, Chypre, Jabuticaba, Romã, Melancia e Lichia e Baunilha) e passa a contar com embalagens dotadas de válvula em spray. Conheça alguns dos produtos:



Aquavibe Refrescantes Body Splash Pitanga 250ml - R$ 34,99

Imagem ilustrativa do Aquavibe Refrescantes Body Splash Pitanga - Divulgação / Avon

Uma combinação efervescente do acorde de Pitanga Congelada com a doçura da Ameixa Amarela e o aconchego do Âmbar.

Aquavibe Refrescantes Body Splash Jabuticaba 250ml - R$ 34,99

Imagem ilustrativa do Aquavibe Refrescantes Body Splash Jabuticaba - Divulgação / Avon

Aroma que mistura a suculenta doçura da Jabuticaba, com a Flor de Laranjeira e a Baunilha de Madagascar, em uma combinação vibrante

Aquavibe Refrescantes Body Splash Lichia e Baunilha 250ml - R$ 34,99

Imagem ilustrativa do Aquavibe Refrescantes Body Splash Lichia e Baunilha - Divulgação / Avon

Fragrância refrescante e nuances doces que combinam frutas suculentas com a baunilha de Madagascar, criando uma fragrância fresca e iluminada.

Aquavibe Refrescantes Body Splash Pretty Blue 250ml - R$ 34,99

Imagem ilustrativa do Aquavibe Refrescantes Body Splash Pretty Blue - Divulgação / Avon

Combinação vibrante de Notas Frescas, que envolvem o corpo em calmaria, junto aos aromas envolventes do Gerânio e Sândalo para dias frescos e leves.