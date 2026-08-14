Pesquisa Datafolha indica perfil da mulher recifense e motiva evento gratuito com experimentação de produtos na Praia do Pina
Estudo com 350 mulheres moradoras da capital pernambucana aponta características do público local e fundamenta ação da Avon aberta ao público
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Um levantamento realizado pelo instituto Datafolha entre os dias 3 e 6 de agosto, sob encomenda da Avon, mapeou o perfil de 350 mulheres moradoras do Recife. A amostragem do estudo é composta por 46% de pessoas na faixa etária de 18 a 29 anos e 54% entre 30 e 40 anos, sendo 64% da classe C e 36% das classes D e E.
Na avaliação do público entrevistado sobre a própria identidade e o ambiente urbano:
- 42% definiram sua identidade como vibrante e alegre;
- 32% associaram o Recife à sensação de ambiente divertido e radiante;
- 31% caracterizaram a rotina na cidade como intensa e poderosa.
De acordo com a Avon, em conformidade com os dados, a vibe que define a recifense tem tudo a ver com o body splash Aquavibe Pitanga. A fragrância traz um acorde efervescente de Pitanga Congelada, que dialoga com a energia intensa e poderosa revelada pela pesquisa, enquanto a doçura da Ameixa Amarela e o aconchego do Âmbar remetem à leveza e ao acolhimento presentes na forma divertida e radiante com que as mulheres de Recife vivem seu dia a dia.
Programação e estrutura na Orla do Recife
Ainda com base na pesquisa sobre os hábitos e preferências do público feminino da região, a Avon estruturou a ação pública “Aquavibe: Encontre Sua Vibe”. A atividade ocorre entre os dias 14 e 16 de agosto de 2026, na Praia do Pina, nas imediações do quiosque 01.
O espaço conta com atendimento presencial de consultoras de beleza e oferece ao público visitante uma estação para testes de fragrâncias da linha de body splashes, uma dinâmica interativa intitulada Game Vibes, com distribuição de itens promocionais por meio de roleta, e um ponto de atendimento para aquisição de itens via leitura de QR Code.
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A marca apostou também em ações de OOH nos arredores da experiência na orla de Recife. Além da capital pernambucana, a programação da empresa contempla a orla de Fortaleza, no Ceará, entre os dias 14 e 23 de agosto.
Conheça a linha Aquavibe
A linha reestruturada conta com dez opções de fragrâncias (Pretty Blue, Baby Smell, Lavanda, Pitanga, Alfazema, Chypre, Jabuticaba, Romã, Melancia e Lichia e Baunilha) e passa a contar com embalagens dotadas de válvula em spray. Conheça alguns dos produtos:
Aquavibe Refrescantes Body Splash Pitanga 250ml - R$ 34,99
Uma combinação efervescente do acorde de Pitanga Congelada com a doçura da Ameixa Amarela e o aconchego do Âmbar.
Aquavibe Refrescantes Body Splash Jabuticaba 250ml - R$ 34,99
Aroma que mistura a suculenta doçura da Jabuticaba, com a Flor de Laranjeira e a Baunilha de Madagascar, em uma combinação vibrante
Aquavibe Refrescantes Body Splash Lichia e Baunilha 250ml - R$ 34,99
Fragrância refrescante e nuances doces que combinam frutas suculentas com a baunilha de Madagascar, criando uma fragrância fresca e iluminada.
Aquavibe Refrescantes Body Splash Pretty Blue 250ml - R$ 34,99
Combinação vibrante de Notas Frescas, que envolvem o corpo em calmaria, junto aos aromas envolventes do Gerânio e Sândalo para dias frescos e leves.