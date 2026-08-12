6 perfumes para diferentes estilos e ocasiões: veja qual combina com você
Escolher um perfume vai além de gostar do cheiro. Descubra como diferentes combinações podem acompanhar a rotina, eventos e momentos de lazer.
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Escolher um perfume nem sempre é tão simples quanto encontrar um aroma agradável. A fragrância também pode acompanhar diferentes momentos da rotina e conversar com o estilo de quem a usa.
Uma composição mais fresca pode combinar com a sensação buscada para um compromisso durante o dia, enquanto notas mais densas aparecem como alternativa para ocasiões noturnas.
Essa relação entre perfume e identidade ganhou força à medida que as fragrâncias passaram a ocupar um espaço maior no cotidiano.
Na prática, não existe uma regra universal sobre qual aroma deve ser usado em determinada situação. Clima, ambiente, horário e, principalmente, gosto pessoal interferem na escolha.
Para ajudar quem gosta de variar o perfume conforme o momento, a Bharara Beauty reúne em seu portfólio opções com perfis bastante diferentes. As sugestões abaixo mostram como algumas combinações podem conversar com estilos e ocasiões distintos.
Qual perfume usar durante o dia?
1. Viking Dubai — para compromissos diurnos
Da Viking Collection, Viking Dubai combina frescor cítrico com notas florais, especiarias e madeiras. A proposta é equilibrar uma saída mais fresca com um desenvolvimento amadeirado e floral.
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Pelo perfil da composição, a marca indica a fragrância para situações durante o dia que pedem uma presença mais polida, como reuniões, brunches, casamentos e outros eventos sociais.
2. Tequila Gold — para uma rotina versátil
O Tequila Gold, da Tequila Collection, combina frutas, especiarias, ervas e madeiras. A composição é apresentada como uma opção ousada e sofisticada, associada a uma proposta de masculinidade contemporânea.
Por ser descrita como versátil, a fragrância é indicada para diferentes épocas do ano, viagens, ocasiões casuais e momentos durante o dia ou no início da noite.
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3. Bharara King — para quem busca versatilidade
Um dos perfumes da Bharara Collection, o Bharara King tem uma base formada por almíscar branco, âmbar e baunilha. A marca o apresenta como seu produto mais vendido e popular.
A composição é indicada tanto para situações de luxo casual quanto para o cotidiano de quem prefere uma fragrância marcante sem restringi-la a uma única ocasião.
4. Pharaoh Ramesses I — para a noite
Mais quente e amadeirado, o Pharaoh Ramesses I pertence à Pharaoh Collection. Sua composição reúne rum, especiarias, tabaco, caramelo e madeiras, resultando em um perfil mais denso.
Por essas características, a fragrância é associada a momentos noturnos, períodos mais frios e ocasiões nas quais uma presença olfativa mais intensa faz sentido.
5. Bharara Beauty Crave — para primavera e verão
Voltado ao público feminino, o Bharara Beauty Crave, da Forever Collection, combina elementos frutados, florais, amadeirados e adocicados. A composição também traz frutas, cítricos, flores e uma base cremosa.
A proposta combina especialmente com dias e noites de primavera e verão, além de situações descontraídas como brunches, viagens, encontros casuais e eventos sociais.
6. Rome Pour Femme — para momentos ao ar livre
Da Rome Classic Collection, da Mast Perfume, empresa-irmã da Bharara Beauty, o Rome Pour Femme apresenta um perfil fresco e elegante.
A fragrância é indicada principalmente para o uso durante o dia, na primavera e no verão, incluindo eventos realizados ao ar livre. A coleção também conta com o Rome Pour Homme, de perfil amadeirado, com cedro e vetiver, pensado para situações como trabalho e viagens.