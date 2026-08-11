BORNTOSTANDOUT® chega ao Brasil: conheça os perfumes da marca sul-coreana
Marca sul-coreana estreia com 10 fragrâncias que misturam referências da cultura underground, arte e uma estética inspirada na tradição coreana.
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A perfumaria sul-coreana BORNTOSTANDOUT® chega oficialmente ao Brasil com uma proposta que passa longe da ideia de fragrância feita para agradar a todo mundo.
Criada em Seul, a marca aposta em perfumes intensos, estética provocativa e referências da cultura underground coreana para trabalhar a fragrância como uma forma de expressão pessoal.
A estreia no país acontece por meio da Excellence Comercial e reúne dez perfumes, distribuídos entre as coleções Eau de Parfum Dirty & Sticky, Dark & Drunk e Extrait Extrême.
A proposta da grife é dialogar com consumidores interessados em criações menos convencionais e com maior personalidade.
O que é a BORNTOSTANDOUT®?
A marca foi criada por Jun Lim, ex-banqueiro sul-coreano que migrou do mercado financeiro para a perfumaria autoral.
Seu trabalho combina referências de arte experimental, cultura underground da Coreia do Sul e design, em uma estética que a própria BORNTOSTANDOUT® define como “o anti-perfume elegante”.
A comunicação também segue essa lógica. Em vez de apostar apenas na sofisticação tradicional associada ao mercado de luxo, a marca trabalha conceitos como rebeldia, sensualidade e individualidade. Seu manifesto é resumido pela provocativa frase “WHO FUCKIN’ CARES?”.
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O que torna os perfumes diferentes?
A proposta não está apenas nas fragrâncias. Os frascos foram inspirados na porcelana branca da Dinastia Joseon e recebem detalhes em vermelho carmesim, cor associada, segundo a marca, ao tabu e à rebeldia na cultura coreana.
O resultado é uma identidade visual construída em torno de contrastes: tradição e provocação, contenção e excesso, elegância e desconforto. Na prática, a escolha da marca é apresentar a perfumaria como parte da identidade de quem usa o produto.
Quais perfumes da BORNTOSTANDOUT® chegam ao Brasil?
Dirty Rice
Entre os destaques está Dirty Rice, descrito pela marca como um gourmand almiscarado inspirado em intimidade e pele quente. A fragrância integra a coleção Dirty & Sticky.
Indecent Cherry
Indecent Cherry aposta na cereja como protagonista, combinada a uma proposta alcoólica e intensa. É outra das criações apresentadas como exemplo do perfil mais provocativo da casa sul-coreana.
Sugar Addict
A fragrância parte da ideia de uma doçura indulgente e viciante. O perfume também faz parte da seleção que estreia no mercado brasileiro.
Drunk Lovers
Já Drunk Lovers combina conhaque, especiarias e madeiras escuras, seguindo a proposta mais densa da coleção Dark & Drunk.
- Além desses quatro destaques, a estreia brasileira reúne outras seis fragrâncias das coleções Dirty & Sticky, Dark & Drunk e Extrait Extrême.
Onde encontrar os perfumes BORNTOSTANDOUT®?
As fragrâncias da BORNTOSTANDOUT® estão disponíveis em perfumarias selecionadas em diferentes regiões do país.
A distribuição brasileira fica a cargo da Excellence Comercial, empresa fundada em 1997 e especializada na distribuição de fragrâncias e cosméticos importados. Atualmente, a companhia trabalha com um portfólio de mais de 20 marcas.