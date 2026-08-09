4 perfumes elegantes que fazem você parecer sempre bem-arrumada
Mais do que um detalhe, a fragrância pode ajudar a construir a impressão que uma produção transmite. Veja 4 opções para vários estilos e momentos.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Há dias em que a produção parece incompleta mesmo depois de roupa, cabelo e maquiagem. Falta alguma coisa — e, muitas vezes, é justamente o perfume.
A fragrância funciona como uma espécie de assinatura invisível: não aparece no espelho, mas pode fazer parte da maneira como uma pessoa é percebida.
A ideia de um perfume “elegante”, porém, está longe de significar apenas aromas caros ou extremamente intensos.
Há quem associe sofisticação a flores, quem prefira acordes adocicados e quem goste de composições mais quentes e marcantes. Por isso, a escolha também passa pela personalidade e pela ocasião.
Entre opções nacionais de O Boticário, Natura, Eudora e Avon, reunimos quatro fragrâncias que seguem propostas diferentes, mas podem funcionar como aquele último detalhe capaz de arrematar o visual.
Quais perfumes femininos passam uma sensação de elegância?
1. Glamour Intense, O Boticário
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Volume: 75ml
- Preço: R$ 164,90
O Glamour Intense, de O Boticário, entra na seleção para quem procura uma perfumação associada a uma produção mais elaborada. A linha Glamour reúne fragrâncias femininas de personalidade, com opções que vão de propostas florais a versões mais intensas.
A marca descreve a família Glamour como voltada para mulheres que gostam de se produzir e de usar a fragrância como parte da própria identidade. É uma alternativa para quem prefere que o perfume tenha presença junto ao restante do visual.
2. Una Brilho, Natura
- Volume: 75ml
- Preço: R$ 223,93
Para quem gosta de perfumes marcantes e femininos, o Una Brilho Deo Parfum, da Natura, aposta em uma combinação oriental doce floral.
A composição reúne um buquê de flores brancas com priprioca e pimenta-rosa, enquanto o cumaru aparece trazendo um lado mais doce e confortável.
A Natura indica a fragrância para sair e para ocasiões especiais. O produto também tem alta concentração de fragrância e, segundo a fabricante, pode durar até 10 horas na pele.
3. Eudora Rosé, Eudora
- Volume: 75ml
- Preço: R$ 244,90
O Eudora Rosé Eau de Parfum segue por um caminho mais floral e frutado. A pirâmide olfativa começa com pera, maçã e acorde espumante rosé. No coração aparecem frutas vermelhas, frésia, muguet, flor de laranjeira e rosa Centifolia.
Na base, patchouli, musgo de carvalho, baunilha, acordes gourmand, cashmeran e âmbar completam a composição. A própria Eudora indica o perfume para ocasiões especiais, celebrações e momentos marcantes.
4. Imari Corset, Avon
- Volume: 50ml
- Preço: R$ 67,92
Já o Imari Corset, da Avon, aposta em uma combinação floral amadeirada. A fragrância tem groselha negra como destaque, acompanhada por bergamota e maçã na saída.
Rosa, plumeria branca e licor de framboesa aparecem no coração, enquanto manteiga de cacau, sândalo e couro fecham a composição.
A proposta é mais sensual e expressiva, mas a Avon também classifica o perfume como versátil para diferentes momentos do dia. É uma opção interessante para quem gosta de deixar a fragrância participar mais ativamente da personalidade do look.
Como escolher um perfume para completar o visual?
Mais do que procurar uma fragrância que simplesmente seja considerada “chique”, vale pensar no efeito desejado.
- Perfumes florais e frutados podem acompanhar produções mais leves, enquanto composições doces, ambaradas ou amadeiradas tendem a combinar com quem gosta de uma presença olfativa mais evidente.
LEIA TAMBÉM: 4 perfumes do Boticário que têm cheiro de importado sem custar uma fortuna
No fim, elegância também está em encontrar um aroma que faça sentido para quem o usa. Afinal, o melhor perfume para arrematar uma produção é aquele que parece uma extensão — e não uma fantasia — de quem está usando.