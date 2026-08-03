4 perfumes do Boticário que têm cheiro de importado sem custar uma fortuna

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Se você procura um perfume elegante e com bom custo-benefício, estas 4 fragrâncias do Boticário entregam uma experiência de perfume caro.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Encontrar um perfume elegante nem sempre significa investir valores elevados. Nos últimos anos, o Boticário ampliou seu portfólio com fragrâncias que apostam em matérias-primas sofisticadas, combinações bem elaboradas e excelente desempenho na pele, conquistando espaço entre quem busca uma perfumação refinada.

Do floral intenso aos orientais envolventes, algumas opções conseguem transmitir a sensação de perfume premium sem exigir o investimento normalmente associado às marcas internacionais.

A seguir, conheça quatro fragrâncias que se destacam pelo equilíbrio entre qualidade, sofisticação e custo-benefício.

4 perfumes do Boticário que entregam elegância sem cobrar preço de luxo

1. Liz D'essence

Liz D'essence aposta em uma construção sofisticada que combina notas amadeiradas com nuances florais e especiadas. O resultado é uma fragrância elegante, encorpada e versátil, ideal para quem prefere perfumes marcantes, mas equilibrados.

Sua assinatura olfativa transmite maturidade e sofisticação, sendo frequentemente lembrada por quem procura perfumes com presença sem exageros.

2. Coffee Woman Addictive

A proposta de Coffee Woman Addictive mistura café, frutas e acordes orientais em uma composição intensa e envolvente.

O perfume entrega um perfil sensual sem perder a elegância, tornando-se uma boa escolha para noites, eventos e dias mais frios.

LEIA TAMBÉM: 6 dicas para fazer seu perfume durar muito mais na pele

O contraste entre o dulçor e as notas quentes cria uma fragrância sofisticada que foge do óbvio.

3. Floratta Red Passion

Inspirado na família dos florais modernos, Floratta Red Passion Eau de Parfum reúne flores, frutas vermelhas e um fundo cremoso que confere maior profundidade à fragrância.

A concentração em Eau de Parfum proporciona desempenho superior em comparação às colônias tradicionais, oferecendo uma experiência mais intensa e refinada para quem gosta de perfumes elegantes.

4. Elysée

Considerado um dos grandes clássicos da perfumaria do Boticário, Elysée combina flores nobres, madeiras e notas sofisticadas em uma composição desenvolvida para transmitir elegância desde a primeira borrifada.

Sua proposta é voltada para quem aprecia perfumes de assinatura, com boa projeção e longa duração, características frequentemente associadas a fragrâncias de categoria premium.

