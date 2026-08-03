4 perfumes do Boticário que têm cheiro de importado sem custar uma fortuna
Se você procura um perfume elegante e com bom custo-benefício, estas 4 fragrâncias do Boticário entregam uma experiência de perfume caro.
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Encontrar um perfume elegante nem sempre significa investir valores elevados. Nos últimos anos, o Boticário ampliou seu portfólio com fragrâncias que apostam em matérias-primas sofisticadas, combinações bem elaboradas e excelente desempenho na pele, conquistando espaço entre quem busca uma perfumação refinada.
Do floral intenso aos orientais envolventes, algumas opções conseguem transmitir a sensação de perfume premium sem exigir o investimento normalmente associado às marcas internacionais.
A seguir, conheça quatro fragrâncias que se destacam pelo equilíbrio entre qualidade, sofisticação e custo-benefício.
4 perfumes do Boticário que entregam elegância sem cobrar preço de luxo
1. Liz D'essence
Liz D'essence aposta em uma construção sofisticada que combina notas amadeiradas com nuances florais e especiadas. O resultado é uma fragrância elegante, encorpada e versátil, ideal para quem prefere perfumes marcantes, mas equilibrados.
Sua assinatura olfativa transmite maturidade e sofisticação, sendo frequentemente lembrada por quem procura perfumes com presença sem exageros.
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2. Coffee Woman Addictive
A proposta de Coffee Woman Addictive mistura café, frutas e acordes orientais em uma composição intensa e envolvente.
O perfume entrega um perfil sensual sem perder a elegância, tornando-se uma boa escolha para noites, eventos e dias mais frios.
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O contraste entre o dulçor e as notas quentes cria uma fragrância sofisticada que foge do óbvio.
3. Floratta Red Passion
Inspirado na família dos florais modernos, Floratta Red Passion Eau de Parfum reúne flores, frutas vermelhas e um fundo cremoso que confere maior profundidade à fragrância.
A concentração em Eau de Parfum proporciona desempenho superior em comparação às colônias tradicionais, oferecendo uma experiência mais intensa e refinada para quem gosta de perfumes elegantes.
4. Elysée
Considerado um dos grandes clássicos da perfumaria do Boticário, Elysée combina flores nobres, madeiras e notas sofisticadas em uma composição desenvolvida para transmitir elegância desde a primeira borrifada.
Sua proposta é voltada para quem aprecia perfumes de assinatura, com boa projeção e longa duração, características frequentemente associadas a fragrâncias de categoria premium.