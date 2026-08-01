4 perfumes do Boticário que combinam com mulheres de bom gosto
Se você procura um perfume sofisticado para o dia a dia ou ocasiões especiais, estas quatro fragrâncias do Boticário merecem espaço na sua coleção
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Escolher um perfume vai muito além de acompanhar tendências. Para muitas pessoas, a fragrância funciona como uma extensão da personalidade e ajuda a transmitir elegância, confiança e estilo em qualquer ocasião.
Nesse cenário, o Boticário reúne opções que conquistam diferentes perfis sem abrir mão da sofisticação.
Entre florais refinados, acordes orientais e combinações envolventes, algumas fragrâncias da marca se destacam pelo equilíbrio entre qualidade olfativa e versatilidade. A seguir, confira quatro perfumes do Boticário que combinam com mulheres de bom gosto.
Mulheres de bom gosto apostam nestes 4 perfumes do Boticário
1. Lily Absolu
O Lily Absolu Eau de Parfum é uma das fragrâncias mais sofisticadas da marca.
Sua composição valoriza o exclusivo óleo essencial de lírio obtido por enfleurage, técnica artesanal de extração das flores, combinado a notas florais intensas e um fundo amadeirado.
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O resultado é um perfume elegante, marcante e ideal para ocasiões especiais ou para quem prefere aromas clássicos com excelente fixação.
2. Liz D'Essence
Liz D'Essence é uma interpretação mais intensa da tradicional linha Liz. A fragrância combina a assinatura amadeirada característica da coleção com notas florais e especiadas, criando um perfume moderno e sofisticado.
É uma opção indicada para mulheres que gostam de perfumes encorpados, mas equilibrados, capazes de acompanhar, tanto compromissos profissionais, quanto eventos noturnos.
3. Botica 214 Golden Gardênia
Parte da linha Botica 214, Golden Gardênia aposta em uma construção floral elegante inspirada nas grandes perfumarias do mundo.
A gardênia aparece como protagonista, acompanhada por notas que conferem cremosidade e profundidade à fragrância.
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O resultado é um eau de parfum refinado, com perfil versátil para quem aprecia perfumes florais sofisticados e de presença discreta.
4. Coffee Woman Addictive
Para quem prefere perfumes femininos mais envolventes, Coffee Woman Addictive aposta em uma combinação oriental frutal que une doçura e intensidade sem exageros.
A fragrância mistura frutas, acordes cremosos e o tradicional DNA da linha Coffee, criando um aroma moderno e confortável. É uma excelente escolha para noites, dias mais frios ou momentos em que a intenção é deixar uma impressão marcante.