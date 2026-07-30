Zendaya é a nova embaixadora da Prada Beauty e estrela campanha de Prada Paradoxe

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Prada Beauty aposta em Zendaya para protagonizar nova fase de Paradoxe. Atriz lidera campanha internacional assinada por diretor vencedor do Oscar.

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A Prada Beauty anunciou Zendaya como nova embaixadora global da linha de fragrâncias Prada Paradoxe.

O anúncio marca uma nova fase da marca de beleza da grife italiana e coincide com a campanha de lançamento de Prada Paradoxe Sweet Chemistry Eau de Parfum, nova interpretação do perfume que já integra o portfólio da empresa.

A escolha reforça uma estratégia cada vez mais comum no mercado de beleza de associar fragrâncias a personalidades com forte presença na cultura pop.

Atriz, produtora e vencedora de dois prêmios Primetime Emmy, Zendaya passa a representar mundialmente a identidade de Paradoxe, fragrância que tem como conceito a multiplicidade da mulher contemporânea.

Campanha reúne Zendaya e diretor vencedor do Oscar

A nova campanha foi dirigida por Barry Jenkins, cineasta vencedor do Oscar por Moonlight. Segundo a Prada Beauty, o projeto inaugura um novo capítulo para Paradoxe ao explorar diferentes facetas da personalidade feminina.

Em comunicado divulgado pela marca, Zendaya afirmou que a proposta da fragrância dialoga com sua visão sobre identidade.

"Eu amo como Paradoxe celebra a complexidade, capturando tanto a força quanto a vulnerabilidade sem tentar enquadrar ou definir alguém. Para mim, as fragrâncias que escolhemos são um reflexo de como nos movemos pelo mundo”.

“Juntar-me à marca pareceu uma extensão completamente natural dessa mentalidade, especialmente porque Paradoxe já era um favorito pessoal que eu usava muito antes de ser abordada."

Novo perfume aposta em contraste entre intensidade e suavidade

Além da campanha, a Prada Beauty apresentou Prada Paradoxe Sweet Chemistry Eau de Parfum. A novidade aposta em uma proposta frutal-floral que combina notas doces e frescas.

Entre os principais acordes estão o xarope de cassis, o absoluto de flor de laranjeira e um acorde de leite de néroli, composição que busca equilibrar intensidade e delicadeza.

Segundo a marca, a nova fragrância amplia a proposta da linha Paradoxe, que explora contrastes e diferentes interpretações da feminilidade.

Atriz vive fase de destaque na carreira

A chegada de Zendaya à Prada Beauty acontece em um momento de forte exposição internacional da atriz.

Nos últimos anos, ela recebeu dois Primetime Emmy por sua atuação em Euphoria e também conquistou um Globo de Ouro e um Critics Choice Award.

Sua trajetória inclui produções como a trilogia Homem-Aranha, a franquia Duna e o longa Rivais, dirigido por Luca Guadagnino, no qual também atuou como produtora.

Em 2026, a atriz integra o elenco de A Odisseia, dirigido por Christopher Nolan, além de retornar ao universo da Marvel em Homem-Aranha: Um Novo Dia.

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Para Rosa Carriço, presidente global da Prada Beauty, a escolha está alinhada ao posicionamento da marca.

"Zendaya é a personificação de Prada Paradoxe. Seu compromisso com sua própria autenticidade enquanto captura a essência do nosso tempo faz dela a parceira ideal para este novo capítulo. Ela traz uma empatia radical e uma energia multidimensional que se alinham perfeitamente à evolução perpétua da mulher Prada."

