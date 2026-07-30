O Boticário coloca pais na "For You" dos filhos em campanha de Dia dos Pais; veja como funciona

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

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É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Marca aposta em vídeos de trends para transformar o algoritmo em uma ferramenta de aproximação entre diferentes gerações durante o Dia dos Pais.

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A forma como pais e filhos usam as redes sociais mudou e os algoritmos ajudaram a criar universos digitais cada vez mais diferentes entre as gerações.

Pensando nesse cenário, O Boticário lançou sua campanha de Dia dos Pais apostando justamente na linguagem das plataformas digitais para aproximar famílias e facilitar a escolha dos presentes.

Estrelada pelo apresentador Tadeu Schmidt, a ação "A Trend das Trends" propõe que os próprios pais produzam vídeos inspirados nos formatos mais populares da internet para mostrar aos filhos o que gostariam de ganhar.

A iniciativa também acompanha um movimento de crescimento do interesse do público masculino por perfumaria, autocuidado e bem-estar.

Como funciona a campanha de Dia dos Pais do O Boticário?

A campanha parte da ideia de que pais e filhos costumam consumir conteúdos diferentes nas redes sociais e, por isso, nem sempre compartilham as mesmas referências.

Em vez de recorrer ao modelo tradicional de publicidade para a data, o Boticário incentiva os pais a gravarem vídeos inspirados em conteúdos como ASMR, reacts, unboxings e "arrume-se comigo", utilizando uma linguagem familiar para quem passa horas navegando pelo feed.

No filme da campanha, Tadeu Schmidt brinca com expressões populares da internet e convida outros pais a entrarem na chamada "For You" dos filhos para sugerir, de forma leve e bem-humorada, quais presentes gostariam de receber.

Segundo Carolina Carrasco, diretora de Branding e Comunicação do Boticário e Quem Disse, Berenice?, a proposta é usar o entretenimento para fortalecer o diálogo entre gerações.

"Mais do que falar sobre presentes de Dia dos Pais, criamos uma ação divertida que aproxima pais e filhos ao colocá-los dentro do mesmo universo cultural e digital."

O que é a "Trend das Trends" e por que ela aposta nas redes sociais?

A ação procura transformar o algoritmo, normalmente responsável por personalizar o conteúdo de cada usuário, em um ponto de encontro entre pais e filhos.

Em vez das tradicionais indiretas em grupos de família, a campanha incentiva os pais a usarem os próprios formatos das redes para comunicar aquilo que desejam ganhar.

A criação foi desenvolvida pela agência SoWhat e busca dialogar com um comportamento já consolidado nas plataformas digitais, onde vídeos curtos e conteúdos espontâneos costumam gerar maior engajamento.

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Quais presentes de Dia dos Pais o O Boticário oferece?

Além da campanha, a marca disponibilizou a ferramenta Crie Seu Presente, que permite montar kits personalizados com produtos participantes. A ação oferece 20% de desconto na compra de dois itens e 25% a partir de três produtos.

Para a data, o portfólio reúne 28 kits e combos, com preços a partir de R$ 54,90, incluindo fragrâncias, produtos de cuidados pessoais e acessórios para diferentes estilos de pais.