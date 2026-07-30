4 perfumes do Boticário que têm cheiro de riqueza discreta
Com perfis olfativos equilibrados, elegantes e sofisticados, esses quatro perfumes mostram que o verdadeiro luxo também pode ser discreto.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Nem todo perfume sofisticado precisa ser intenso para chamar atenção. Algumas fragrâncias conquistam justamente pela discrição, deixando um rastro elegante e refinado que transmite a sensação de luxo de forma natural.
Esse estilo, conhecido por muitos consumidores como "cheiro de riqueza discreta", tem ganhado espaço entre quem prefere perfumes versáteis e fáceis de usar em diferentes ocasiões.
No catálogo do Boticário, algumas fragrâncias seguem exatamente essa proposta. Combinando flores delicadas, notas cremosas, frutas e acordes amadeirados na medida certa, elas entregam sofisticação sem abrir mão do conforto.
4 perfumes femininos do Boticário para quem busca sofisticação sem chamar atenção
1. Floratta Rose
Um dos maiores clássicos da marca, o Floratta Rose aposta na combinação de flores, frutas e um fundo amadeirado suave.
A presença da rosa aparece de forma delicada, criando um perfume feminino leve e elegante, ideal para quem gosta de transmitir sofisticação sem excessos.
Seu perfil fresco faz dele uma excelente escolha para o trabalho, encontros durante o dia ou qualquer ocasião que peça discrição.
2. L'eau de Lily Blanche
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Inspirado na delicadeza dos lírios brancos, L'eau de Lily Blanche entrega uma fragrância luminosa e sofisticada. As notas florais aparecem equilibradas por acordes frescos, resultando em um aroma limpo e refinado.
É o tipo de perfume que passa a impressão de cuidado e elegância, sem dominar o ambiente, característica bastante valorizada por quem prefere perfumes discretos.
3. Floratta Rose Sucrée
Apesar da proposta adocicada, Floratta Rose Sucrée mantém um perfil sofisticado. A concentração Eau de Parfum oferece maior intensidade, enquanto o equilíbrio entre rosas, frutas vermelhas e notas cremosas evita que a fragrância fique excessivamente doce.
O resultado é um perfume envolvente, moderno e elegante, indicado para ocasiões especiais ou para quem deseja um aroma marcante sem perder a delicadeza.
4. Linda Felicidade
Linda Felicidade combina notas florais e frutadas com um toque confortável que transmite leveza e feminilidade. Seu aroma é acolhedor, alegre e fácil de agradar, mas sem abrir mão de um acabamento sofisticado.
A fragrância funciona especialmente bem para o uso diário, oferecendo aquela sensação de perfume bem cuidado que permanece agradável ao longo do dia.