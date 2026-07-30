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Perfume | Notícia

4 perfumes do Boticário que têm cheiro de riqueza discreta

Com perfis olfativos equilibrados, elegantes e sofisticados, esses quatro perfumes mostram que o verdadeiro luxo também pode ser discreto.

Por Myllena Wu Publicado em 30/07/2026 às 10:58
Imagem do perfume Foratta Rose, de O Boticário
Imagem do perfume Foratta Rose, de O Boticário - Divulgação/Boticário

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Nem todo perfume sofisticado precisa ser intenso para chamar atenção. Algumas fragrâncias conquistam justamente pela discrição, deixando um rastro elegante e refinado que transmite a sensação de luxo de forma natural.

Esse estilo, conhecido por muitos consumidores como "cheiro de riqueza discreta", tem ganhado espaço entre quem prefere perfumes versáteis e fáceis de usar em diferentes ocasiões.

No catálogo do Boticário, algumas fragrâncias seguem exatamente essa proposta. Combinando flores delicadas, notas cremosas, frutas e acordes amadeirados na medida certa, elas entregam sofisticação sem abrir mão do conforto.

4 perfumes femininos do Boticário para quem busca sofisticação sem chamar atenção

1. Floratta Rose

Um dos maiores clássicos da marca, o Floratta Rose aposta na combinação de flores, frutas e um fundo amadeirado suave.

A presença da rosa aparece de forma delicada, criando um perfume feminino leve e elegante, ideal para quem gosta de transmitir sofisticação sem excessos.

Seu perfil fresco faz dele uma excelente escolha para o trabalho, encontros durante o dia ou qualquer ocasião que peça discrição.

2. L'eau de Lily Blanche

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Inspirado na delicadeza dos lírios brancos, L'eau de Lily Blanche entrega uma fragrância luminosa e sofisticada. As notas florais aparecem equilibradas por acordes frescos, resultando em um aroma limpo e refinado.

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É o tipo de perfume que passa a impressão de cuidado e elegância, sem dominar o ambiente, característica bastante valorizada por quem prefere perfumes discretos.

3. Floratta Rose Sucrée

Apesar da proposta adocicada, Floratta Rose Sucrée mantém um perfil sofisticado. A concentração Eau de Parfum oferece maior intensidade, enquanto o equilíbrio entre rosas, frutas vermelhas e notas cremosas evita que a fragrância fique excessivamente doce.

O resultado é um perfume envolvente, moderno e elegante, indicado para ocasiões especiais ou para quem deseja um aroma marcante sem perder a delicadeza.

4. Linda Felicidade

Linda Felicidade combina notas florais e frutadas com um toque confortável que transmite leveza e feminilidade. Seu aroma é acolhedor, alegre e fácil de agradar, mas sem abrir mão de um acabamento sofisticado.

A fragrância funciona especialmente bem para o uso diário, oferecendo aquela sensação de perfume bem cuidado que permanece agradável ao longo do dia.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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