4 perfumes do Boticário que têm cheiro de riqueza discreta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com perfis olfativos equilibrados, elegantes e sofisticados, esses quatro perfumes mostram que o verdadeiro luxo também pode ser discreto.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Nem todo perfume sofisticado precisa ser intenso para chamar atenção. Algumas fragrâncias conquistam justamente pela discrição, deixando um rastro elegante e refinado que transmite a sensação de luxo de forma natural.

Esse estilo, conhecido por muitos consumidores como "cheiro de riqueza discreta", tem ganhado espaço entre quem prefere perfumes versáteis e fáceis de usar em diferentes ocasiões.

No catálogo do Boticário, algumas fragrâncias seguem exatamente essa proposta. Combinando flores delicadas, notas cremosas, frutas e acordes amadeirados na medida certa, elas entregam sofisticação sem abrir mão do conforto.

4 perfumes femininos do Boticário para quem busca sofisticação sem chamar atenção

1. Floratta Rose

Um dos maiores clássicos da marca, o Floratta Rose aposta na combinação de flores, frutas e um fundo amadeirado suave.

A presença da rosa aparece de forma delicada, criando um perfume feminino leve e elegante, ideal para quem gosta de transmitir sofisticação sem excessos.

Seu perfil fresco faz dele uma excelente escolha para o trabalho, encontros durante o dia ou qualquer ocasião que peça discrição.

2. L'eau de Lily Blanche

Inspirado na delicadeza dos lírios brancos, L'eau de Lily Blanche entrega uma fragrância luminosa e sofisticada. As notas florais aparecem equilibradas por acordes frescos, resultando em um aroma limpo e refinado.

É o tipo de perfume que passa a impressão de cuidado e elegância, sem dominar o ambiente, característica bastante valorizada por quem prefere perfumes discretos.

3. Floratta Rose Sucrée

Apesar da proposta adocicada, Floratta Rose Sucrée mantém um perfil sofisticado. A concentração Eau de Parfum oferece maior intensidade, enquanto o equilíbrio entre rosas, frutas vermelhas e notas cremosas evita que a fragrância fique excessivamente doce.

O resultado é um perfume envolvente, moderno e elegante, indicado para ocasiões especiais ou para quem deseja um aroma marcante sem perder a delicadeza.

4. Linda Felicidade

Linda Felicidade combina notas florais e frutadas com um toque confortável que transmite leveza e feminilidade. Seu aroma é acolhedor, alegre e fácil de agradar, mas sem abrir mão de um acabamento sofisticado.

A fragrância funciona especialmente bem para o uso diário, oferecendo aquela sensação de perfume bem cuidado que permanece agradável ao longo do dia.