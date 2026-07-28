Layering: o que é, por que misturar perfumes e como criar sua assinatura olfativa?

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Mais do que misturar fragrâncias, o layering mudou a maneira como escolhem e usa perfumes. Veja como funciona e quais erros evitar na hora de testar!

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Durante muito tempo, escolher um perfume significava encontrar uma fragrância que representasse a personalidade de quem a usava. Hoje, essa lógica vem mudando.

Em vez de apostar em apenas um aroma, cada vez mais consumidores estão combinando perfumes, hidratantes e body splashes para criar uma assinatura olfativa própria.

A prática, conhecida como layering, ganhou força nas redes sociais e transformou a forma como muitas pessoas enxergam a perfumaria.

Mais do que uma tendência impulsionada pelo TikTok e pelo Instagram, o layering acompanha uma mudança de comportamento.

O consumidor deixou de ser apenas alguém que compra um perfume pronto para participar da construção da própria experiência sensorial, escolhendo quais notas deseja destacar e adaptando as combinações para diferentes ocasiões.

Segundo Denise Lemos, CEO e fundadora da Amakha Paris, essa mudança está diretamente ligada ao desejo de personalização.

"O perfume deixou de ser uma escolha definitiva e passou a ser uma construção. Hoje a pessoa pode usar uma combinação para o trabalho, outra para um encontro, outra para um momento de autocuidado."

O que é layering de perfumes e por que ele virou tendência?

A técnica consiste em aplicar diferentes produtos perfumados em camadas, como hidratantes, body splashes e perfumes, ou combinar duas fragrâncias compatíveis para criar um aroma exclusivo.

Para Denise Lemos, a popularização do layering acontece porque o consumidor busca experiências cada vez mais personalizadas.

"As pessoas não querem mais consumir apenas um produto, elas querem criar experiências que tenham a ver com quem elas são."

Ela explica que a assinatura olfativa deixou de significar usar sempre o mesmo perfume porque hoje ela pode ser construída por meio de combinações diferentes, permitindo que cada pessoa adapte a fragrância ao humor, ao ambiente ou ao momento do dia!

Esse comportamento também despertou maior interesse pelo universo da perfumaria já que muitos consumidores passaram a conhecer famílias olfativas, identificar notas aromáticas e experimentar novas combinações antes mesmo de adquirir um perfume.

Layering faz o perfume durar mais?

Essa é uma das dúvidas mais comuns entre quem começa a experimentar a técnica.

Segundo o perfumista Samuel Moraes, o layering não altera a composição química do perfume nem aumenta sua fixação natural. O que acontece é uma melhora na percepção da fragrância ao longo do dia.

Isso ocorre porque a aplicação de produtos compatíveis sobre uma pele hidratada ajuda a reduzir a velocidade de evaporação dos componentes aromáticos.

"A pele hidratada tende a reter melhor os componentes da fragrância, fazendo com que a evaporação aconteça de forma mais gradual", explica.

Por isso, muitas pessoas percebem que o perfume permanece presente por mais tempo, embora a fórmula continue exatamente a mesma.

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Como fazer layering do jeito certo?

Os especialistas recomendam seguir uma ordem simples durante a aplicação.

Primeiro, aplique um hidratante corporal, de preferência sem fragrância ou com aroma semelhante ao perfume escolhido. Depois, utilize um body splash ou outro produto perfumado mais leve. O perfume deve ser a última etapa, já que possui maior concentração de matérias-primas aromáticas.

Não é necessário esperar muitos minutos entre uma aplicação e outra. Basta permitir que o produto anterior seja absorvido pela pele antes da próxima camada.

Outra orientação importante é escolher um perfume principal e utilizar a segunda fragrância apenas como complemento. O objetivo é construir uma composição equilibrada e não criar uma disputa entre aromas.

Quais combinações são mais fáceis para quem está começando?

Nem toda mistura funciona bem. Algumas famílias olfativas apresentam maior afinidade e costumam produzir resultados mais harmoniosos.

Entre as combinações indicadas por Samuel Moraes estão:

Floral + musk;

Baunilha + âmbar;

Cítricos + chá;

Cítricos + lavanda;

Florais brancos + frutas delicadas;

Amadeirados + especiarias suaves;

Amadeirados + âmbar.

Já perfumes extremamente doces ou marcados por notas como couro, oud e acordes animálicos exigem mais cuidado, pois podem competir entre si e deixar a fragrância pesada.

Quais erros podem comprometer o layering?

Um dos principais equívocos é acreditar que misturar muitos perfumes resultará em uma fragrância melhor.

Segundo Denise Lemos, o excesso costuma produzir uma composição confusa, em que nenhuma nota consegue se destacar.

"Costumo dizer que fazer layering é muito parecido com montar um look: as peças precisam conversar entre si."

Outro erro frequente é aplicar perfume em excesso. Como explica Samuel Moraes, usar mais borrifadas aumenta apenas a intensidade inicial da fragrância, mas não faz com que ela dure necessariamente mais tempo.

Também vale evitar esfregar os pulsos logo após aplicar o perfume porque, embora isso não destrua a fragrância, pode acelerar a evaporação das notas de saída e alterar sua evolução natural na pele.

O layering veio para ficar?

Na avaliação de Denise Lemos, o termo pode até perder força futuramente, mas o comportamento dificilmente desaparecerá.

"Acredito que o termo 'layering' pode até perder força com o tempo, mas o comportamento deve permanecer."

Ela compara esse movimento ao que já aconteceu em outros segmentos da beleza, como maquiagem e moda, nos quais a personalização passou a fazer parte da experiência de consumo.

Com isso, mais do que uma tendência passageira, o layering representa uma nova forma de usar perfumes: mais criativa, personalizada e alinhada à identidade de cada pessoa.

Para quem deseja começar, a principal recomendação continua sendo apostar no equilíbrio. Afinal, quando o assunto é perfumação, menos costuma ser mais.

