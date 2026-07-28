6 dicas para fazer seu perfume durar muito mais na pele

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Seu perfume pode durar muito mais na pele com pequenas mudanças na rotina descubra 6 dicas simples para manter a fragrância intensa ao longo do dia!

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Quem nunca aplicou o perfume antes de sair de casa e percebeu que, poucas horas depois, o aroma praticamente desapareceu?

A boa notícia é que pequenos cuidados na aplicação e até na forma de armazenar o frasco podem fazer toda a diferença na fixação da fragrância ao longo do dia.

Especialistas apontam que fatores como hidratação da pele, local de aplicação e até o ambiente onde o perfume é guardado influenciam diretamente na durabilidade do aroma.

Dicas para aproveitar melhor sua fragrância favorita

Imagem de uma mulher com perfume - Magnific (gerada com auxílio de IA)

1. Pele hidratada ajuda a fixar o perfume

O primeiro passo para aumentar a duração do perfume começa antes mesmo da aplicação. Peles ressecadas tendem a absorver o produto rapidamente, fazendo com que a fragrância evapore em menos tempo.

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Por isso, a recomendação é manter a pele hidratada com um creme corporal neutro ou sem perfume. Dessa forma, as moléculas da fragrância aderem melhor à superfície da pele e permanecem perceptíveis por mais tempo.

2. Aplique nos pontos de pulsação

O local onde o perfume é aplicado também faz diferença. Os chamados pontos de pulsação, como pescoço, pulsos, atrás das orelhas e parte interna dos cotovelos, são as regiões mais indicadas.



Como essas áreas possuem maior circulação sanguínea e temperatura naturalmente mais elevada, ajudam a difundir a fragrância de forma gradual ao longo do dia.

3. Evite esfregar os pulsos

Um hábito bastante comum pode diminuir a duração do perfume. Esfregar um pulso no outro logo após a aplicação gera atrito e calor, o que acelera a evaporação das notas mais leves da fragrância.

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O ideal é borrifar o perfume e deixá-lo secar naturalmente sobre a pele, preservando a composição original do aroma.

4. Use vaselina para prolongar a fragrância

Quem deseja aumentar ainda mais a fixação pode recorrer a um truque simples: aplicar uma pequena camada de vaselina nos pontos de pulsação antes de usar o perfume.

Como cria uma barreira mais oleosa na pele, a vaselina ajuda a reter as moléculas da fragrância, fazendo com que o aroma permaneça por mais tempo.

5. O melhor momento para aplicar

Aplicar o perfume logo após o banho também pode favorecer a fixação. Com a pele limpa, levemente aquecida e os poros mais abertos, a fragrância tende a aderir melhor.

A recomendação é secar o corpo normalmente e borrifar o perfume antes de vestir a roupa, evitando também possíveis manchas em tecidos delicados.

6. Armazenar corretamente faz diferença

A forma de guardar o perfume influencia diretamente na conservação da fragrância. Apesar de muitas pessoas deixarem os frascos no banheiro, esse não é o ambiente mais indicado.

Calor, umidade e exposição à luz aceleram a degradação dos componentes do perfume. O ideal é armazená-lo em um local fresco, seco e protegido da luz, como um armário no quarto ou até mesmo dentro da própria embalagem original.



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