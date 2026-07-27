Como montar presentes de Dia dos Pais personalizados? Veja opções

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com kits a partir de R$ 54,90, O Boticário aposta em personalização e descontos progressivos para facilitar escolha de presentes na data comemorativa.

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Encontrar um presente que combine com a personalidade de quem vai recebê-lo nem sempre é uma tarefa simples.

Para o Dia dos Pais, uma das estratégias adotadas pelo varejo tem sido oferecer mais flexibilidade ao consumidor, permitindo que ele monte combinações personalizadas em vez de escolher apenas kits prontos.

Seguindo esse movimento, O Boticário lançou uma campanha especial para a data com 28 opções de kits e combos, além da iniciativa "Crie Seu Presente", que permite combinar produtos participantes com descontos progressivos.

A ação acompanha um cenário de maior interesse do público masculino por produtos de autocuidado. Segundo dados da Worldpanel by Kantar citados pela marca, esse segmento respondeu por 39% do crescimento da categoria em 2024.

Como montar presentes de Dia dos Pais personalizados?

A principal novidade da campanha é a possibilidade de montar um kit de acordo com o perfil do presenteado. Na ação "Crie Seu Presente", consumidores recebem 20% de desconto na compra de dois produtos participantes e 25% ao adquirir três ou mais itens.

Segundo Paulo Roseiro, diretor-executivo de Perfumaria, DEOs e Presentes do Grupo Boticário, a proposta busca oferecer mais liberdade durante a escolha.

"Sabemos que para cada pai existe uma personalidade, e nem todas são contempladas com o kit pronto. Às vezes, a melhor combinação é aquela que a própria pessoa monta, escolhendo os produtos que mais combinam com ele", afirma.

Além da personalização, a campanha inclui novas embalagens para presente, com acabamento em relevo e caixas rígidas, além de recursos como Clique & Retire, atendimento via WhatsApp e programas promocionais da marca.

Perfumes tradicionais de O Boticário continuam entre as principais apostas

Além da nova ação, O Boticário reuniu uma seleção de 28 kits e combos voltados para diferentes estilos de consumidores, com preços a partir de R$ 54,90.

Entre as linhas disponíveis estão algumas das fragrâncias masculinas mais conhecidas da marca, como Malbec, Zaad, Portinari, Quasar, Arbo, Clash, Coffee Man, Egeo e The Blend, combinadas com produtos de cuidados pessoais, como body sprays e loções hidratantes.

Um dos destaques é o kit da linha Malbec, que acompanha uma carteira desenvolvida exclusivamente para a campanha deste ano.

A campanha está disponível nas lojas físicas, no e-commerce, aplicativo, revendedores e demais canais oficiais da marca durante o período do Dia dos Pais.

