4 perfumes do Boticário com cheiro de mulher refinada e inesquecível
Se você procura um perfume que transmita elegância sem exageros, estas 4 fragrâncias do Boticário oferecem propostas diferentes para várias ocasiões.
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Uma fragrância marcante costuma ser um dos detalhes que mais permanecem na memória. Mais do que acompanhar o visual, o perfume ajuda a expressar personalidade e pode transmitir elegância, delicadeza ou intensidade de acordo com sua composição.
No catálogo do Boticário, algumas fragrâncias conquistaram espaço justamente por combinarem matérias-primas sofisticadas com perfis olfativos envolventes.
Entre florais intensos, orientais e gourmand, existem opções capazes de deixar uma impressão elegante sem abrir mão da identidade de quem usa.
4 perfumes do Boticário que deixam uma impressão elegante por onde passam
1. Elysée
O Elysée Eau de Parfum é frequentemente lembrado por quem prefere perfumes elegantes e intensos. Sua composição combina notas florais com acordes amadeirados, resultando em uma fragrância sofisticada e de longa duração.
É uma escolha indicada para ocasiões especiais, eventos noturnos e momentos em que a proposta é transmitir presença e requinte.
2. Floratta Red Passion
O Floratta Red Passion Eau de Parfum apresenta uma interpretação mais sofisticada da tradicional linha Floratta.
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A fragrância combina notas florais com nuances frutadas e fundo envolvente, criando um perfume moderno que consegue equilibrar delicadeza e personalidade. Funciona tanto para o dia quanto para a noite.
3. Botica 214 African Sunrise
Inspirado em paisagens africanas, o Botica 214 African Sunrise Floral Frutal Eau de Parfum aposta em uma combinação luminosa de frutas, flores e acordes amadeirados.
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O resultado é uma fragrância versátil, com perfil sofisticado e contemporâneo, indicada para quem prefere perfumes que chamam atenção pela elegância, sem serem excessivamente intensos.
4. Coffee Woman Unique
O Coffee Woman Unique Floriental Gourmand Desodorante Colônia combina notas florais com acordes adocicados e o característico toque de café presente na linha.
A mistura cria uma assinatura olfativa envolvente e sofisticada, ideal para quem gosta de perfumes com personalidade e um fundo mais quente, especialmente em dias amenos ou durante a noite.