Sol em Leão: fragrâncias que traduzem o brilho, o carisma e a confiança do signo
Notas luminosas, florais sofisticadas e acordes envolventes refletem a personalidade marcante e magnética dos leoninos; descubra
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No dia 22 de julho, o Sol entra em Leão, iniciando o período do signo conhecido por sua personalidade vibrante, autoconfiante e naturalmente cativante.
Regido pelo elemento fogo e pelo Sol, Leão é associado ao protagonismo, à criatividade e ao desejo de expressar sua essência de forma autêntica.
Na perfumaria, essas características encontram correspondência em fragrâncias luminosas, sofisticadas e marcantes, que deixam um rastro memorável por onde passam.
Nesse contexto, a proposta de mix & match da Phyto Parfums, marca de perfumaria da Flora, permite criar combinações exclusivas capazes de traduzir diferentes facetas da personalidade leonina, equilibrando elegância, intensidade, calor e presença.
Glow Girl – floral solar sofisticado
Glow Girl representa a essência luminosa e confiante de Leão. A abertura combina a frescura aromática da lavanda com o toque intenso da groselha negra, enquanto o coração floral de flor de laranjeira e jasmim sambac reforça a elegância e o carisma do signo.
No fundo, baunilha e cedro criam uma assinatura quente, sofisticada e cheia de personalidade. Uma fragrância para quem gosta de ser lembrado.
Fantastic – elegância radiante
Assim como os leoninos,Fantastic equilibra delicadeza e protagonismo. As notas de framboesa e rosa trazem um início envolvente e alegre, evoluindo para um coração floral de jasmim e peônia que transmite sofisticação.
O fundo amadeirado com baunilha garante presença e um rastro elegante, perfeito para quem transforma qualquer ocasião em um momento especial.
Zeus – energia luminosa
Inspirando vitalidade e confiança, Zeus traduz o lado mais solar de Leão. A combinação de limão e cedro oferece uma abertura vibrante e energizante, enquanto o coração de jasmim e bambu acrescenta leveza e refinamento.
A base de âmbar e musk envolve a fragrância em uma aura quente e sofisticada, ideal para quem transmite segurança e conquista naturalmente a atenção.
Atitude – intensidade, poder e autoconfiança
Leão é conhecido por sua coragem e forte senso de identidade, características que encontram tradução em Atitude. A abertura com cardamomo e lavanda revela personalidade desde os primeiros acordes.
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O coração de baunilha e notas amadeiradas acrescenta profundidade, enquanto o fundo oriental cria uma assinatura intensa, elegante e marcante para quem gosta de liderar e deixar sua marca.
I Am – presença magnética e sofisticação floral
I Am traduz o magnetismo natural dos leoninos. A luminosidade da flor de laranjeira abre caminho para um coração exuberante de jasmim e tuberosa, criando uma fragrância floral intensa e envolvente.
No fundo, vetiver e patchouli adicionam profundidade e sofisticação, resultando em uma essência que expressa confiança, autenticidade e poder.
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Combinações de fragrâncias para leoninos
Um dos diferenciais da Phyto Parfums é a possibilidade de combinar perfumes para criar novas assinaturas olfativas, permitindo que cada pessoa expresse sua personalidade de forma única — algo que conversa diretamente com o espírito criativo e expressivo de Leão.
Glow Girl + Zeus
A união do floral sofisticado de Glow Girl com o frescor luminoso de Zeus cria uma fragrância vibrante, elegante e cheia de energia, perfeita para quem gosta de transmitir confiança sem abrir mão da leveza.
Fantastic + Atitude
O contraste entre a delicadeza floral de Fantastic e a intensidade oriental de Atitude resulta em uma combinação sofisticada, envolvente e marcante, ideal para ocasiões especiais e momentos em que o protagonismo faz toda a diferença.
I Am + Glow Girl
Ao combinar a opulência floral de I Am com a doçura elegante de Glow Girl, nasce uma fragrância intensa, luminosa e extremamente sofisticada, capaz de destacar o carisma e o brilho característicos dos leoninos.
Assim como Leão ilumina o zodíaco com sua confiança, criatividade e autenticidade, essas combinações mostram como a perfumaria pode traduzir diferentes formas de expressão e criar assinaturas olfativas tão marcantes quanto a personalidade de quem as usa.