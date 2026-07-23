O Boticário lança Malbec Eau de Parfum; veja notas, preço e onde comprar
O Boticário amplia a família Malbec com um EDP que aposta em maior concentração e ingredientes exclusivos. Veja notas olfativas, preço e onde comprar!
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A linha Malbec, uma das mais conhecidas da perfumaria masculina brasileira, acaba de ganhar uma nova versão.
O Boticário lançou o Malbec Eau de Parfum, fragrância que chega ao mercado como a interpretação mais concentrada já desenvolvida para a marca, reunindo ingredientes como couro, madeiras, especiarias, baunilha e um acorde elaborado a partir de uvas selecionadas.
Desenvolvido pelos perfumistas internacionais Honorine Blanc e Clément Gavarry, o lançamento mantém o DNA amadeirado característico da linha, mas aposta em uma composição mais intensa e sofisticada para quem busca perfumes de maior projeção e personalidade.
O que diferencia o novo Malbec Eau de Parfum?
Classificado como um amadeirado oriental, o perfume reúne matérias-primas escolhidas para equilibrar frescor, profundidade e intensidade.
Um dos destaques é o processo Grand Select, utilizado para compor o acorde característico da fragrância. Segundo O Boticário, a técnica seleciona as três melhores uvas entre cada dez de uma safra especial, reforçando a exclusividade da composição.
Outro diferencial é o Cuir de Grasse, acorde inspirado na tradição da cidade francesa de Grasse, reconhecida mundialmente pela perfumaria. O ingrediente reproduz nuances de couro, enquanto a baunilha adiciona calor e profundidade ao perfume.
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Quais são as notas olfativas?
- A fragrância abre com especiarias frias, combinando cardamomo, pimenta e bergamota.
- No corpo, aparecem notas aromáticas de sálvia, cipreste e resina de elemi, responsáveis por manter o equilíbrio entre frescor e sofisticação.
- Já o fundo reúne couro, patchouli, cedro e baunilha, criando uma assinatura marcante e de longa duração.
Para Gustavo Dieamant, diretor-executivo de Pesquisa & Desenvolvimento do Grupo Boticário, a novidade representa um novo momento para a linha.
Malbec Eau de Parfum representa um momento importante para a marca porque traduz nossa busca constante por inovação dentro de um universo já reconhecido pelos consumidores.Gustavo Dieamant
"Ao desenvolver a versão mais concentrada da história de Malbec, potencializamos atributos que sempre fizeram parte da identidade da marca, oferecendo uma experiência olfativa ainda mais exclusiva e marcante."
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Quanto custa e onde comprar?
O Malbec Eau de Parfum já está disponível nas lojas físicas de O Boticário, no e-commerce da marca e com revendedores autorizados. O preço sugerido é de R$ 244,90.
Malbec Eau de Parfum representa um momento importante para a marca porque traduz nossa busca constante por inovação dentro de um universo já reconhecido pelos consumidores.Gustavo Dieamant