O Boticário lança Malbec Eau de Parfum; veja notas, preço e onde comprar

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O Boticário amplia a família Malbec com um EDP que aposta em maior concentração e ingredientes exclusivos. Veja notas olfativas, preço e onde comprar!

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A linha Malbec, uma das mais conhecidas da perfumaria masculina brasileira, acaba de ganhar uma nova versão.

O Boticário lançou o Malbec Eau de Parfum, fragrância que chega ao mercado como a interpretação mais concentrada já desenvolvida para a marca, reunindo ingredientes como couro, madeiras, especiarias, baunilha e um acorde elaborado a partir de uvas selecionadas.

Desenvolvido pelos perfumistas internacionais Honorine Blanc e Clément Gavarry, o lançamento mantém o DNA amadeirado característico da linha, mas aposta em uma composição mais intensa e sofisticada para quem busca perfumes de maior projeção e personalidade.

O que diferencia o novo Malbec Eau de Parfum?

Imagem de Kaká com o novo lançamento da linha Malbec - Divulgação/O Boticário

Classificado como um amadeirado oriental, o perfume reúne matérias-primas escolhidas para equilibrar frescor, profundidade e intensidade.

Um dos destaques é o processo Grand Select, utilizado para compor o acorde característico da fragrância. Segundo O Boticário, a técnica seleciona as três melhores uvas entre cada dez de uma safra especial, reforçando a exclusividade da composição.

Outro diferencial é o Cuir de Grasse, acorde inspirado na tradição da cidade francesa de Grasse, reconhecida mundialmente pela perfumaria. O ingrediente reproduz nuances de couro, enquanto a baunilha adiciona calor e profundidade ao perfume.

Quais são as notas olfativas?

A fragrância abre com especiarias frias , combinando cardamomo, pimenta e bergamota.

, combinando cardamomo, pimenta e bergamota. No corpo, aparecem notas aromáticas de sálvia, cipreste e resina de elemi, responsáveis por manter o equilíbrio entre frescor e sofisticação.

de sálvia, cipreste e resina de elemi, responsáveis por manter o equilíbrio entre frescor e sofisticação. Já o fundo reúne couro, patchouli, cedro e baunilha, criando uma assinatura marcante e de longa duração .

Para Gustavo Dieamant, diretor-executivo de Pesquisa & Desenvolvimento do Grupo Boticário, a novidade representa um novo momento para a linha.

Malbec Eau de Parfum representa um momento importante para a marca porque traduz nossa busca constante por inovação dentro de um universo já reconhecido pelos consumidores. Gustavo Dieamant

"Ao desenvolver a versão mais concentrada da história de Malbec, potencializamos atributos que sempre fizeram parte da identidade da marca, oferecendo uma experiência olfativa ainda mais exclusiva e marcante."

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Quanto custa e onde comprar?

O Malbec Eau de Parfum já está disponível nas lojas físicas de O Boticário, no e-commerce da marca e com revendedores autorizados. O preço sugerido é de R$ 244,90.

