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Perfume | Notícia

Malbec Eau de Parfum, de O Boticário, ganha versão mais concentrada

Novo frasco assinado por mestres perfumistas internacionais combina acorde especial de uvas nobres, couro de tradição francesa e baunilha

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 22/07/2026 às 11:29
O Boticário apresenta Malbec Eau de Parfum, a versão mais concentrada da história da marca
O Boticário apresenta Malbec Eau de Parfum, a versão mais concentrada da história da marca - Divulgação

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A perfumaria masculina de alta performance acaba de ganhar uma novidade voltada a consumidores que buscam fragrâncias marcantes e de longa duração. Em um movimento que eleva o nível de sofisticação do mercado de luxo acessível, O Boticário anunciou o lançamento do Malbec Eau de Parfum, considerado até o momento o frasco mais concentrado de toda a trajetória da linha.

A novidade chega para reforçar a presença do acorde amadeirado oriental na rotina do homem moderno, apostando em matérias-primas nobres e processos refinados de extração para oferecer maior fixação e projeção na pele.

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Desenvolvida em parceria com os mestres perfumistas internacionais Honorine Blanc e Clément Gavarry, a composição traz um jogo de contrastes entre frescor vibrante, nuances quentes e um fundo profundamente encorpado:

  • Notas de topo (Saída): Abertura intensa com especiarias frias de cardamomo, pimenta e toques cítricos de bergamota.
  • Notas de corpo (Coração): O frescor aromático da sálvia e do cipreste ganha a profundidade envolvente da resina de elemi.
  • Notas de fundo (Base): A estrutura final é marcada por notas elegantes de patchouli, cedro, o calor da baunilha e o rastro marcante do couro.

Processo 'Grand Select' e nobreza de ingredientes

Entre os diferenciais técnicos do lançamento destaca-se a técnica denominada Grand Select. O processo utiliza exclusivamente as três melhores uvas selecionadas a cada dez da safra especial, servindo de base para o acorde icônico que dá identidade ao perfume. A formulação conta ainda com o Cuir de Grasse, acorde inspirado na milenar tradição da perfumaria francesa que reproduz a textura e o aroma sofisticado do couro refinado.

“Ao desenvolver a versão mais concentrada da história de Malbec, potencializamos atributos que sempre fizeram parte da identidade da marca, oferecendo uma experiência olfativa ainda mais exclusiva e marcante. A junção do melhor couro já estudado a safras específicas de uva traduz essa inovação no mercado da perfumaria”, ressalta Gustavo Dieamant, Diretor-executivo de P&D do Grupo Boticário.

Disponibilidade e Serviço

O Malbec Eau de Parfum já está disponível em todo o território nacional, podendo ser encontrado nos canais oficiais de venda da marca, lojas físicas, plataformas digitais e revendedores autorizados pelo preço sugerido de R$ 244,90.

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