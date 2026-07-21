Dia dos Avós: O Boticário celebra o autocuidado em todas as fases da vida com sugestões de presentes a partir de R$ 79,90
Marca reúne opções de perfumaria, cuidados pessoais e beleza para presentear avós que fazem do bem-estar e do autocuidado parte da rotina
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A forma de viver a maturidade mudou. Hoje, homens e mulheres chegam a essa fase da vida mais ativos, conectados aos seus interesses e mantendo o autocuidado como parte da rotina e da autoestima.
No Dia dos Avós, celebrado em 26 de julho, O Boticário convida a celebrar quem segue escrevendo novas histórias, mostrando que cuidar de si é um gesto que acompanha todas as fases da vida.
Mais do que um presente, perfumar-se, cuidar da pele, dos cabelos ou reservar alguns minutos para um ritual de autocuidado são formas de bem-estar, expressão e confiança. Afinal, beleza não tem idade e o cuidado consigo mesmo também não.
Para celebrar a data, a marca de beleza reúne nove sugestões de presentes entre fragrâncias, produtos para corpo e banho, cuidados pessoais e beleza, com opções a partir de R$ 79,90, pensadas para diferentes estilos e preferências, tornando o Dia dos Avós uma oportunidade para retribuir carinho com experiências de cuidado.
Confira a seleção de presentes abaixo:
Para as avós: Kit Presente Floratta Rose (3 itens) - R$ 122,90
O Kit Presente Floratta Rose combina uma fragrância feminina alegre e sofisticada com itens de cuidado para corpo e mãos. A seleção inclui Floratta Rose Desodorante Colônia, creme corporal com hidratação por até 48 horas e creme para mãos de textura leve e rápida absorção.
Para completar, o kit acompanha uma caixa de presente exclusiva, com design minimalista, espaço para personalização e recado especial.
Combo Nativa SPA Rosas Secretas: Sabonete Líquido 250ml + Creme Perfumado Corporal 180ml – R$ 124,80
O Combo Nativa SPA Rosas Secretas reúne sabonete líquido e creme perfumado corporal em um ritual de limpeza, hidratação e perfumação inspirado na sofisticação árabe.
Formulados com óleo de quinoa, os produtos ajudam a estimular a produção natural de colágeno, contribuindo para uma pele mais firme, macia e luminosa.
O sabonete limpa sem remover a hidratação natural da pele, enquanto o creme corporal oferece hidratação por até 72 horas, rápida absorção e cuidado intensivo contra o ressecamento.
Combo Cuide-se Bem Lavandinha: Body Splash 200ml + Loção Corporal 400ml + Sabonetes Em Barra 2x80g – R$ 198,70
Transforme seu banho em uma pausa revigorante com a linha Lavandinha. Este kit une a limpeza delicada à perfumação suave, garantindo frescor e relaxamento para os seus sentidos.
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O Sabonete em Barra Cuide-se Bem Lavandinha limpa a pele delicadamente com uma espuma cremosa, enquanto a Loção Hidratante Desodorante Corporal Cuide-se Bem Lavandinha oferece hidratação intensa por até 48 horas, e o Body Splash Desodorante Colônia prolonga a sensação de pós-banho.
Combo Botik Ácido Hialurônico: Creme Facial Firmador 40g + Sérum de Alta Potência 30ml – R$ 379,80
O Combo Botik Ácido Hialurônico reúne creme facial firmador e sérum de alta potência em uma rotina completa de hidratação, preenchimento e firmeza para peles adultas.
Com tecnologia suíça e fórmulas enriquecidas com ácido hialurônico, os produtos ajudam a reduzir rugas e linhas de expressão, melhorar a densidade da pele e combater a flacidez.
O creme possui textura aveludada e rápida absorção, enquanto o sérum de textura aquosa atua com alta concentração de ácido hialurônico para promover efeito reparador e resultados visíveis com o uso contínuo.
Combo Make B.: Batom Vermelho 3,9g +Nécessaire Preto com Alça – R$ 189,90
O Combo Make B. reúne o Batom Vermelho Warm Clay Easy Mate e uma nécessaire preta com alça, combinando maquiagem, cuidado e praticidade. O batom entrega cor intensa, acabamento mate blur e hidratação por até 24 horas, com textura confortável que ajuda a suavizar a aparência dos lábios.
Já a nécessaire possui design estruturado, acabamento sofisticado e espaço interno funcional para manter os itens de beleza organizados e protegidos no dia a dia ou em viagens.
Estojo Mini Batons Six Mini Lips Make B. 6x 0,4g cada – R$ 79,90
O Estojo Mini Batons Six Mini Lips Make B. reúne seis cores versáteis em um formato compacto e cheio de personalidade, inspirado em um ícone da maquiagem dos anos 90. Com alta pigmentação, fácil aplicação e sensação de hidratação, os mini batons não borram nem escorrem ao longo do dia.
Prático para levar na bolsa ou nécessaire, o estojo é uma opção de presente que combina nostalgia, variedade de cores e sofisticação.
Para os avôs:
Malbec Eau De Parfum 90ml – R$ 279,99
Malbec Eau de Parfum é a fragrância mais concentrada da linha, criada para ocasiões especiais e para quem busca uma assinatura marcante, elegante e sofisticada. Inspirado na exclusividade dos vinhos Millésime, combina a força do couro de Grasse com a intensidade da baunilha e de especiarias.
Da família olfativa amadeirada oriental, oferece dulçor equilibrado e até 12 horas de intensidade, em uma composição envolvente e cheia de personalidade.
Combo Clash: Sabonete em Barra 2x80g + Creme Pré E Pós-Barba 150g + Body Spray 100ml – R$ 145,70
Combo MEN: Shampoo 2 em 1 250ml + Sabonete em Barra 2x90g + Desodorante Para Pés 125ml – R$ 110,70
O Combo MEN reúne shampoo e condicionador 2 em 1, sabonetes em barra e desodorante para os pés em uma rotina prática de cuidados da cabeça aos pés. Com fragrância refrescante, os produtos ajudam a limpar, perfumar e proteger contra os odores da transpiração.
O shampoo 2 em 1 higieniza, condiciona e auxilia no controle da oleosidade, enquanto o sabonete preserva a hidratação natural da pele. Já o desodorante para os pés oferece proteção antiodor por até 24 horas, com jato seco e secagem rápida.
Combo Presente Arbo: Desodorante Colônia 100ml + Nécessaire – R$ 262,80
O Combo Presente Arbo reúne Arbo Intenso Desodorante Colônia e uma nécessaire verde com alça, combinando perfumação, praticidade e frescor. A fragrância fougère aromática traz notas marcantes de madeira molhada, inspiradas na intensidade da natureza.
Já a nécessaire possui material resistente, bom espaço interno e design versátil para acompanhar a rotina, viagens e diferentes ocasiões.