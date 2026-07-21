Como hidratar a pele no inverno e manter a maciez nos dias frios?

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Além de ajudar a preservar a barreira da pele, o uso diário de hidratantes pode aumentar o conforto, reduzir ressecamento e potencializar perfumação.

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Com a chegada das temperaturas mais baixas, a pele costuma ser uma das primeiras a sentir os efeitos da estação.

Banhos mais quentes, menor umidade do ar e mudanças climáticas favorecem a perda de água da barreira cutânea, provocando sintomas como ressecamento, sensação de repuxamento e aspereza.

Por isso, especialistas reforçam que manter uma rotina de hidratação corporal é um dos principais cuidados para preservar o conforto e a saúde da pele durante o inverno.

Além de melhorar a aparência, hidratar o corpo diariamente ajuda a manter a elasticidade da pele e reduz os impactos provocados pelo frio, especialmente em regiões mais suscetíveis ao ressecamento, como cotovelos, joelhos, braços e pernas.

O hábito também transforma um cuidado básico em um momento de pausa e bem-estar na rotina.

Por que a pele fica mais ressecada no inverno?

Durante o inverno, fatores ambientais e hábitos comuns do dia a dia contribuem para o enfraquecimento da barreira natural da pele.

A combinação entre temperaturas baixas, banhos quentes e ar seco favorece a evaporação da água presente na superfície cutânea, deixando a pele mais sensível e desconfortável.

Nesse contexto, a aplicação diária de hidratantes auxilia na reposição da umidade, ajuda a preservar a maciez e oferece maior sensação de conforto ao longo do dia.

Quando utilizados de forma contínua, esses produtos também contribuem para manter a pele com aspecto saudável.

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Hidratar a pele ajuda o perfume a durar mais?

Outro ponto que vem despertando interesse entre os consumidores é a relação entre hidratação e perfumação. Uma pele hidratada tende a receber melhor as fragrâncias, favorecendo uma experiência olfativa mais prolongada.

Por isso, cresce a procura por produtos que unem ativos hidratantes e fragrâncias marcantes, além da técnica conhecida como layering, que consiste em criar camadas de perfumação utilizando diferentes itens da rotina, como hidratantes e body splashes.

Seguindo essa proposta, a Barbour's Beauty aposta na linha Essential Body Cream, desenvolvida para combinar hidratação e experiência sensorial.

A fórmula reúne ingredientes como glicerina, hidroxietil ureia, manteiga de karité, pantenol, ácido hialurônico, vitamina E e óleos de girassol, amêndoas e coco, ativos conhecidos por contribuir para a hidratação, nutrição e maciez da pele.

Quais fragrâncias estão disponíveis na linha Essential Body Cream?

Imagem dos hidratantes Essential Body Cream - Divulgação/Barbour’s Beauty

A linha oferece diferentes perfis olfativos para atender preferências variadas. Entre as opções estão:

Roses , com notas cítricas e florais;

, com notas cítricas e florais; Rose Petal , de perfil floral sofisticado;

, de perfil floral sofisticado; Good Graces , que combina notas frutadas, florais e amadeiradas;

, que combina notas frutadas, florais e amadeiradas; Lilac Petal , da família floral amadeirada musk;

, da família floral amadeirada musk; Very Sexy, com fragrância frutada, floral e levemente adocicada.

Segundo a marca, o hidratante também pode ser utilizado como o primeiro passo do ritual de perfumação, preparando a pele antes da aplicação do body splash e contribuindo para maior fixação da fragrância.

