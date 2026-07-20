MELU lança desodorantes roll-on com niacinamida e proteção de até 72 horas

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A linha de desodorantes da MELU combina proteção antitranspirante por 72 horas com ativos conhecidos do skincare, como niacinamida e rosa mosqueta.

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Os desodorantes deixaram de ser apenas produtos voltados ao controle do suor e do odor. Nos últimos anos, o mercado de beleza tem acompanhado uma mudança no comportamento dos consumidores, que passaram a buscar fórmulas capazes de oferecer benefícios extras para a pele, incorporando ingredientes já conhecidos das rotinas de skincare.

Seguindo essa tendência, a MELU apresentou sua nova linha de Desodorantes Antitranspirantes Roll-On.

A coleção aposta em fórmulas multifuncionais que combinam proteção prolongada, hidratação e ativos voltados aos cuidados com as axilas, transformando um item básico da rotina em um produto com proposta mais completa.

O que muda na nova linha de desodorantes roll-on da MELU?

O principal diferencial do lançamento está na combinação entre ação antitranspirante e ingredientes normalmente encontrados em produtos para cuidados com a pele.

A fórmula reúne niacinamida, vitamina E, óleo de rosa mosqueta e manteiga de karité, ativos reconhecidos por suas propriedades hidratantes e nutritivas.

Segundo a marca, os desodorantes oferecem proteção de até 72 horas, ao mesmo tempo em que auxiliam na hidratação da pele e contribuem para o clareamento das axilas.

A proposta acompanha uma tendência crescente da indústria de beleza, que vem investindo em produtos híbridos para simplificar a rotina de autocuidado.

Quais são os benefícios dos desodorantes roll-on da MELU?

Além da proteção prolongada contra suor e odores, a linha foi desenvolvida para proporcionar maior conforto durante o uso diário.

A presença da niacinamida e da vitamina E ajuda a manter a pele hidratada, enquanto o óleo de rosa mosqueta e a manteiga de karité complementam a ação nutritiva da fórmula.

O lançamento também acompanha consumidores que procuram produtos multifuncionais, capazes de reunir praticidade e cuidado em um único item, sem a necessidade de adicionar novas etapas à rotina.

Quais fragrâncias fazem parte da nova linha da MELU?

Imagem das 6 opções de desodorantes roll-on da Melu - Divulgação/Melu

A coleção chega ao mercado com seis versões, desenvolvidas para diferentes preferências.

As fragrâncias Melting For You, Raspberry Soda, Wish U Roses, Coconut Bowl e Lucid Dream exploram perfis que vão do floral delicado aos aromas mais marcantes.

exploram perfis que vão do floral delicado aos aromas mais marcantes. Já Breezy é a opção sem fragrância , indicada para quem prefere combinar o desodorante com perfumes ou busca uma alternativa mais neutra.

As embalagens coloridas também fazem parte da proposta da marca e foram criadas para representar diferentes estilos e momentos, especialmente para um público que valoriza produtos funcionais, mas que também expressem personalidade.