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Perfume | Notícia

5 perfumes elegantes para causar boa impressão em qualquer lugar

Escolher um perfume elegante vai além da intensidade. Veja 5 opções que equilibram sofisticação, personalidade e versatilidade para o dia a dia.

Por Myllena Wu Publicado em 11/07/2026 às 9:05
Imagem do perfume Sweet Honesty, da Iconic Collection, de Avon
Imagem do perfume Sweet Honesty, da Iconic Collection, de Avon - Divulgação/Avon

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Um bom perfume costuma ser um dos detalhes mais marcantes da imagem pessoal. Antes mesmo de uma conversa começar, a fragrância pode transmitir sofisticação, cuidado e personalidade, tornando-se parte da identidade de quem a usa.

Por isso, investir em um aroma elegante faz diferença tanto em compromissos profissionais quanto em encontros, eventos ou ocasiões especiais.

Os perfumes considerados sofisticados costumam apostar em matérias-primas refinadas e combinações equilibradas entre notas florais, amadeiradas, ambaradas ou especiadas.

O resultado são fragrâncias versáteis, com presença na medida certa e capazes de deixar uma lembrança agradável sem exageros.

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5 perfumes femininos sofisticados que transmitem elegância e personalidade

1. Love Lily, de O Boticário

  • Família olfativa: Floriental Rosa
  • Preço: R$ 279,90

O Love Lily Eau de Parfum, de O Boticário, combina a tradição da perfumaria floral com um perfil contemporâneo.

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O destaque está no acorde Grand Rose, formado por óleos essenciais de rosas da França, Turquia e Bulgária, que confere elegância e profundidade à fragrância.

Classificado como um floriental rosa, o perfume apresenta alta fixação por ser um Eau de Parfum e é uma boa escolha para quem procura um aroma sofisticado para ocasiões especiais ou para o ambiente de trabalho.

2. Imensi, da Eudora

  • Família olfativa: Floriental Ambarado
  • Preço: R$ 159,90

Inspirado nas paisagens marroquinas, o Imensi Desodorante Colônia, da Eudora, reúne flores do deserto, framboesa, sândalo e âmbar em uma composição envolvente.

Da família floriental ambarada, a fragrância entrega feminilidade e presença sem perder a leveza, tornando-se uma alternativa para quem busca um perfume elegante que transite facilmente entre o dia e a noite.

2. Sweet Honesty Fun, da Avon

  • Família olfativa: Âmbar Floral
  • Preço: R$ 169,90

O Sweet Honesty Fun Deo Parfum, da Avon, revisita um clássico da marca com uma proposta mais moderna. A combinação entre flores, baunilha e âmbar resulta em uma fragrância confortável, delicadamente adocicada e com boa fixação, estimada pela marca em até 10 horas.

Pertencente à família âmbar floral, é uma opção para quem gosta de perfumes femininos marcantes, mas equilibrados, capazes de acompanhar diferentes momentos do cotidiano.

4. Ilía Laços, da Natura

  • Família olfativa: Floral Intenso
  • Preço: R$ 135,93

O Ilía Laços, da Natura, aposta em um buquê de flores brancas combinado com flor de laranjeira, orquídea, violeta e rosa damascena. No fundo, vetiver, sândalo, âmbar e baunilha acrescentam profundidade à composição.

Da família floral intenso, o perfume cria um equilíbrio entre delicadeza e intensidade, característica que o torna uma escolha versátil para quem deseja transmitir elegância de maneira natural.

5. Cardamomo & Gengibre, da Granado

  • Família olfativa: Aromático Especiado
  • Preço: R$ 98,00

Para quem prefere fragrâncias menos florais, a Colônia Cardamomo & Gengibre, da Granado, apresenta uma proposta aromática e especiada.

Bergamota, grapefruit, cardamomo, gengibre, lavanda, cedro, patchouli e âmbar criam um perfume revigorante, com personalidade e excelente versatilidade.

O resultado é uma fragrância sofisticada que foge do convencional e pode ser usada em diferentes estações do ano.

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