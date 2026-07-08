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Perfume | Notícia

Bharara Beauty aposta em perfumes de alta concentração e amplia presença no Brasil

Consumidores têm buscado fragrâncias mais potentes e duradouras. Nesse cenário, a Bharara Beauty aposta em perfumes de alta concentração.

Por Myllena Wu Publicado em 08/07/2026 às 9:03 | Atualizado em 08/07/2026 às 9:12
Imagem dos perfumes da Bharara Beauty
Imagem dos perfumes da Bharara Beauty - Divulgação/Bharara Beauty

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A busca por fragrâncias mais intensas, duradouras e com identidade própria tem impulsionado um novo movimento no mercado da perfumaria.

Cada vez mais consumidores procuram perfumes que ofereçam maior projeção e fixação, acompanhando a expansão do segmento de fragrâncias de nicho e de alta concentração ao redor do mundo.

Nesse cenário, a Bharara Beauty amplia sua presença no Brasil com um portfólio voltado justamente para esse público.

Criada pelos empresários Rohit e Richa Bharara, a marca combina a tradição familiar no universo da perfumaria com fórmulas concentradas e embalagens de visual marcante, reforçando uma tendência que vem conquistando espaço entre consumidores que valorizam experiências olfativas diferenciadas.

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Por que os perfumes de alta concentração estão em alta?

O crescimento desse segmento acompanha uma mudança no comportamento de consumo. Em vez de escolher fragrâncias apenas pelo aroma, muitas pessoas passaram a considerar fatores como desempenho, durabilidade e assinatura olfativa.

Segundo dados da Intel Market Research, o mercado global de perfumes de nicho de luxo deve alcançar US$ 7,6 bilhões até 2032, impulsionado principalmente pelo interesse de consumidores das gerações Z e Millennials por produtos que expressem personalidade e exclusividade.

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Na Bharara Beauty, algumas fragrâncias chegam a até 45% de concentração de óleos essenciais — percentual superior ao encontrado em muitos perfumes convencionais.

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A proposta é oferecer maior projeção e uma permanência prolongada na pele, características valorizadas por quem busca fragrâncias intensas para diferentes ocasiões.

  • Além da linha principal de Eau de Parfum, a marca também reúne coleções como Tequila, Bullet, Champagne, Viking, Collection E, Forever, além da Mast Perfumes, com fragrâncias de 25% de concentração.

Conheça o Bharara Beauty Rome Pour Homme, um dos destaques da marca

Divulgação/Bharara Beauty
Imagem do perfume Rome Pour Homme - Divulgação/Bharara Beauty

Entre os destaques está o Rome Pour Homme Eau de Parfum, fragrância masculina desenvolvida para quem prefere perfumes de presença marcante.

O perfume aposta em uma proposta sofisticada e versátil, podendo ser utilizado, tanto no dia a dia, quanto em ocasiões especiais.

Sua composição foi pensada para transmitir elegância e personalidade, enquanto o frasco segue uma estética discreta e refinada.

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Seus principais acordes são aromáticos e fresco especiado, com um leve amadeirado herbal. A abertura traz notas fougère e gerânio e ela possui 30% de concentração de óleo, além de passar por seis semanas de envelhecimento.

A marca destaca ainda que a proposta da linha é unir intensidade, longa duração e praticidade na aplicação, características que têm atraído consumidores interessados em perfumes de maior performance.

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