4 perfumes do Boticário que todo mundo vai te perguntar qual é
Um perfume marcante costuma deixar lembrança por onde passa. Confira 4 opções do Boticário conhecidas pelo cheiro envolvente e personalidade olfativa.
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Encontrar uma fragrância marcante vai muito além de escolher um aroma agradável. Perfumes que equilibram boa projeção, personalidade e uma assinatura olfativa bem construída costumam despertar curiosidade e render elogios em diferentes ocasiões.
O Boticário reúne diversas opções que se destacam justamente por esse perfil. Entre perfumes florais sofisticados, fragrâncias gourmand e composições intensas, há alternativas para quem gosta de deixar um rastro elegante sem exageros.
A seguir, conheça quatro perfumes da marca que se destacam pelo cheiro memorável e costumam chamar a atenção de quem está por perto.
4 perfumes do Boticário que deixam uma impressão inesquecível
1. Egeo Dolce
O Egeo Dolce é um dos perfumes gourmand mais conhecidos do Boticário. Sua composição aposta em notas adocicadas inspiradas em marshmallow, baunilha, algodão-doce e frutas, criando uma fragrância divertida e envolvente.
É uma escolha frequente para quem gosta de perfumes doces e marcantes, especialmente para momentos de lazer e dias mais amenos.
2. Floratta Rose Sucrée
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Para quem procura um floral com toque gourmand, o Floratta Rose Sucrée combina a delicadeza das rosas com acordes adocicados que trazem cremosidade à fragrância.
O resultado é um perfume feminino elegante, romântico e moderno, indicado para quem deseja um aroma delicado, mas com boa presença.
3. Lily Gardénia
Integrante de uma das linhas mais sofisticadas da marca, o Lily Gardénia destaca a exuberância da gardênia combinada ao tradicional acorde floral branco característico da coleção.
A fragrância entrega elegância, cremosidade e um perfil refinado, tornando-se uma opção versátil tanto para eventos especiais quanto para o dia a dia de quem prefere perfumes florais intensos.
4. Liz D'essence
Liz D'essence aposta em uma construção olfativa intensa e sofisticada, reunindo notas amadeiradas, florais e nuances adocicadas.
O resultado é uma fragrância de personalidade marcante, indicada para quem prefere perfumes elegantes e com presença, especialmente em ocasiões noturnas ou durante temperaturas mais baixas.