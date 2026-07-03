4 perfumes marcantes do Boticário para ser lembrada pelo cheiro

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Encontrar um perfume assinatura não é simples e essas opções do Boticário investem em combinações marcantes para quem quer ser reconhecida pelo aroma.

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Um perfume pode dizer muito sobre uma pessoa. Mais do que completar a produção, a fragrância costuma despertar memórias, transmitir personalidade e até se tornar uma marca registrada.

Não à toa, cresce o interesse por perfumes intensos, sofisticados e capazes de deixar uma impressão duradoura.

Embora a escolha ideal dependa do gosto pessoal, algumas famílias olfativas costumam conquistar quem busca uma assinatura marcante, como os florais sofisticados, os ambarados e as composições gourmand.

O Boticário reúne opções que exploram essas diferentes características e agradam desde quem prefere perfumes delicados até quem não abre mão de fragrâncias de maior presença.

4 perfumes intensos para quem gosta de fragrâncias sofisticadas

1. Floratta Rose Sucrée

Volume : 75 ml

: 75 ml Preço: R$ 229,90

Para quem aprecia perfumes florais com um toque adocicado, o Floratta Rose Sucrée aposta na combinação das rosas com acordes gourmand.

O resultado é uma fragrância feminina que equilibra delicadeza e intensidade, ideal para quem procura um aroma elegante para o dia a dia ou ocasiões especiais.

2. Coffee Woman Floriental Ambarado

Volume : 100 ml

: 100 ml Preço: R$ 159,90

O Coffee Woman Floriental Ambarado reúne notas florais, acordes ambarados e a assinatura inspirada no café, característica da linha Coffee.

A composição cria um perfume envolvente e sofisticado, indicado para quem prefere aromas mais quentes e marcantes, especialmente durante as noites ou nos dias de temperaturas mais baixas.

3. Liz D'essence

Volume : 100 ml

: 100 ml Preço: R$ 149,90

Com perfil floral amadeirado, o Liz D'essence entrega uma perfumação elegante e versátil.

A fragrância foi desenvolvida para quem busca sofisticação sem abrir mão do conforto, funcionando bem tanto para compromissos do cotidiano quanto para eventos em que a intenção é deixar uma impressão memorável.

4. Her Code Clímax

Volume : 50 ml

: 50 ml Preço: R$ 254,90

Entre as opções mais intensas da marca, o Her Code Clímax Eau de Parfum aposta em uma composição sofisticada e de alta concentração.

A proposta é oferecer uma fragrância envolvente, moderna e de longa duração, indicada para quem gosta de perfumes com personalidade e presença.

