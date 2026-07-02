Nativa SPA Baunilha Exclusive: edição limitada do Boticário aposta na perfumação gourmand sofisticada
Mais do que hidratar, produtos corporais passam a prolongar a experiência da perfumaria. Conheça a proposta da linha Baunilha Exclusive, do Boticário.
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A baunilha vive um novo momento no universo da beleza.
Tradicionalmente associada a perfumes doces, ela agora aparece em versões mais sofisticadas e ganha espaço nas rotinas de autocuidado, acompanhando o crescimento da chamada perfumação emocional, tendência que valoriza fragrâncias capazes de despertar sensações, memórias e bem-estar.
Nesse cenário, o Boticário amplia seu portfólio de cuidados corporais com a edição limitada Nativa SPA Baunilha Exclusive.
A novidade reúne um creme hidratante corporal e o tradicional Óleo Glorioso, apostando na combinação entre perfumação marcante e hidratação intensa para transformar o cuidado diário em uma experiência sensorial.
Por que a baunilha voltou a ser protagonista?
Nos últimos anos, as fragrâncias gourmand passaram por uma releitura. Em vez de perfumes excessivamente adocicados, a tendência agora privilegia composições mais elegantes e equilibradas, capazes de transmitir conforto sem perder sofisticação.
Na nova linha, a proposta é justamente oferecer uma interpretação mais refinada da baunilha. A fragrância combina Absoluto de Baunilha, óleo concentrado extraído das favas da flor, com Extrato da Baunilha de Madagascar, criando uma assinatura olfativa cremosa e intensa.
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"O protagonismo da baunilha neste lançamento reflete a ascensão global das fragrâncias gourmand sofisticadas no mercado de bodycare”, afirma Bruna Nunes, diretora de marketing de corpo e banho do Grupo Boticário.
“O consumidor contemporâneo ressignificou a rotina de cuidados diários: ele não busca apenas hidratação, mas sim uma extensão da sua perfumaria".
Quando hidratação e perfumação caminham juntas
Além da fragrância, a linha também acompanha outra tendência crescente do mercado: produtos corporais que unem tratamento e experiência sensorial.
A proposta é que hidratantes e óleos deixem de ser apenas itens de cuidado para se tornarem parte da perfumação do dia a dia.
Segundo a marca, tanto o Creme Desodorante Perfumado, quanto o Óleo Glorioso contam com bioéster de quinoa, ativo que promove hidratação imediata e auxilia na manutenção da maciez da pele.
O óleo ainda reúne óleos de quinoa e amêndoa para reforçar a nutrição, especialmente em áreas mais ressecadas.
Com edição limitada, a coleção reforça como o bodycare acompanha a evolução do mercado de beleza, em que textura, fragrância e benefícios para a pele passaram a caminhar lado a lado na construção de um ritual de autocuidado mais completo.