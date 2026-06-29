1 Million Night Elixir: Estreia edição limitada de Rabanne
A edição limitada do perfume masculino chega ao e-commerce brasileiro antes de ser distribuída para os demais canais do varejo nacional.
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O mercado nacional de perfumaria premium recebe um novo lançamento internacional antes da distribuição geral para o varejo.
A grife Rabanne antecipou a chegada da fragrância masculina 1 Million Night Elixir em uma parceria de exclusividade temporária com a plataforma Beleza na Web, do Grupo Boticário.
O produto fica disponível no e-commerce por um período de 45 dias antes de chegar às demais lojas físicas e digitais do país, o que está previsto para ocorrer em agosto.
Proposta olfativa e identidade visual
A nova versão foi desenvolvida pelos perfumistas Christophe Raynaud e Quentin Bisch como uma reinterpretação noturna do tradicional perfume da marca.
A composição olfativa transita pelas famílias âmbar, gourmand e amadeirada, combinando notas de saída de mandarina e cardamomo a um fundo que destaca patchouli e acorde de rum.
Alteração no design do frasco
Além da mudança na pirâmide olfativa, a edição limitada apresenta alterações na embalagem tradicional da linha.
O frasco, originalmente conhecido pelo formato de lingote dourado, ganhou uma pintura em degradê com tons de preto, desenvolvida para sinalizar visualmente a proposta mais intensa da fragrância.
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A antecipação das vendas no ambiente digital foi planejada para coincidir com o período que antecede o Dia dos Pais, posicionando o item como uma das principais novidades no segmento de presentes de luxo para a data.
- Volumetrias disponíveis: Opções de 50ml e 100ml.
- Composição detalhada: Notas de saída (mandarina, laranja amarga e cardamomo); notas de coração (xarope de bordo, canela e lavandin); notas de fundo (âmbar, patchouli e rum).
- Preço sugerido: R$ 709,90.
- Canais de venda: Site e aplicativo da Beleza na Web até o encerramento da janela de exclusividade.