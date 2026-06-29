1 Million Night Elixir: Estreia edição limitada de Rabanne

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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A edição limitada do perfume masculino chega ao e-commerce brasileiro antes de ser distribuída para os demais canais do varejo nacional.

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O mercado nacional de perfumaria premium recebe um novo lançamento internacional antes da distribuição geral para o varejo.

A grife Rabanne antecipou a chegada da fragrância masculina 1 Million Night Elixir em uma parceria de exclusividade temporária com a plataforma Beleza na Web, do Grupo Boticário.

O produto fica disponível no e-commerce por um período de 45 dias antes de chegar às demais lojas físicas e digitais do país, o que está previsto para ocorrer em agosto.

Proposta olfativa e identidade visual

A nova versão foi desenvolvida pelos perfumistas Christophe Raynaud e Quentin Bisch como uma reinterpretação noturna do tradicional perfume da marca.

A composição olfativa transita pelas famílias âmbar, gourmand e amadeirada, combinando notas de saída de mandarina e cardamomo a um fundo que destaca patchouli e acorde de rum.

Alteração no design do frasco

Além da mudança na pirâmide olfativa, a edição limitada apresenta alterações na embalagem tradicional da linha.

O frasco, originalmente conhecido pelo formato de lingote dourado, ganhou uma pintura em degradê com tons de preto, desenvolvida para sinalizar visualmente a proposta mais intensa da fragrância.

A antecipação das vendas no ambiente digital foi planejada para coincidir com o período que antecede o Dia dos Pais, posicionando o item como uma das principais novidades no segmento de presentes de luxo para a data.