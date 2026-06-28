Se você prefere fragrâncias suaves, estes 5 perfumes são perfeitos para o inverno
Prefere fragrâncias suaves no frio? Conheça 5 perfumes perfeitos para o inverno que unem leveza, conforto e elegância sem pesar no dia a dia!
Clique aqui e escute a matéria
Quando o inverno chega, muitas pessoas optam por perfumes mais intensos e marcantes. No entanto, quem prefere fragrâncias delicadas não precisa abrir mão de um bom perfume durante a estação.
Existem opções que combinam o conforto das notas quentes com uma projeção equilibrada, resultando em aromas elegantes para o dia a dia.
Perfumes suaves costumam apostar em acordes florais, musk, baunilha na medida certa e madeiras leves, criando uma sensação aconchegante sem serem enjoativos.
Eles são ideais para o trabalho, encontros, passeios e até mesmo para quem gosta de fragrâncias discretas em ambientes fechados.
5 opções de perfumes que são excelentes escolhas para usar no inverno
Floratta Red Passion (O Boticário)
O Floratta Red Passion é uma ótima alternativa para quem busca um perfume feminino delicado, mas com personalidade.
A fragrância combina notas florais e frutadas com um fundo levemente amadeirado, criando um aroma confortável para os dias frios.
Apesar de transmitir sofisticação, ele mantém uma intensidade moderada, sendo perfeito para uso diário.
Lily Lumière (O Boticário)
Para quem aprecia perfumes florais elegantes, o Lily Lumière entrega sofisticação sem exageros. Seu destaque fica por conta das flores brancas, equilibradas por notas amadeiradas suaves.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
LEIA TAMBÉM: Como resgatar o brinde grátis do Boticário; confira o passo a passo
É uma fragrância refinada que transmite limpeza e delicadeza, funcionando muito bem durante o inverno.
Ilía Secreto (Natura)
O Ilía Secreto é conhecido pelo equilíbrio entre flores delicadas e notas adocicadas discretas. O resultado é uma fragrância confortável, feminina e bastante versátil.
No inverno, ele ganha ainda mais destaque por oferecer sensação de aconchego sem se tornar pesado.
Luna Absoluta (Natura)
O Luna Absoluta traz um perfil floral amadeirado elegante, com ótima fixação e uma projeção moderada.
Mesmo apresentando maior presença que fragrâncias extremamente leves, ele continua sendo uma excelente opção para quem prefere perfumes sofisticados, mas sem excesso de intensidade.
Una Artisan (Natura)
O Una Artisan aposta em uma combinação harmoniosa de flores, musk e notas amadeiradas, criando um perfume delicado e sofisticado ao mesmo tempo.
Seu aroma transmite elegância natural e permanece agradável ao longo do dia, sem se tornar invasivo.