3 perfumes masculinos com cheiro marcante que fixam o dia inteiro
Confira essas três fragrâncias masculinas de alta fixação que deixam presença forte, com acordes que permanecem da manhã até a noite
Perfume é um dos detalhes mais importantes na construção da presença masculina. Não se trata apenas de cheiro, mas de uma assinatura invisível que acompanha cada passo e reforça a imagem pessoal. Muitos homens buscam fragrâncias que durem realmente o dia inteiro, sem a necessidade de reaplicar várias vezes, especialmente em rotinas intensas de trabalho, compromissos sociais ou encontros.
A escolha de perfumes de fixação longa garante não só praticidade, mas também impacto: eles marcam o ambiente, permanecem na memória de quem cruza o caminho e transmitem força e confiança. Entre as opções disponíveis, algumas combinações de notas se destacam justamente por essa performance elevada.
Amadeirados, especiados ou orientais, esses perfumes não apenas fixam, como também evoluem bem ao longo das horas, revelando diferentes facetas no corpo e na pele. A seguir, três fragrâncias masculinas que cumprem o que prometem: deixar um rastro marcante e permanecer presentes da manhã até a noite.
Malbec X (O Boticário)
Dentro da consagrada linha Malbec, o Malbec X é um dos que mais se destaca pela intensidade e fixação. Combinando notas amadeiradas com especiarias, ele traz uma construção densa, envolvente e duradoura.
O álcool vínico, marca registrada da linha, se une a madeiras nobres, criando um perfume que se projeta de forma imponente. Para quem busca praticidade, é uma escolha que acompanha bem tanto o dia de trabalho quanto a noite, mantendo sempre a presença.
Natura Essencial Oud
Oud é um ingrediente reconhecido mundialmente por sua força e longevidade, e o Natura Essencial Oud traduz isso de maneira sofisticada. O perfume une o amadeirado intenso com toques resinosos e especiados, entregando um aroma que se mantém por longas horas.
É uma fragrância marcante, ideal para homens que querem se destacar em compromissos importantes ou em eventos sociais. Além da alta fixação, transmite personalidade e um toque de mistério.
Ferrari Black
Clássico da perfumaria masculina, Ferrari Black une notas de maçã, ameixa e canela a uma base amadeirada e almíscar. O resultado é um perfume envolvente, levemente adocicado no topo, mas que evolui para uma presença robusta e marcante.
É conhecido por sua boa performance de fixação, acompanhando o homem durante todo o dia. Uma escolha versátil, que vai bem em ambientes de trabalho e também em ocasiões noturnas, mantendo sempre sua assinatura olfativa.
