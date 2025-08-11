4 perfumes nacionais que entregam qualidade e fixação de 12 horas
Conheça quatro fragrâncias brasileiras que combinam excelente qualidade e durabilidade superior, mantendo o aroma por até 12 horas
No mercado de perfumes nacionais, a percepção de que fragrâncias brasileiras ficam atrás das importadas tem sido cada vez mais contestada. Marcas nacionais vêm investindo em tecnologia, matérias-primas selecionadas e fórmulas exclusivas para oferecer perfumes com alta qualidade olfativa e, principalmente, durabilidade prolongada na pele.
Para quem busca uma fragrância que acompanhe o ritmo do dia, sem perder intensidade ou frescor, existem opções que entregam até 12 horas de fixação, combinando bem-estar, sofisticação e custo-benefício.
Essas fragrâncias se destacam por seus acordes equilibrados, que evitam a sensação de enjoativo mesmo com o passar das horas, e por proporcionarem uma experiência olfativa que permanece presente em diferentes ocasiões. A seguir, confira quatro perfumes nacionais que garantem qualidade e longa duração.
Perfumes nacionais que entregam qualidade
1. Malbec – O Boticário
Malbec é uma referência no mercado nacional quando o assunto é perfume masculino com excelente fixação. Com notas amadeiradas, de couro e frutas escuras, oferece uma fragrância encorpada e sofisticada que pode durar até 12 horas na pele. Seu equilíbrio entre intensidade e frescor faz com que seja ideal para o uso tanto durante o dia quanto à noite, especialmente em ocasiões mais formais. Além da fixação, o perfume tem excelente projeção, marcando presença sem ser exagerado.
2. Egeo Unique – O Boticário
Egeo Unique é um perfume feminino que se destaca pela mistura de notas doces e florais, com fundo ambarado que garante longevidade. A fragrância envolve a pele por horas, mantendo seu charme e presença sem se tornar enjoativa. Seu apelo versátil o torna adequado para o uso diário e também para ocasiões especiais, com uma fixação que surpreende no segmento nacional.
3. Coffee Woman – O Boticário
Coffee Woman é uma fragrância feminina que combina a intensidade do café com acordes florais e ambarados, criando uma mistura sofisticada e acolhedora. Seu tempo de fixação na pele pode ultrapassar 10 a 12 horas, proporcionando uma experiência olfativa duradoura. É perfeito para mulheres que buscam uma fragrância marcante, que se destaca em ambientes fechados e durante a noite.
4. Quasar Black – Natura
Quasar Black é um perfume masculino que oferece uma fragrância amadeirada e fresca, com notas cítricas que equilibram a intensidade. Conhecido por sua durabilidade, ele consegue manter o aroma presente na pele por até 12 horas, sendo uma excelente opção para quem deseja um perfume versátil, que transita bem entre o trabalho e eventos sociais.