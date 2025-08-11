4 perfumes nacionais que entregam qualidade e fixação de 12 horas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Conheça quatro fragrâncias brasileiras que combinam excelente qualidade e durabilidade superior, mantendo o aroma por até 12 horas

Clique aqui e escute a matéria

No mercado de perfumes nacionais, a percepção de que fragrâncias brasileiras ficam atrás das importadas tem sido cada vez mais contestada. Marcas nacionais vêm investindo em tecnologia, matérias-primas selecionadas e fórmulas exclusivas para oferecer perfumes com alta qualidade olfativa e, principalmente, durabilidade prolongada na pele.

Para quem busca uma fragrância que acompanhe o ritmo do dia, sem perder intensidade ou frescor, existem opções que entregam até 12 horas de fixação, combinando bem-estar, sofisticação e custo-benefício.

Essas fragrâncias se destacam por seus acordes equilibrados, que evitam a sensação de enjoativo mesmo com o passar das horas, e por proporcionarem uma experiência olfativa que permanece presente em diferentes ocasiões. A seguir, confira quatro perfumes nacionais que garantem qualidade e longa duração.

Perfumes nacionais que entregam qualidade

Mulher se perfumando - iStock

1. Malbec – O Boticário

Malbec é uma referência no mercado nacional quando o assunto é perfume masculino com excelente fixação. Com notas amadeiradas, de couro e frutas escuras, oferece uma fragrância encorpada e sofisticada que pode durar até 12 horas na pele. Seu equilíbrio entre intensidade e frescor faz com que seja ideal para o uso tanto durante o dia quanto à noite, especialmente em ocasiões mais formais. Além da fixação, o perfume tem excelente projeção, marcando presença sem ser exagerado.

2. Egeo Unique – O Boticário

Egeo Unique é um perfume feminino que se destaca pela mistura de notas doces e florais, com fundo ambarado que garante longevidade. A fragrância envolve a pele por horas, mantendo seu charme e presença sem se tornar enjoativa. Seu apelo versátil o torna adequado para o uso diário e também para ocasiões especiais, com uma fixação que surpreende no segmento nacional.

3. Coffee Woman – O Boticário

Coffee Woman é uma fragrância feminina que combina a intensidade do café com acordes florais e ambarados, criando uma mistura sofisticada e acolhedora. Seu tempo de fixação na pele pode ultrapassar 10 a 12 horas, proporcionando uma experiência olfativa duradoura. É perfeito para mulheres que buscam uma fragrância marcante, que se destaca em ambientes fechados e durante a noite.

4. Quasar Black – Natura

Quasar Black é um perfume masculino que oferece uma fragrância amadeirada e fresca, com notas cítricas que equilibram a intensidade. Conhecido por sua durabilidade, ele consegue manter o aroma presente na pele por até 12 horas, sendo uma excelente opção para quem deseja um perfume versátil, que transita bem entre o trabalho e eventos sociais.