fechar
Perfume |

5 perfumes nacionais que parecem importadas (e duram o dia inteiro)

Conheça fragrâncias brasileiras que impressionam pela sofisticação, fixação prolongada e aroma comparável a grandes nomes internacionais

Por Pedro Lima Publicado em 09/08/2025 às 21:10
Imagem do perfume Floratta Fleur D'Eclipse
Imagem do perfume Floratta Fleur D'Eclipse - Divulgação/O Boticário

Clique aqui e escute a matéria

No universo da perfumaria, encontrar um perfume nacional que entregue qualidade, sofisticação e durabilidade comparáveis aos importados sempre foi um desafio para quem busca uma experiência olfativa marcante sem abrir mão do custo-benefício.

Felizmente, nos últimos anos, o mercado brasileiro evoluiu muito, investindo em tecnologia, ingredientes de alta performance e fragrâncias que valorizam a biodiversidade local, resultado em perfumes nacionais que impressionam não só pela fixação, mas também pela complexidade e elegância das composições. Essas fragrâncias vêm conquistando espaço, mostrando que é possível ter aromas sofisticados, versáteis e duradouros — capazes de acompanhar o consumidor do trabalho ao lazer, sem necessidade de reaplicação.

Seja para quem está iniciando na perfumaria, seja para quem já é um entusiasta, os perfumes nacionais modernos oferecem uma gama de opções para todos os gostos, com fragrâncias que lembram grandes nomes internacionais, mas com um preço mais acessível e uma identidade própria. Pensando nisso, selecionamos cinco perfumes nacionais que são verdadeiros achados para quem quer aliar qualidade, presença marcante e longa duração, provando que a perfumaria brasileira está entre as melhores do mundo.

1. Essencial Exclusivo Feminino – Natura

Uma fragrância sofisticada que remete às grandes maison francesas, Essencial Exclusivo é uma combinação intensa de notas amadeiradas e florais. Seu bouquet é construído com íris, madeiras nobres e âmbar, criando uma aura elegante e contemporânea.

A fixação é prolongada, mantendo a sensação de frescor e requinte do início ao fim do dia. Perfeito para ocasiões especiais e para quem busca um perfume que impõe presença sem ser exagerado.

2. Malbec – O Boticário

Malbec é um dos ícones da perfumaria masculina nacional, reconhecido por sua qualidade e durabilidade que rivalizam com importados consagrados. Com notas amadeiradas profundas e um toque frutado, ele entrega uma fragrância robusta e sofisticada.

O uso do álcool vínico, macerado em barris de carvalho francês, confere uma assinatura olfativa única e uma fixação excepcional que atravessa horas com intensidade.

3. Lígia – Jequiti

Lígia é uma fragrância feminina que impressiona pelo equilíbrio entre notas frutadas, florais e orientais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Com toques de frutas vermelhas, jasmim e baunilha, cria um aroma doce e envolvente que lembra perfumes importados de luxo. Sua fixação é duradoura, o que a torna uma excelente opção para o dia a dia e eventos sociais.

4. Kaiak Aventura – Natura

Voltado para o público masculino, Kaiak Aventura une frescor cítrico a notas amadeiradas e herbais, criando uma fragrância vibrante e cheia de energia.

Apesar do perfil mais fresco, surpreende pela fixação que se mantém firme ao longo do dia. É perfeito para quem gosta de perfumes que passam a sensação de limpeza, liberdade e aventura, com toque sofisticado.

5. Floratta Blue – O Boticário

Floratta Blue traz um aroma floral fresco com nuances aquáticas que remetem a perfumes importados leves e elegantes.

Suas notas de rosa, frutas cítricas e musk garantem uma fragrância delicada, porém com excelente projeção e duração. Ideal para quem prefere perfumes suaves, mas que não passam despercebidos.

Leia também

5 ideias de unhas delicadas para quem quer inovar com elegância
UNHAS

5 ideias de unhas delicadas para quem quer inovar com elegância
4 perfumes que combinam com quem gosta de elegância sem exageros
PERFUMES

4 perfumes que combinam com quem gosta de elegância sem exageros

Compartilhe

Tags