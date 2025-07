Esses 4 perfumes combinam com quem não gosta de perfume óbvio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nem todo perfume precisa chegar antes da pessoa, nem deixar um rastro avassalador para ser notado. Às vezes, o impacto vem justamente do contrário: de fragrâncias que evitam fórmulas batidas, acordes previsíveis ou uma doçura genérica.

Para quem quer fugir do lugar-comum, existem perfumes que surpreendem pela construção, pelos ingredientes pouco usuais ou pela forma como se comportam na pele ao longo do dia. Essa seleção vai direto ao ponto: são perfumes com personalidade, mas que não gritam. Têm presença, mas não apelam. São marcantes no silêncio e nos detalhes, o que os torna perfeitos para quem não se identifica com perfumes fáceis de adivinhar.

Os quatro nomes abaixo combinam com perfis mais introspectivos, discretos ou simplesmente exigentes. Todos eles são nacionais, com ótima performance e assinaturas que dificilmente passam despercebidas — mesmo quando parecem sussurrar.

Malbec Black — O Boticário

O Malbec mais enigmático da linha aposta em notas escuras, amadeiradas e levemente adocicadas, sem cair no comum. É um perfume masculino que não segue o caminho óbvio dos cítricos ou aquáticos. A combinação de âmbar, baunilha e couro cria uma aura quase misteriosa, ideal para quem prefere um perfume que fala baixo, mas impõe respeito. É versátil, mas ganha ainda mais força em ambientes fechados e em dias frios.

Arbo Reserva — O Boticário

Arbo Reserva foge do tradicional dentro da própria linha Arbo. Ele substitui o frescor mais leve das versões anteriores por uma pegada aromática verde e terrosa, inspirada na mata brasileira. As notas de folhas úmidas e madeiras trazem uma naturalidade que não remete a nenhum importado específico — o que o torna único. Funciona para quem quer um perfume fresco, mas com profundidade. Ótimo para o dia a dia ou para quem gosta de se conectar com elementos naturais.

Kaiak Aventura — Natura

Kaiak Aventura não é a escolha previsível dentro da linha Kaiak — e justamente por isso entra nesta lista. Com notas verdes, especiadas e um leve toque de pimenta, ele quebra a ideia de perfume aquático genérico e oferece um frescor com identidade. É ideal para quem quer uma fragrância leve, mas que tenha uma assinatura distinta, sem parecer mais do mesmo. Ganha destaque em peles masculinas e femininas, dependendo da aplicação.

Essencial Oud Vanilla — Natura

Um perfume que poderia facilmente ser confundido com um importado de nicho. O Essencial Oud Vanilla combina a força do oud (uma madeira resinosa e rara) com uma baunilha que passa longe da doçura infantil. É uma fragrância densa, levemente defumada, quente e elegante. Agrada quem gosta de perfumes com estrutura, camadas e que não entregam tudo logo de cara. É perfume de assinatura para quem sabe exatamente o que gosta — e não precisa agradar ninguém além de si.