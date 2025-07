5 perfumes que seguram o cheiro mesmo depois de um dia longo de trabalho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Essas fragrâncias resistem ao tempo, às trocas de ambiente e ao ritmo acelerado do dia — e continuam presentes até o fim do expediente

Perfume é parte da identidade de quem o usa — e, no ambiente de trabalho, ele pode dizer muito antes mesmo da primeira palavra. Mas não basta escolher um aroma que combine com o seu estilo: é preciso que ele tenha durabilidade. Reuniões em sequência, deslocamentos, variação de temperatura e horas fora de casa exigem mais da pele — e da fragrância.

É comum começar o dia bem perfumada e, poucas horas depois, o cheiro já ter desaparecido. Por isso, cresce a busca por perfumes que resistem a esse ritmo, sem necessidade de reaplicação e sem se tornarem invasivos. A boa notícia é que o mercado nacional tem entregado opções de alta performance. São perfumes que equilibram intensidade e elegância, fixando na pele e também nas roupas.

O segredo está na construção olfativa: bases mais encorpadas, matérias-primas com bom poder de fixação e composições pensadas para sustentar o perfume mesmo com pouca reaplicação. A lista a seguir traz cinco fragrâncias femininas que cumprem exatamente essa promessa — ideais para quem busca praticidade, presença e constância ao longo do dia.

Perfumes que duram o dia todo

Lily Lumière — O Boticário

Com uma construção floral intensa e toque ambarado, Lily Lumière entrega uma presença luminosa e persistente. A combinação de flor de laranjeira, baunilha e notas amadeiradas garante um desempenho duradouro sem sobrecarregar.

Mesmo em dias de muito movimento, o perfume se mantém perceptível na pele e nas roupas. Ele transmite uma sofisticação silenciosa, que se faz notar por quem está por perto e permanece ao longo das horas. Ideal para mulheres que querem manter sua assinatura olfativa do início ao fim da rotina, sem exagero.

Ilía — Natura

O Ilía é um dos sucessos da Natura por unir delicadeza e estrutura. O floral branco com nuances adocicadas de musk e praliné fixa com consistência, sem se tornar doce demais. O que surpreende é como ele permanece estável mesmo em dias agitados ou sob calor.

Perfeito para quem lida com públicos diferentes durante o expediente e precisa de um perfume versátil, que transita bem entre o formal e o descontraído. A presença dele continua mesmo após longos períodos, o que o torna um aliado fiel para quem não pode parar para reaplicar.

Lily Absolu — O Boticário

Essa versão ainda mais intensa da linha Lily aposta em ingredientes robustos, como o lírio Stargazer, baunilha e patchouli. A composição resulta em um perfume envolvente e de alta fixação, que se projeta de forma elegante e permanece até o fim do dia.

Mesmo com o passar das horas, ele mantém sua estrutura olfativa e entrega consistência. É uma escolha certeira para quem precisa de um perfume que comunique força, mas sem parecer pesado — ideal para quem lida com múltiplos compromissos e precisa de uma fragrância que acompanhe esse ritmo.

Essencial Oud Vanilla — Natura

Combinando a densidade do oud com o conforto da baunilha, esse perfume tem projeção equilibrada e excelente durabilidade. Apesar da base mais intensa, ele não invade o espaço do outro. Na pele, permanece perceptível por mais de 10 horas, com camadas que se revelam ao longo do tempo.

Indicado para quem trabalha em ambientes climatizados ou com alta circulação, e precisa manter sua presença olfativa de forma constante. Funciona especialmente bem em dias frios ou em locais com ar-condicionado forte.

Una Artisan — Natura

Reúne notas florais sofisticadas com fundo amadeirado e toques de especiarias. A fragrância evolui de forma elegante ao longo do dia, mantendo o frescor inicial e entregando um rastro envolvente e duradouro. Ideal para profissionais que prezam por um perfume discreto, mas que deixe memória.

A fixação é alta e a performance, estável: mesmo após um expediente inteiro, ele continua presente e se revela sutilmente em momentos-chave — como ao cumprimentar alguém ou tirar o casaco no fim do dia.