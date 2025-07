Perfumes nacionais com performance comparável a clássicos internacionais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Durante muito tempo, a escolha entre perfumes nacionais e importados se baseava em uma crença quase automática: os internacionais entregavam mais. Mais fixação, mais complexidade, mais impacto. Eram sinônimo de status, qualidade e longevidade — enquanto os nacionais eram vistos como opções mais acessíveis, mas menos memoráveis. Esse cenário, no entanto, começou a mudar.

O avanço tecnológico da indústria brasileira, somado ao investimento em perfumaria de alta qualidade, criou fragrâncias que não apenas evoluem bem na pele, como também competem diretamente com os clássicos do mercado global. Hoje, marcas como Natura, O Boticário e Eudora desenvolvem perfumes com matérias-primas refinadas, acordes exclusivos e estruturas olfativas que dialogam com tendências internacionais, sem perder identidade própria.

O que antes era considerado “alternativa ao importado”, agora pode ser uma escolha consciente, inclusive por quem tem repertório olfativo mais exigente. Fixação de mais de 10 horas, rastro prolongado, evolução rica em camadas e equilíbrio entre projeção e conforto são características cada vez mais presentes em fragrâncias produzidas aqui.

A seguir, três perfumes nacionais que provam essa virada com consistência. Eles não imitam, mas entregam. São construídos com a mesma lógica de sofisticação de grandes nomes da perfumaria internacional — e, em alguns casos, surpreendem até quem já conhece as versões importadas que inspiraram sua família olfativa.

Leia Também 3 perfumes masculinos com boa performance mesmo em dias quentes

1. Essencial Oud Masculino (Natura)

Família olfativa: Amadeirado Intenso



Comparável a: Acqua di Parma Oud, Dior Leather Oud

O Essencial Oud é uma das fragrâncias mais potentes da linha masculina da Natura. Ele não apenas entrega presença — ele constrói uma experiência. Com base em oud (madeira agar), especiarias secas, patchouli e notas balsâmicas, esse perfume é intenso do início ao fim. É a escolha de quem busca sofisticação densa, mas bem calibrada. O tipo de fragrância que parece feita para ocupar o espaço certo, com elegância que não precisa ser explicada.

Sua performance impressiona: fixa facilmente por mais de 12 horas em peles oleosas ou com hidratação regular, e mantém um rastro perceptível, mas sem exagero. Em ambientes fechados e climatizados, ele se destaca sem sobrepor. A similaridade com perfumes de nicho se percebe na estrutura: ele não tenta agradar de primeira, ele evolui, se transforma. Ideal para noites longas, eventos mais formais ou quem gosta de deixar a lembrança do perfume no ar mesmo depois de sair.

Leia Também 3 perfumes masculinos que fixam forte duram mais de 12h

2. Lily Absolu (O Boticário)

Família olfativa: Floral Aldeídico



Comparável a: Chanel N°5 Eau de Parfum, Dior J’adore Absolu

O Lily Absolu é um floral denso e clássico. Em vez de apostar em leveza ou tendência, ele se ancora em uma construção mais tradicional, com lírio, jasmim, aldeídos e notas de fundo cremosas. O resultado é um perfume com porte: ele veste como uma peça de alfaiataria, desenhada para durar. O tipo de fragrância que se impõe de forma elegante, ocupando o espaço com suavidade firme.

Na pele, ele evolui em camadas. Começa com brilho, graças aos aldeídos; passa por um coração floral encorpado e se estabelece com madeiras e almíscar. Sua performance é superior à média dos florais nacionais: ultrapassa as 10 horas de fixação com tranquilidade e mantém presença mesmo quando a projeção já diminuiu. É uma fragrância para quem valoriza memória olfativa — e quer deixar uma marca delicada, mas definitiva.

Leia Também Esses 3 perfumes contam mais sobre você do que qualquer introdução

3. Eudora Impression In Black

Família olfativa: Amadeirado Oriental



Comparável a: Armani Code Profumo, Viktor & Rolf Spicebomb

O Impression In Black tem assinatura, intensidade e entrega — três características que definem os perfumes de impacto prolongado. Com pimenta preta, noz-moscada, âmbar e madeiras quentes, ele entra na pele com potência e mantém uma aura sedutora por horas. É ideal para uso noturno, climas mais frios e ocasiões em que se espera presença.

O que o aproxima dos grandes orientais importados é justamente a forma como ele evolui: não há quebras bruscas, nem notas que desaparecem rápido demais. Tudo permanece encorpado, com uma base ambarada que segura a fragrância de forma constante. Mesmo sendo Eau de Parfum, ele não pesa. A projeção é alta nas primeiras horas, mas depois se ajusta à pele — o que permite reaplicação apenas no dia seguinte. Entre os nacionais com maior entrega de performance, é um dos mais consistentes.