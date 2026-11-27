Descubra os cuidados essenciais antes de fazer química no cabelo para proteger os fios na praia e na piscina nestas férias segundo especialista. Veja!

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Com a chegada dos meses mais quentes, aumenta a procura por cabelos práticos e fáceis de cuidar, principalmente entre quem pretende aproveitar as férias na praia ou na piscina. Nesse período, os alisamentos podem parecer uma alternativa para reduzir o tempo de finalização e controlar o volume.

Mas será que fazer uma transformação química às vésperas do verão é uma boa escolha? Segundo Karla Guerra, especialista em cabelos da rede Walter's Coiffeur, a decisão depende das condições dos fios e da avaliação de um profissional.

A exposição ao sol, à água do mar e ao cloro das piscinas pode contribuir para o ressecamento e a fragilidade capilar. Por isso, quem já tem cabelos quimicamente tratados precisa redobrar os cuidados.

“O alisamento não precisa ser descartado por causa do verão, mas deve ser planejado. É fundamental avaliar a resistência dos fios, o histórico de químicas e a rotina da cliente”, explica Karla.

“Um cabelo que já apresenta sinais de fragilidade pode precisar de cuidados específicos antes de passar por uma nova transformação”, completa.

Cinco mitos e verdades sobre alisamentos antes do verão

Antes de realizar um procedimento químico, é importante conhecer os cuidados necessários e entender como o verão pode afetar a saúde dos fios. Confira cinco dúvidas comuns sobre o assunto.

1. Fazer alisamento antes de viajar para a praia é proibido: MITO

Não existe uma proibição geral para realizar alisamentos antes do verão. No entanto, o ideal é evitar procedimentos de última hora e seguir as orientações do profissional responsável e do fabricante.

“Quem pretende alisar os cabelos antes das férias deve se organizar com antecedência. O intervalo entre o procedimento e a viagem precisa considerar o produto utilizado, as condições dos fios e os cuidados posteriores”, orienta a especialista.

“Não existe um prazo único que funcione para todas as pessoas”, acrescenta.

2. Cabelos descoloridos exigem atenção especial antes de um alisamento: VERDADE

A descoloração altera a estrutura capilar e pode deixar os fios mais frágeis. Por isso, combinar diferentes procedimentos químicos exige uma avaliação cuidadosa da compatibilidade entre os produtos.

“Nem toda química pode ser combinada com outra. Antes de qualquer alisamento, precisamos conhecer o histórico do cabelo e realizar o teste de mecha”, destaca Karla.

Em alguns casos, a recomendação é adiar o procedimento e investir primeiro em cuidados para recuperar a resistência dos fios.

3. Alisamentos sem formol são sempre seguros: MITO

A ausência de formol não garante, por si só, que um produto seja seguro. É necessário verificar sua composição e se o alisante está regularizado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Não basta um produto ser anunciado como 'sem formol' ou 'natural'. O consumidor deve saber qual produto será aplicado, e o profissional precisa trabalhar com fórmulas regularizadas e adequadas ao cabelo”, explica a especialista.

4. Cabelos alisados também precisam de proteção contra sol, mar e piscina: VERDADE

A exposição solar e o contato com o cloro podem prejudicar a fibra capilar, favorecendo o ressecamento, a porosidade e a quebra. Por isso, os cuidados devem continuar mesmo quando os fios parecem alinhados e brilhantes.

“O aspecto alinhado não significa que o cabelo esteja protegido. Produtos condicionantes adequados, proteção física contra o sol e cuidados após os mergulhos ajudam a preservar a aparência e a resistência dos fios”, recomenda Karla.

5. Quanto mais vezes fizer alisamento, mais saudável e disciplinado o cabelo ficará: MITO

Os alisamentos químicos modificam a estrutura dos fios e não devem ser confundidos com tratamentos de recuperação capilar. Aplicações frequentes ou inadequadas podem aumentar o risco de danos.

“O cabelo não precisa de química em excesso para ficar bonito. A manutenção deve respeitar o crescimento dos fios, a técnica utilizada e, principalmente, a condição da fibra capilar”, afirma.

“Muitas vezes, o melhor caminho é investir em cuidados de manutenção, e não em uma nova transformação”, completa.

Cuidados essenciais para quem vai passar o verão com os cabelos alisados

Além de avaliar a necessidade do procedimento, Karla Guerra recomenda manter uma rotina de cuidados individualizada. Algumas medidas ajudam a preservar a aparência e a resistência dos fios durante as férias:

Antes do alisamento: faça uma avaliação profissional, informe o histórico de procedimentos químicos e solicite o teste de mecha.

faça uma avaliação profissional, informe o histórico de procedimentos químicos e solicite o teste de mecha. Durante as férias: evite a exposição prolongada ao sol, utilize chapéus e escolha produtos adequados para proteger os fios.

evite a exposição prolongada ao sol, utilize chapéus e escolha produtos adequados para proteger os fios. Depois dos mergulhos: enxágue os cabelos com água doce e aplique produtos condicionantes compatíveis com seu tipo de cabelo.

enxágue os cabelos com água doce e aplique produtos condicionantes compatíveis com seu tipo de cabelo. Na finalização: evite o uso excessivo de ferramentas térmicas e utilize protetor térmico quando necessário.

evite o uso excessivo de ferramentas térmicas e utilize protetor térmico quando necessário. Na manutenção: acompanhe a saúde dos fios com um profissional e não faça novos retoques químicos sem avaliação prévia.

“Mais importante do que chegar ao verão com o cabelo perfeitamente liso é garantir que ele esteja resistente e bem cuidado”, conclui a especialista.

“O resultado de um procedimento não depende apenas do dia em que ele é realizado, mas também da manutenção e dos hábitos adotados depois”, finaliza.

