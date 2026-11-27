Cada cabelo tem necessidades diferentes, e entender a função de cada tratamento ajuda na escolha. Veja o que as linhas oferecem para os fios.

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Escolher produtos para cuidar dos cabelos pode ser um desafio quando as necessidades dos fios mudam conforme a rotina, os procedimentos químicos e a curvatura.

Ressecamento, quebra, perda de brilho e dificuldade para definir os cachos, por exemplo, são questões que pedem abordagens diferentes.

A MED Professional, marca do grupo World Commex presente no mercado desde 2006, apresenta uma nova fase de posicionamento com um portfólio voltado a essas demandas.

A linha inclui tratamentos para uso profissional e manutenção em casa, divididos em cinco famílias principais: hidratação, reconstrução, proteção da cor, nutrição e definição. Entenda a proposta de cada uma.

Qual tratamento capilar escolher para cada necessidade?

1. Equal: hidratação para cabelos secos e opacos

Indicada para fios ressecados e sem brilho, a linha Equal combina óleo de coco, óleo de amêndoas doces, manteiga de karité, xilitol e proteína vegetal do arroz. A proposta é contribuir para a reposição de lipídios e umidade, favorecendo maciez e luminosidade.

A família inclui shampoo, condicionador, máscara, Hydra Dose, leave-in hidratante e Shine Gloss, finalizador com óleos de argan, avelã e baobá.

2. Re.Bond: reconstrução para fios danificados

Linha Re.Bond - Divulgação/MED Professional

Voltada especialmente para cabelos submetidos a procedimentos químicos, a Re.Bond reúne aminoácidos, arginina e queratina hidrolisada. A linha busca auxiliar na recuperação da resistência e da elasticidade da fibra capilar.

Entre os produtos está o pH Equalizer, destinado ao uso profissional em protocolos pré e pós-química.

3. Shield: cuidados com cabelos naturais ou coloridos

Linha Shield - Divulgação/MED Professional

A Shield tem foco na hidratação e na preservação da vivacidade da cor. Sua composição combina extrato de maqui, ácido hialurônico, óleo de chia e xilitol. A linha conta com shampoo, condicionador, máscara e Finish Dose, tratamento concentrado.

4. Nutri Drops: nutrição e maleabilidade

Linha Nutri Drops - Divulgação/MED Professional

Para quem procura produtos com foco na nutrição dos fios, a Nutri Drops combina óleo de macadâmia, extrato de algas marinhas, óleo de amêndoas doces, manteiga de karité e vitaminas E, C, B3, B5 e B6.

O portfólio inclui shampoo, condicionador, máscara, Nutri Dose e Shine Spray, finalizador sem enxágue que auxilia no controle do frizz e na proteção térmica.

5. Curly: definição para cabelos cacheados

Desenvolvida para fios cacheados, a Curly reúne óleo de macadâmia e manteiga de karité. A proposta é combinar hidratação, nutrição e definição, com produtos como shampoo, condicionador, máscara e ativador de cachos.