Quem pretende renovar os cuidados com os fios pode encontrar combinações de shampoo, condicionador e máscara com preços promocionais durante novembro.

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A Black Friday também movimenta o mercado de cuidados com os cabelos, com ofertas em produtos de tratamento e finalização. Em novembro, a Braé reúne kits de diferentes linhas em uma campanha que anuncia descontos de 50% a 80% ao longo do mês.

A seleção inclui combinações voltadas à hidratação, nutrição e reparação dos fios, além de opções para cabelos cacheados e crespos. Para quem pretende aproveitar as promoções, vale observar quais produtos fazem parte de cada conjunto e se a combinação atende às necessidades da rotina capilar.

Quais kits da Braé estão em promoção na Black Friday?

Entre os destaques divulgados pela marca, há quatro conjuntos com propostas e faixas de preço diferentes:

Kit Divine : Com shampoo e condicionador de 1 litro, acompanhados de máscara de 500 g, o conjunto é voltado à hidratação e ao alinhamento dos fios. O preço anunciado é de R$ 279,90.

: Com shampoo e condicionador de 1 litro, acompanhados de máscara de 500 g, o conjunto é voltado à hidratação e ao alinhamento dos fios. O preço anunciado é de R$ 279,90. Kit Braé Stages Nutrition : A combinação reúne shampoo, condicionador e máscara da linha Nutrition, direcionada à nutrição e ao fortalecimento dos cabelos. O valor divulgado é de R$ 269,90.

: A combinação reúne shampoo, condicionador e máscara da linha Nutrition, direcionada à nutrição e ao fortalecimento dos cabelos. O valor divulgado é de R$ 269,90. Kit Go Curly : Com ativador e gelatina, o conjunto foi desenvolvido para a definição e a modelagem de cabelos cacheados e crespos. Entre as opções apresentadas, é o de menor preço: R$ 79,90.

: Com ativador e gelatina, o conjunto foi desenvolvido para a definição e a modelagem de cabelos cacheados e crespos. Entre as opções apresentadas, é o de menor preço: R$ 79,90. Kit Completo Intense Repair Braé by Ana Paula Siebert: O kit reúne produtos para limpeza, hidratação e revitalização dos fios danificados. O preço anunciado é de R$ 259,90.

Até quando vai a Black Friday da Braé?

A campanha foi anunciada para todo o mês de novembro, com descontos em produtos e kits selecionados. A marca também informa a existência de condições especiais na data oficial da Black Friday.

Os conjuntos participantes e outros detalhes podem ser consultados na página de kits promocionais da Braé.